В Болгарии произошло крупное ДТП с участием 86 машин

Утром 10 ноября на автомагистрали «Тракия» в Болгарии, недалеко от города Ямбол, произошли два крупных дорожно-транспортных происшествия. В результате аварий погибли 12 человек, еще десятки получили ранения. Об этом сообщает издание «24 часа» со ссылкой на данные министра здравоохранения страны Кати Ивковой.

По словам министра, в результате первоначальных столкновений 10 человек скончались на месте происшествия. Еще двое скончались в больнице. Всего в медицинские учреждения были доставлены 46 пострадавших. Некоторые из них остаются в реанимации.

Первая авария произошла около 7:10 по местному времени в направлении города Бургас. Вскоре после этого на противоположной стороне дороги, в направлении Софии, также столкнулось несколько автомобилей. В момент происшествия в районе наблюдались темнота и густой туман.