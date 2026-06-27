Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Ўзбек киносининг бир қатор машҳур фильмларида ёрқин роллар ижро этган актриса Гулчеҳра Эшонқулова 20 июнь куни 45 ёшни қаршилади.
У “Шабнам”, “Паноҳ”, “Фотима ва Зуҳра”, “Жаноб ҳеч ким”, “Рашк” фильмлари ҳамда “Меҳмонхона” сериалидаги образлари орқали томошабинлар меҳрини қозонган. Бироқ ижодий фаолиятининг энг юқори чўққисида санъатни тарк этиб, кейинчалик АҚШга кўчиб кетган.
Гулчеҳра Эшонқулова 1981 йил 20 июнда Тожикистоннинг Душанбе шаҳрида туғилган. У оилада тўнғич фарзанд бўлиб, бир синглиси ва укаси бор. Актрисанинг болалик йиллари Қашқадарё вилоятининг Шаҳрисабз шаҳрида ўтган.
Гулчеҳра ёшлигидан бошловчиликка қизиққан. Мактабни тамомлагач, шу йўналишда таҳсил олиш мақсадида Тошкентга келиб, санъат институтига ҳужжат топширган. Аммо айрим сабаблар туфайли имтиҳонлар якунланмасидан уйига қайтишга мажбур бўлган.
…