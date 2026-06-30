Куктеч фаол дам олиш ихлосмандлари учун янги робот-экзоскелетни намойиш этди

·25·Техно
Куктеч фаол дам олиш ихлосмандлари учун янги робот-экзоскелетни намойиш этди

Замонавий технологиялар инсон жисмоний имкониятларини кенгайтиришда давом этмоқда. Машҳур Куктеч компанияси тоғ туризми ва фаол ҳаёт тарзи ихлосмандлари учун мўлжалланган янги робот-экзоскелет лойиҳасини тақдим этди. Ушбу қурилма узоқ масофаларга пиёда юриш ва оғир юкларни ташишда инсон мушакларига тушадиган босимни сезиларли даражада камайтиришга хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, компания айни пайтда янги маҳсулотни реал шароитларда синовдан ўтказиш учун краудфандинг кампаниясини бошлаган. Мазкур лойиҳа доирасида 50 нафар кўнгилли танлаб олинади ва уларга роботлаштирилган ускунадан мутлақо бепул фойдаланиш имконияти берилади. Синов муддати якунлангач, барча талабларни бажарган иштирокчилар қурилмани ўзларида сақлаб қолишлари мумкин.

Синов шартлари ва иштирокчилар учун талаблар

Дастурда иштирок этиш учун номзодлар 18 ёшдан ошган, соғлом ва ҳеч қандай бўғим, бел ёки юрак-қон томир тизими касалликларига эга бўлмасликлари шарт. Компания асосан алпинизм ва пиёда саёҳат (ҳикинг) билан шуғулланувчи блогерларга ҳамда тажрибали сайёҳларга устуворлик беришини маълум қилган. Бу эса янги гаджетнинг имкониятларини кенг оммага кўрсатиш ва профессионал фикрлар олишга қаратилган стратегик қадамдир.

Иштирокчилар зиммасига муайян мажбуриятлар ҳам юкланади. Хусусан, улар бир ой давомида камида 15 кун давомида экзоскелетдан фойдаланишлари ва ҳафтасига камида уч марта машғулотлар ўтказишлари керак. Шунингдек, қурилманинг ишлаш жараёни акс этган сифатли матнли шарҳлар, фото ва видео материалларни ўз вақтида тақдим этиш талаб этилади.

Хавфсизлик ва кафолат масалалари

Қурилмани қабул қилиб олишда иштирокчилар 2000 юан (тахминан 300 АҚШ доллари) миқдорида гаров пули киритишлари лозим. Агар синов якунида ускуна шикастланмаган ва барча қисмлари бутун бўлса, ушбу маблағ 10 иш куни ичида тўлиқ қайтариб берилади. Бу чора қимматбаҳо технологик ускунани эҳтиёткорона ишлатишни таъминлаш мақсадида жорий этилган.

Робот-экзоскелетлар — бу инсон танасига кийиладиган махсус механик қурилмалар бўлиб, улар юриш, югуриш ёки тоққа кўтарилиш пайтида жисмоний чидамлиликни оширади. Улар нафақат ҳаракатни тезлаштиради, балки бўғимларни ортиқча зўриқишдан ҳимоя қилади. Ҳозирча Куктеч янги маҳсулотнинг аниқ техник хусусиятларини сир тутмоқда, бироқ синовлар якунлангач, қурилманинг қуввати ва вазни ҳақида батафсил маълумот берилиши кутилмоқда.

Ўзбекистон каби тоғли ҳудудлар кўп бўлган мамлакатларда бундай технологиялар ички туризмни ривожлантириш ва экстремал саёҳатларни хавфсизроқ қилишда катта аҳамиятга эга бўлиши мумкин. Келажакда бундай экзоскелетлар нафақат сайёҳлар, балки қутқарувчилар ва юк ташувчилар учун ҳам кундалик ёрдамчига айланиши эҳтимолдан холи эмас.

КуктечРоботЭкзоскелетТехнологияГаджет
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Чамат Палиҳапития сунъий интеллект стартапи учун 135 миллион доллар инвестиция жалб қилдиЧамат Палиҳапития сунъий интеллект стартапи учун 135 миллион доллар инвестиция жалб қилдиБугун, 02:59GeForce RTX 3060 Европа бозорига қайтди: Нархлар кутилганидан анча юқориGeForce RTX 3060 Европа бозорига қайтди: Нархлар кутилганидан анча юқориБугун, 02:28Yandex сунъий интеллект агентларини Алиса AI ёрдамчисига интеграция қилмоқдаYandex сунъий интеллект агентларини Алиса AI ёрдамчисига интеграция қилмоқдаБугун, 01:58Google Gemini фойдаланувчилари энди шахсийлаштирилган суратларни бепул яратиши мумкинGoogle Gemini фойдаланувчилари энди шахсийлаштирилган суратларни бепул яратиши мумкинБугун, 01:24Хитойда Claude сунъий интеллектига кириш учун улкан яширин бозор шаклландиХитойда Claude сунъий интеллектига кириш учун улкан яширин бозор шаклландиБугун, 00:53Электрон китоблар бозорида янги давр: Kobo ва СторйГрапҳ Amazon ҳукмронлигига қаршиЭлектрон китоблар бозорида янги давр: Kobo ва СторйГрапҳ Amazon ҳукмронлигига қаршиБугун, 00:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди