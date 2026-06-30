Расман Левандовски МЛСга кўчиб ўтди: «Чикаго Файр»да янги давр
Американинг МЛС (Майор Футбол Лигаси) чемпионати навбатдаги мегаюлдузни ўз бағрига олди. «Чикаго Файр» клуби футбол оламининг энг кучли тўпурарларидан бири — полшалик ҳужумчи Роберт Левандовски трансферини расман эълон қилди.
«Бавария» ва «Барселона» клубларининг 37 ёшли собиқ афсонаси океан ортига мутлақо текинга, яъни эркин агент мақомида йўл олди. Америкаликлар ушбу трансфер орқали нафақат жамоанинг ҳужум чизиғини кучайтириш, балки бутун лиганинг дунёдаги нуфузини янги босқичга олиб чиқишни мақсад қилган.
Узоқ муддатли шартнома ва рамзий мақом
«Чикаго Файр» раҳбарияти полшалик ҳужумчининг ёшига қарамай, унинг тажрибаси ва жисмоний ҳолатига катта ишонч билдирди. Томонлар ўртасидаги шартнома 2027/28 йилги мавсум сўнгига қадар мўлжалланган узоқ муддатли битим кўринишини олди.
Тақдимот маросимида клуб матбуот хизмати Левандовскини шунчаки янги футболчи эмас, балки жуда юқори мақомда таништирди:
Клуб баёнотидан: «Роберт Левандовски — соккернинг (футболнинг) бутунжаҳондаги ҳақиқий рамзи. Унинг жамоамизга келиши клуб тарихида янги саҳифа очади».
Тўпурарлик маҳорати ҳамон жойида: Сўнгги статистика
Гарчи Левандовски фаолиятининг сўнгги палласини ўтаётган бўлса-да, Европанинг энг кучли ва жисмоний жиҳатдан оғир чемпионатларидан бири ҳисобланган Испания Ла Лигасида ҳамон сермаҳсуллик намойиш эта олаётган эди. Унинг «Барселона» сафидаги охирги мавсум кўрсаткичлари буни яққол тасдиқлайди:
Мусобақа (Ла Лига)
Майдонга тушган ўйинлари
Урган голлари
Голли узатмалари (Ассист)
Шартнома муддати
Ўтган мавсумда
31 та
14 та
2 та
2027/28 йил якунигача
Роберт Левандовскининг МЛСга кўчиб ўтиши Америкада футбол ривожи тўхтаб қолмагани ва янги куч билан давом этаётганининг исботидир. Лионель Месси, Оливье Жиру ва Луис Суарес каби юлдузлар изидан борган Полша терма жамоаси сардори энди Чикаго клубини янги марралар ва узоқ кутилган совринлар сари етаклаши талаб этилади.
…