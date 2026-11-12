Шавкат Мирзиёев провел встречу с президентом Финляндии Александром Стуббом в Турции
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
- Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Президент Финляндии Александр Стубб встретились в городе Анталья в рамках 31-й Конференции ООН по изменению климата (COP31).
- Стороны достигли договоренностей по ускорению инвестиционных проектов в областях металлургии, энергетики и геологии.
- Также они договорились об увеличении объемов взаимного товарооборота.
11 ноября 2026 года в городе Анталья состоялась официальная встреча Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Президента Финляндии Александра Стубба. Переговоры прошли в рамках 31-й Конференции ООН по изменению климата (COP31) и были посвящены вопросам дальнейшего расширения и укрепления двустороннего стратегического партнерства.
Основные направления диалога и стратегические договоренности
Согласно информации, предоставленной пресс-службой Президента Узбекистана, в ходе встречи стороны договорились об ускорении сотрудничества по ряду приоритетных направлений:
Торговые и экономические проекты: Безусловное выполнение договоренностей, достигнутых в ходе визита на высшем уровне в 2025 году, значительное увеличение объемов взаимного товарооборота, а также ускорение инвестиционных проектов в таких важных отраслях, как металлургия, энергетика и геология.
Экология и водные ресурсы: Рациональное и экономное использование водных ресурсов в условиях изменения климата, реализация совместных инициатив по охране окружающей среды. Также были намечены планы по проведению на высоком уровне очередного заседания Межправительственной комиссии и совместного бизнес-форума в начале 2027 года.
Диалог на международной арене: В ходе встречи стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам регионального и глобального значения и договорились продолжить взаимную поддержку в рамках международных структур.
Направления сотрудничества
Основные планы и задачи
Торговля и экономика
Увеличение товарооборота и ускорение совместных проектов
Приоритетные отрасли
Металлургия, энергетика и геология
Экология и вода
Рациональное использование водных ресурсов и охрана окружающей среды
Организационные мероприятия
Заседание Межправительственной комиссии и бизнес-форум в начале 2027 года
«Последовательное продолжение диалога на высшем уровне между двумя странами послужит выводу практического партнерства в различных сферах на новый этап».
Как вы считаете, как дальнейшее расширение экономического сотрудничества между Узбекистаном и Финляндией повлияет на потенциал нашей страны в сферах «зеленой» энергетики и геологии? Оставляйте свое мнение в комментариях!
С подпиской рекламы не будет
Zamin Premium — 4 900 сум в месяц
Комментарии0
…