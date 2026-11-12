Жертва внешнего сходства: в Иране предприниматель теряет клиентов из-за сходства с Нетаньяху

В наше время сила социальных сетей и неожиданные сходства могут серьезно повлиять на повседневную жизнь людей. В частности, местный предприниматель из Ирана, занимающийся продажей сухофруктов и сладостей, теряет клиентов из-за поразительного внешнего сходства с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Распространение видео и реакция покупателей

Видеоролик, на котором предприниматель запечатлен в своем магазине, стал вирусным в социальных сетях. После этого пользователи сети и некоторые местные покупатели начали сравнивать его внешность с израильским лидером и выражать негативное отношение.

В результате некоторые покупатели полностью отказались приобретать у него товары и даже пытались организовать бойкот, призывая других не посещать этот магазин.