Расман Левандовски МЛСга кўчиб ўтди: «Чикаго Файр»да янги давр

·0·Спорт
Расман Левандовски МЛСга кўчиб ўтди: «Чикаго Файр»да янги давр

Американинг МЛС (Майор Футбол Лигаси) чемпионати навбатдаги мегаюлдузни ўз бағрига олди. «Чикаго Файр» клуби футбол оламининг энг кучли тўпурарларидан бири — полшалик ҳужумчи Роберт Левандовски трансферини расман эълон қилди.

«Бавария» ва «Барселона» клубларининг 37 ёшли собиқ афсонаси океан ортига мутлақо текинга, яъни эркин агент мақомида йўл олди. Америкаликлар ушбу трансфер орқали нафақат жамоанинг ҳужум чизиғини кучайтириш, балки бутун лиганинг дунёдаги нуфузини янги босқичга олиб чиқишни мақсад қилган.

Узоқ муддатли шартнома ва рамзий мақом

«Чикаго Файр» раҳбарияти полшалик ҳужумчининг ёшига қарамай, унинг тажрибаси ва жисмоний ҳолатига катта ишонч билдирди. Томонлар ўртасидаги шартнома 2027/28 йилги мавсум сўнгига қадар мўлжалланган узоқ муддатли битим кўринишини олди.

Тақдимот маросимида клуб матбуот хизмати Левандовскини шунчаки янги футболчи эмас, балки жуда юқори мақомда таништирди:

Клуб баёнотидан: «Роберт Левандовски — соккернинг (футболнинг) бутунжаҳондаги ҳақиқий рамзи. Унинг жамоамизга келиши клуб тарихида янги саҳифа очади».

Тўпурарлик маҳорати ҳамон жойида: Сўнгги статистика

Гарчи Левандовски фаолиятининг сўнгги палласини ўтаётган бўлса-да, Европанинг энг кучли ва жисмоний жиҳатдан оғир чемпионатларидан бири ҳисобланган Испания Ла Лигасида ҳамон сермаҳсуллик намойиш эта олаётган эди. Унинг «Барселона» сафидаги охирги мавсум кўрсаткичлари буни яққол тасдиқлайди:

Мусобақа (Ла Лига)

Майдонга тушган ўйинлари

Урган голлари

Голли узатмалари (Ассист)

Шартнома муддати

Ўтган мавсумда

31 та

14 та

2 та

2027/28 йил якунигача

Роберт Левандовскининг МЛСга кўчиб ўтиши Америкада футбол ривожи тўхтаб қолмагани ва янги куч билан давом этаётганининг исботидир. Лионель Месси, Оливье Жиру ва Луис Суарес каби юлдузлар изидан борган Полша терма жамоаси сардори энди Чикаго клубини янги марралар ва узоқ кутилган совринлар сари етаклаши талаб этилади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Карло Анчелотти Япония мағлуб этилган ўйиндан сўнг нималар деди?Карло Анчелотти Япония мағлуб этилган ўйиндан сўнг нималар деди?Бугун, 05:48ЖЧ-2026. 1/16 финал. Бразилия - Япония 2:1 (голларни томоша қилинг)ЖЧ-2026. 1/16 финал. Бразилия - Япония 2:1 (голларни томоша қилинг)Бугун, 05:40Бразилияни 1/8 финалга олиб чиққан гол муаллифи Мартинеллининг иқрориБразилияни 1/8 финалга олиб чиққан гол муаллифи Мартинеллининг иқрориБугун, 05:30ЖЧ-2026 1/16 финалида Бразилия қаҳрамони кутилмаган футболчи бўлдиЖЧ-2026 1/16 финалида Бразилия қаҳрамони кутилмаган футболчи бўлдиБугун, 05:18Япония бош мураббийи Бразилияга мағлуб бўлгач "кутилмаган гап"ни айтдиЯпония бош мураббийи Бразилияга мағлуб бўлгач "кутилмаган гап"ни айтдиБугун, 05:13Анчелотти Неймар нега Японияга қарши ўйнамаганини тушунтирдиАнчелотти Неймар нега Японияга қарши ўйнамаганини тушунтирдиБугун, 04:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди