Шавкат Мирзиёев провел встречу с президентом Финляндии Александром Стуббом в Турции

11 ноября 2026 года в городе Анталья состоялась официальная встреча Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Президента Финляндии Александра Стубба. Переговоры прошли в рамках 31-й Конференции ООН по изменению климата (COP31) и были посвящены вопросам дальнейшего расширения и укрепления двустороннего стратегического партнерства.

Основные направления диалога и стратегические договоренности

Согласно информации, предоставленной пресс-службой Президента Узбекистана, в ходе встречи стороны договорились об ускорении сотрудничества по ряду приоритетных направлений:

Торговые и экономические проекты: Безусловное выполнение договоренностей, достигнутых в ходе визита на высшем уровне в 2025 году, значительное увеличение объемов взаимного товарооборота, а также ускорение инвестиционных проектов в таких важных отраслях, как металлургия, энергетика и геология.

Экология и водные ресурсы: Рациональное и экономное использование водных ресурсов в условиях изменения климата, реализация совместных инициатив по охране окружающей среды. Также были намечены планы по проведению на высоком уровне очередного заседания Межправительственной комиссии и совместного бизнес-форума в начале 2027 года.

Диалог на международной арене: В ходе встречи стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам регионального и глобального значения и договорились продолжить взаимную поддержку в рамках международных структур.

Направления сотрудничества Основные планы и задачи Торговля и экономика Увеличение товарооборота и ускорение совместных проектов Приоритетные отрасли Металлургия, энергетика и геология Экология и вода Рациональное использование водных ресурсов и охрана окружающей среды Организационные мероприятия Заседание Межправительственной комиссии и бизнес-форум в начале 2027 года

«Последовательное продолжение диалога на высшем уровне между двумя странами послужит выводу практического партнерства в различных сферах на новый этап».

Как вы считаете, как дальнейшее расширение экономического сотрудничества между Узбекистаном и Финляндией повлияет на потенциал нашей страны в сферах «зеленой» энергетики и геологии? Оставляйте свое мнение в комментариях!