“Реал Мадрид” охирги дақиқада “Мальорка”ни мағлуб этди (видео)
Ла Лиганинг 36-турида “Реал Мадрид” ўз майдонида "Мальорка"ни 2:1 ҳисобида мағлуб этди. Меҳмонлар 11-дақиқада Мартин Валент голи билан ҳисобни очишди.Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Бироқ “Реал Мадрид” иккинчи бўлимда ҳисобни аввал Килиан Мбаппе (68’) голи билан тенглаштирди, кейин эса учрашувнинг 90+5 дақиқасида Хако́бо Рамон ғалаба голини киритди.
Уй жамоаси тўпга 72% эгалик қилди, 39 марта зарба берди, шулардан 13 таси аниқ бўлди. “Мальорка” бор-йўғи 4 та зарба билан чекланди.
Ҳимояда яхши ҳаракат қилган “Мальорка” сўнгги дақиқаларгача очко сақлаб келди, аммо охир-оқибат ютқазди.
Бироқ “Реал Мадрид” иккинчи бўлимда ҳисобни аввал Килиан Мбаппе (68’) голи билан тенглаштирди, кейин эса учрашувнинг 90+5 дақиқасида Хако́бо Рамон ғалаба голини киритди.
Уй жамоаси тўпга 72% эгалик қилди, 39 марта зарба берди, шулардан 13 таси аниқ бўлди. “Мальорка” бор-йўғи 4 та зарба билан чекланди.
Ҳимояда яхши ҳаракат қилган “Мальорка” сўнгги дақиқаларгача очко сақлаб келди, аммо охир-оқибат ютқазди.
…