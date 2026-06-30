Бразилияни 1/8 финалга олиб чиққан гол муаллифи Мартинеллининг иқрори
Бразилия миллий жамоаси ЖЧ-2026 1/16 финалида Японияни 2:1 ҳисобида мағлуб этиб, кейинги босқичга йўл олди. Учрашув қаҳрамонларидан бири Габриэл Мартинелли бўлди.
У 95-дақиқада ҳал қилувчи голни киритди ва жамоасини 1/8 финалга олиб чиқди. Баҳсдан кейин футболчи ўз ҳиссиётларини сўз билан ифодалаш қийин эканини тан олди.
«Ҳозирги қувончимни таърифлай олмайман»
Мартинелли учрашувдан сўнг жуда таъсирланганини айтди.
«Ҳозирги қувончимни ифода этиш учун сўз топа олмаяпман. Мухлисларнинг ўринларидан туриб қувонганини, ота-онамни ва дўстларимни кўриш — буни сўз билан таърифлаб бўлмайди», — деди у.
Футболчи учун бу гол нафақат шахсий ютуқ, балки бутун жамоа ва мухлислар учун катта қувонч бўлди.
Тўп устунга текканидан кейин ишонч пайдо бўлди
Ҳал қилувчи эпизоддан олдин тўп дарвоза устунига теккан эди.
Мартинеллининг айтишича, ўша лаҳзада у яна бир имконият бўлишини ҳис қилган.
«Тўп устунга теккан пайтда менда яна бир имконият бўлишини ҳис қилдим», — деди бразилиялик футболчи.
Орадан кўп ўтмай, у ўз имкониятидан унумли фойдаланди ва ғалаба голини урди.
95-дақиқадаги гол ҳаммасини ҳал қилди
Учрашув охирига қадар ҳисоб 1:1 бўлиб турган эди.
95-дақиқада Мартинелли аниқ зарба йўллаб, Бразилияга 2:1 ҳисобида ғалаба келтирди.
Кўрсаткич
Маълумот
Учрашув
Бразилия — Япония
Ҳисоб
2:1
Ҳал қилувчи гол
95-дақиқа
Гол муаллифи
Габриэл Мартинелли
Натижа
Бразилия 1/8 финалда
«Қайси позицияда ўйнашим муҳим эмас»
Мартинелли ўзининг майдондаги позицияси ҳақида ҳам гапирди.
У қанотда ёки марказда ўйнашидан қатъи назар, асосий мақсади жамоага фойда келтириш эканини таъкидлади.
«Қанотда ўйнайманми ёки марказда — фарқи йўқ. Мен учун энг муҳими жамоага фойда келтириш», — деди у.
Бразилия учун катта қаҳрамон
ЖЧ плей-оффида бир гол бутун турнир тақдирини ўзгартириши мумкин.
Мартинеллининг 95-дақиқадаги зарбаси Бразилияни мусобақада сақлаб қолди ва уни 1/8 финалга олиб чиқди.
Энди мухлислар унинг кейинги босқичда ҳам шундай муҳим роль ўйнашини кутмоқда.
Сизнингча, Мартинеллининг голи ЖЧ-2026 плей-оффидаги энг драматик голлардан бири бўлдими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани футбол мухлисларига юборинг.
…