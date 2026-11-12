На что стоит обратить внимание тем, кто пьет кофе каждый день?

3 мин чтения47
На что стоит обратить внимание тем, кто пьет кофе каждый день?
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • Умеренное потребление кофе может снизить риск развития хронических заболеваний почек и образования камней в почках.
  • У людей, выпивающих две и более чашки кофе в день, риск развития заболеваний почек может быть на 14 процентов ниже.
  • Однако из-за того, что кофеин может временно повышать артериальное давление, людям с гипертонией рекомендуется быть осторожными и ограничиваться 1–2 чашками в день.

Умеренное потребление кофе может положительно сказаться на здоровье почек. Исследования показали, что у людей, регулярно употребляющих кофе, риск развития хронических заболеваний почек и образования камней в почках ниже. Однако кофеин может временно повышать артериальное давление, что особенно важно для людей с гипертонией. Об этом сообщает издание MSN со ссылкой на материал EatingWell.

Кофе может снизить риск заболеваний почек

Согласно анализам, у людей, выпивающих две и более чашки кофе в день, риск развития заболеваний почек может быть на 14 процентов ниже. Это может быть связано с наличием в кофе антиоксидантов и веществ, обладающих противовоспалительными свойствами.

В состав кофе входит более тысячи природных соединений, таких как хлорогеновые кислоты, полифенолы и меланоидины. Некоторые из них помогают уменьшить окислительные процессы и воспаления в организме.

В ряде исследований потребление кофе связывают с положительными результатами даже у пациентов с хроническими заболеваниями почек. В частности, наблюдалось снижение риска перехода болезни в тяжелую стадию, появления белка в моче и летального исхода. Однако это не означает, что кофе лечит болезнь.

Риск образования камней в почках также может снизиться

Кофе может помочь снизить вероятность образования камней в почках. Одной из причин является увеличение объема мочи. При потреблении большего количества жидкости моча разбавляется, и накопление минералов, способных образовывать камни, затрудняется.

Кофеин также может временно усиливать мочеотделение. По этой причине употребление кофе связывают со снижением риска образования камней в почках.

Тем не менее, одним из важнейших факторов предотвращения образования камней является потребление достаточного количества воды. Кофе можно включать в ежедневный объем жидкости, но он не заменяет воду полностью.

Кофеин может повышать артериальное давление

Наряду с потенциальной пользой кофе, необходимо учитывать влияние кофеина на артериальное давление. У некоторых людей он вызывает кратковременное повышение давления.

Длительное повышенное артериальное давление может повредить мелкие сосуды, несущие кровь к почкам. А при нарушении функции почек организму становится труднее контролировать избыток жидкости и артериальное давление.

Людям с неконтролируемой гипертонией рекомендуется с осторожностью подходить к потреблению кофеина. Специалисты в таких случаях советуют ограничиться 1–2 чашками кофе в день и следить за артериальным давлением.

Добавки к кофе также имеют значение

Влияние кофе на здоровье зависит и от способа его приготовления. Напитки с большим количеством сахара, сладких сиропов и сливок увеличивают содержание калорий, сахара и насыщенных жиров.

Чрезмерное потребление сахара может привести к увеличению веса и повысить риск развития сахарного диабета 2-го типа. А сахарный диабет и высокое артериальное давление являются основными причинами хронических заболеваний почек.

Поэтому целесообразно сократить количество сахара и сливок, добавляемых в кофе, а при необходимости использовать маложирное молоко.

Сколько кофе можно пить в день?

Здоровым взрослым рекомендуется не превышать суточную норму кофеина в 400 миллиграммов. Это соответствует примерно четырем чашкам кофе объемом 240 миллилитров. Однако содержание кофеина в напитке варьируется в зависимости от вида кофе и способа его приготовления.

Людям с заболеваниями почек также следует обращать внимание на содержание калия. В 240 миллилитрах кофе содержится около 100 миллиграммов калия. При употреблении нескольких чашек кофе это количество может значительно возрасти. Это особенно важно учитывать пациентам, у которых уровень калия в крови повышен или которым необходимо его ограничивать.

В целом, умеренное потребление кофе для большинства людей не считается вредным для почек. Некоторые исследования показывают связь между кофе и снижением риска заболеваний почек и образования камней. Однако людям с высоким артериальным давлением или заболеваниями почек следует согласовать допустимую для себя норму с врачом.

Вам понравилась статья?
Nodirbek Razzokov«ZAMIN.UZ» редактор
Следите за Zamin:Telegram-каналСледить в Google

С подпиской рекламы не будет

Zamin Premium — 4 900 сум в месяц

Комментарии0

Объявления

Для сотрудничества
  1. Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
    Авто
    Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
  2. Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
    Авто
    Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
  3. 8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
    Экономика
    8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
  4. Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
    Технологии
    Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
  5. Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
    Технологии
    Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
  6. Как выбрать карту для ежедневных расходов?
    Для жизни
    Как выбрать карту для ежедневных расходов?
  7. Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
    Спорт
    Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
  8. Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
    Авто
    Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
  9. Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
    Общество
    Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
  10. Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
    Для жизни
    Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Похожие новости

Популярные новости в категории Здоровье