Бразилияни 1/8 финалга олиб чиққан гол муаллифи Мартинеллининг иқрори

·1·Спорт
Бразилияни 1/8 финалга олиб чиққан гол муаллифи Мартинеллининг иқрори

Бразилия миллий жамоаси ЖЧ-2026 1/16 финалида Японияни 2:1 ҳисобида мағлуб этиб, кейинги босқичга йўл олди. Учрашув қаҳрамонларидан бири Габриэл Мартинелли бўлди.

У 95-дақиқада ҳал қилувчи голни киритди ва жамоасини 1/8 финалга олиб чиқди. Баҳсдан кейин футболчи ўз ҳиссиётларини сўз билан ифодалаш қийин эканини тан олди.

«Ҳозирги қувончимни таърифлай олмайман»

Мартинелли учрашувдан сўнг жуда таъсирланганини айтди.

«Ҳозирги қувончимни ифода этиш учун сўз топа олмаяпман. Мухлисларнинг ўринларидан туриб қувонганини, ота-онамни ва дўстларимни кўриш — буни сўз билан таърифлаб бўлмайди», — деди у.

Футболчи учун бу гол нафақат шахсий ютуқ, балки бутун жамоа ва мухлислар учун катта қувонч бўлди.

Тўп устунга текканидан кейин ишонч пайдо бўлди

Ҳал қилувчи эпизоддан олдин тўп дарвоза устунига теккан эди.

Мартинеллининг айтишича, ўша лаҳзада у яна бир имконият бўлишини ҳис қилган.

«Тўп устунга теккан пайтда менда яна бир имконият бўлишини ҳис қилдим», — деди бразилиялик футболчи.

Орадан кўп ўтмай, у ўз имкониятидан унумли фойдаланди ва ғалаба голини урди.

95-дақиқадаги гол ҳаммасини ҳал қилди

Учрашув охирига қадар ҳисоб 1:1 бўлиб турган эди.

95-дақиқада Мартинелли аниқ зарба йўллаб, Бразилияга 2:1 ҳисобида ғалаба келтирди.

Кўрсаткич

Маълумот

Учрашув

Бразилия — Япония

Ҳисоб

2:1

Ҳал қилувчи гол

95-дақиқа

Гол муаллифи

Габриэл Мартинелли

Натижа

Бразилия 1/8 финалда

«Қайси позицияда ўйнашим муҳим эмас»

Мартинелли ўзининг майдондаги позицияси ҳақида ҳам гапирди.

У қанотда ёки марказда ўйнашидан қатъи назар, асосий мақсади жамоага фойда келтириш эканини таъкидлади.

«Қанотда ўйнайманми ёки марказда — фарқи йўқ. Мен учун энг муҳими жамоага фойда келтириш», — деди у.

Бразилия учун катта қаҳрамон

ЖЧ плей-оффида бир гол бутун турнир тақдирини ўзгартириши мумкин.

Мартинеллининг 95-дақиқадаги зарбаси Бразилияни мусобақада сақлаб қолди ва уни 1/8 финалга олиб чиқди.

Энди мухлислар унинг кейинги босқичда ҳам шундай муҳим роль ўйнашини кутмоқда.

Сизнингча, Мартинеллининг голи ЖЧ-2026 плей-оффидаги энг драматик голлардан бири бўлдими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани футбол мухлисларига юборинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ-2026 1/16 финалида Бразилия қаҳрамони кутилмаган футболчи бўлдиЖЧ-2026 1/16 финалида Бразилия қаҳрамони кутилмаган футболчи бўлдиБугун, 05:18Япония бош мураббийи Бразилияга мағлуб бўлгач "кутилмаган гап"ни айтдиЯпония бош мураббийи Бразилияга мағлуб бўлгач "кутилмаган гап"ни айтдиБугун, 05:13Анчелотти Неймар нега Японияга қарши ўйнамаганини тушунтирдиАнчелотти Неймар нега Японияга қарши ўйнамаганини тушунтирдиБугун, 04:59ЖЧ-2026. Парагвай Германияни пенальтиларда сенсацион тарзда мағлуб этдиЖЧ-2026. Парагвай Германияни пенальтиларда сенсацион тарзда мағлуб этдиБугун, 04:43Арсенал ва Борнмут ўртасида трансфер можароси: Алекс Скотт учун кураш қизғинАрсенал ва Борнмут ўртасида трансфер можароси: Алекс Скотт учун кураш қизғинБугун, 02:56Карло Анчелотти нима учун Неймарни Японияга қарши ўйинда майдонга туширмади?Карло Анчелотти нима учун Неймарни Японияга қарши ўйинда майдонга туширмади?Бугун, 02:37
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди