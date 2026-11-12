На что стоит обратить внимание тем, кто пьет кофе каждый день?

Умеренное потребление кофе может положительно сказаться на здоровье почек. Исследования показали, что у людей, регулярно употребляющих кофе, риск развития хронических заболеваний почек и образования камней в почках ниже. Однако кофеин может временно повышать артериальное давление, что особенно важно для людей с гипертонией. Об этом сообщает издание MSN со ссылкой на материал EatingWell.

Кофе может снизить риск заболеваний почек

Согласно анализам, у людей, выпивающих две и более чашки кофе в день, риск развития заболеваний почек может быть на 14 процентов ниже. Это может быть связано с наличием в кофе антиоксидантов и веществ, обладающих противовоспалительными свойствами.

В состав кофе входит более тысячи природных соединений, таких как хлорогеновые кислоты, полифенолы и меланоидины. Некоторые из них помогают уменьшить окислительные процессы и воспаления в организме.

В ряде исследований потребление кофе связывают с положительными результатами даже у пациентов с хроническими заболеваниями почек. В частности, наблюдалось снижение риска перехода болезни в тяжелую стадию, появления белка в моче и летального исхода. Однако это не означает, что кофе лечит болезнь.

Риск образования камней в почках также может снизиться

Кофе может помочь снизить вероятность образования камней в почках. Одной из причин является увеличение объема мочи. При потреблении большего количества жидкости моча разбавляется, и накопление минералов, способных образовывать камни, затрудняется.

Кофеин также может временно усиливать мочеотделение. По этой причине употребление кофе связывают со снижением риска образования камней в почках.

Тем не менее, одним из важнейших факторов предотвращения образования камней является потребление достаточного количества воды. Кофе можно включать в ежедневный объем жидкости, но он не заменяет воду полностью.

Кофеин может повышать артериальное давление

Наряду с потенциальной пользой кофе, необходимо учитывать влияние кофеина на артериальное давление. У некоторых людей он вызывает кратковременное повышение давления.

Длительное повышенное артериальное давление может повредить мелкие сосуды, несущие кровь к почкам. А при нарушении функции почек организму становится труднее контролировать избыток жидкости и артериальное давление.

Людям с неконтролируемой гипертонией рекомендуется с осторожностью подходить к потреблению кофеина. Специалисты в таких случаях советуют ограничиться 1–2 чашками кофе в день и следить за артериальным давлением.

Добавки к кофе также имеют значение

Влияние кофе на здоровье зависит и от способа его приготовления. Напитки с большим количеством сахара, сладких сиропов и сливок увеличивают содержание калорий, сахара и насыщенных жиров.

Чрезмерное потребление сахара может привести к увеличению веса и повысить риск развития сахарного диабета 2-го типа. А сахарный диабет и высокое артериальное давление являются основными причинами хронических заболеваний почек.

Поэтому целесообразно сократить количество сахара и сливок, добавляемых в кофе, а при необходимости использовать маложирное молоко.

Сколько кофе можно пить в день?

Здоровым взрослым рекомендуется не превышать суточную норму кофеина в 400 миллиграммов. Это соответствует примерно четырем чашкам кофе объемом 240 миллилитров. Однако содержание кофеина в напитке варьируется в зависимости от вида кофе и способа его приготовления.

Людям с заболеваниями почек также следует обращать внимание на содержание калия. В 240 миллилитрах кофе содержится около 100 миллиграммов калия. При употреблении нескольких чашек кофе это количество может значительно возрасти. Это особенно важно учитывать пациентам, у которых уровень калия в крови повышен или которым необходимо его ограничивать.

В целом, умеренное потребление кофе для большинства людей не считается вредным для почек. Некоторые исследования показывают связь между кофе и снижением риска заболеваний почек и образования камней. Однако людям с высоким артериальным давлением или заболеваниями почек следует согласовать допустимую для себя норму с врачом.