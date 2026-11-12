В Болгарии произошло крупное ДТП с участием 86 машин
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
- 10 ноября на автомагистрали «Тракия» в Болгарии произошли два крупных дорожно-транспортных происшествия с участием 86 транспортных средств, в результате которых погибли 12 человек.
- По словам министра здравоохранения Кати Ивковой, в медицинские учреждения были доставлены 46 пострадавших.
- Некоторые из них остаются в реанимации.
Утром 10 ноября на автомагистрали «Тракия» в Болгарии, недалеко от города Ямбол, произошли два крупных дорожно-транспортных происшествия. В результате аварий погибли 12 человек, еще десятки получили ранения. Об этом сообщает издание «24 часа» со ссылкой на данные министра здравоохранения страны Кати Ивковой.
По словам министра, в результате первоначальных столкновений 10 человек скончались на месте происшествия. Еще двое скончались в больнице. Всего в медицинские учреждения были доставлены 46 пострадавших. Некоторые из них остаются в реанимации.
Первая авария произошла около 7:10 по местному времени в направлении города Бургас. Вскоре после этого на противоположной стороне дороги, в направлении Софии, также столкнулось несколько автомобилей. В момент происшествия в районе наблюдались темнота и густой туман.
По данным издания «Сега», всего в двух авариях участвовало 86 транспортных средств. Среди них легковые автомобили, микроавтобусы и большегрузные фуры.
После столкновений некоторые люди оказались заблокированы в поврежденных автомобилях. Спасателям пришлось демонтировать часть дорожных ограждений, чтобы добраться до пострадавших. К спасательной операции были привлечены экстренные службы соседних областей и военные.
Из-за аварии движение по обоим направлениям автомагистрали было перекрыто. Транспортный поток был перенаправлен на объездные пути. Для доставки пострадавших в тяжелом состоянии в больницы Софии были подготовлены военные и правительственные самолеты.
По предварительным данным, причиной происшествия могло стать резкое ухудшение видимости, влажность дороги и несоответствие скорости погодным условиям. В настоящее время устанавливаются точные причины аварий.
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