Зеленый, желтый или пятнистый банан: какой из них полезнее?

Польза банана меняется в зависимости от степени его зрелости. Если в зеленом банане больше устойчивого крахмала, важного для работы кишечника, то желтый банан легче усваивается и быстро дает организму энергию. А в бананах с коричневыми пятнами на кожуре может быть выше содержание некоторых антиоксидантов. Об этом сообщает издание MSN со ссылкой на материал VnExpress.

Зеленый банан полезен для кишечника

В еще не полностью созревшем зеленом банане содержится много устойчивого крахмала. В отличие от обычного крахмала, он не полностью переваривается в тонкой кишке и достигает толстой кишки, где расщепляется полезными бактериями.

Этот процесс поддерживает здоровье пищеварительной системы. Поскольку устойчивый крахмал замедляет всасывание углеводов, он также может ограничивать резкие скачки уровня сахара в крови после еды.

По мере созревания банана ферменты превращают крахмал в простые сахара. Поэтому фрукт становится мягче и слаще, а количество устойчивого крахмала уменьшается.

Однако зеленый банан подходит не всем. У него более твердая текстура и вяжущий вкус, а некоторым людям его сложнее переваривать.

Слегка спелый банан — сбалансированный выбор

В банане, кожура которого начала желтеть, но частично сохранила зеленый цвет, остается часть устойчивого крахмала. При этом он мягче и слаще, чем полностью зеленый банан.

Банан на такой стадии может обеспечить баланс между полезным для кишечника крахмалом и легкостью усвоения. Степень зрелости важна и для людей, контролирующих уровень сахара в крови. Однако здесь также важно количество съеденного банана и то, с какими продуктами его употребляют.

Желтый банан дает быструю энергию

Когда банан полностью желтеет, большая часть содержащегося в нем крахмала превращается в простые сахара, такие как глюкоза, фруктоза и сахароза. В результате фрукт становится сладким, мягким и легче усваивается.

Поскольку углеводы усваиваются быстрее, желтый банан удобно употреблять до или после физических нагрузок. Он обеспечивает организм энергией.

В одном банане среднего размера содержится около 105 килокалорий. Независимо от степени зрелости, банан остается источником калия, витамина С и витамина В6.

В банане с коричневыми пятнами может быть больше антиоксидантов

Когда банан перезревает и на кожуре появляются коричневые пятна, его устойчивый крахмал еще больше уменьшается, а сладость возрастает. Также может увеличиться количество некоторых антиоксидантных соединений, включая фенолы и флавоноиды.

Антиоксиданты помогают защитить клетки от окислительного стресса. Поэтому банан с коричневыми пятнами также не теряет своей питательной ценности.

Однако тем, кто контролирует уровень сахара в крови или потребление углеводов, лучше выбирать менее спелые бананы, так как в перезревшем фрукте содержание натурального сахара выше.

Какой банан выбрать?

Каждая стадия зрелости банана имеет свои особенности. Зеленый банан богат устойчивым крахмалом, полезным для работы кишечника. Слегка желтый сохраняет баланс между крахмалом и сладостью. Полностью желтый банан дает быструю энергию, а в банане с коричневыми пятнами может быть больше некоторых антиоксидантов.

Поэтому нет одного самого полезного вида банана для всех. Выбор зависит от целей питания человека, особенностей пищеварения и уровня сахара в крови.