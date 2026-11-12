Шавкат Мирзиёев провел встречу с президентом Финляндии Александром Стуббом в Турции

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Шавкат Мирзиёев провел встречу с президентом Финляндии Александром Стуббом в Турции
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Президент Финляндии Александр Стубб встретились в городе Анталья в рамках 31-й Конференции ООН по изменению климата (COP31).
  • Стороны достигли договоренностей по ускорению инвестиционных проектов в областях металлургии, энергетики и геологии.
  • Также они договорились об увеличении объемов взаимного товарооборота.

11 ноября 2026 года в городе Анталья состоялась официальная встреча Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Президента Финляндии Александра Стубба. Переговоры прошли в рамках 31-й Конференции ООН по изменению климата (COP31) и были посвящены вопросам дальнейшего расширения и укрепления двустороннего стратегического партнерства.

Основные направления диалога и стратегические договоренности

Согласно информации, предоставленной пресс-службой Президента Узбекистана, в ходе встречи стороны договорились об ускорении сотрудничества по ряду приоритетных направлений:

  • Торговые и экономические проекты: Безусловное выполнение договоренностей, достигнутых в ходе визита на высшем уровне в 2025 году, значительное увеличение объемов взаимного товарооборота, а также ускорение инвестиционных проектов в таких важных отраслях, как металлургия, энергетика и геология.

  • Экология и водные ресурсы: Рациональное и экономное использование водных ресурсов в условиях изменения климата, реализация совместных инициатив по охране окружающей среды. Также были намечены планы по проведению на высоком уровне очередного заседания Межправительственной комиссии и совместного бизнес-форума в начале 2027 года.

  • Диалог на международной арене: В ходе встречи стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам регионального и глобального значения и договорились продолжить взаимную поддержку в рамках международных структур.

Направления сотрудничества

Основные планы и задачи

Торговля и экономика

Увеличение товарооборота и ускорение совместных проектов

Приоритетные отрасли

Металлургия, энергетика и геология

Экология и вода

Рациональное использование водных ресурсов и охрана окружающей среды

Организационные мероприятия

Заседание Межправительственной комиссии и бизнес-форум в начале 2027 года

«Последовательное продолжение диалога на высшем уровне между двумя странами послужит выводу практического партнерства в различных сферах на новый этап».

Как вы считаете, как дальнейшее расширение экономического сотрудничества между Узбекистаном и Финляндией повлияет на потенциал нашей страны в сферах «зеленой» энергетики и геологии? Оставляйте свое мнение в комментариях!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» редактор
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