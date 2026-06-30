Куктеч фаол дам олиш ихлосмандлари учун янги робот-экзоскелетни намойиш этди
Замонавий технологиялар инсон жисмоний имкониятларини кенгайтиришда давом этмоқда. Машҳур Куктеч компанияси тоғ туризми ва фаол ҳаёт тарзи ихлосмандлари учун мўлжалланган янги робот-экзоскелет лойиҳасини тақдим этди. Ушбу қурилма узоқ масофаларга пиёда юриш ва оғир юкларни ташишда инсон мушакларига тушадиган босимни сезиларли даражада камайтиришга хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, компания айни пайтда янги маҳсулотни реал шароитларда синовдан ўтказиш учун краудфандинг кампаниясини бошлаган. Мазкур лойиҳа доирасида 50 нафар кўнгилли танлаб олинади ва уларга роботлаштирилган ускунадан мутлақо бепул фойдаланиш имконияти берилади. Синов муддати якунлангач, барча талабларни бажарган иштирокчилар қурилмани ўзларида сақлаб қолишлари мумкин.
Синов шартлари ва иштирокчилар учун талабларДастурда иштирок этиш учун номзодлар 18 ёшдан ошган, соғлом ва ҳеч қандай бўғим, бел ёки юрак-қон томир тизими касалликларига эга бўлмасликлари шарт. Компания асосан алпинизм ва пиёда саёҳат (ҳикинг) билан шуғулланувчи блогерларга ҳамда тажрибали сайёҳларга устуворлик беришини маълум қилган. Бу эса янги гаджетнинг имкониятларини кенг оммага кўрсатиш ва профессионал фикрлар олишга қаратилган стратегик қадамдир.
Иштирокчилар зиммасига муайян мажбуриятлар ҳам юкланади. Хусусан, улар бир ой давомида камида 15 кун давомида экзоскелетдан фойдаланишлари ва ҳафтасига камида уч марта машғулотлар ўтказишлари керак. Шунингдек, қурилманинг ишлаш жараёни акс этган сифатли матнли шарҳлар, фото ва видео материалларни ўз вақтида тақдим этиш талаб этилади.
Хавфсизлик ва кафолат масалалариҚурилмани қабул қилиб олишда иштирокчилар 2000 юан (тахминан 300 АҚШ доллари) миқдорида гаров пули киритишлари лозим. Агар синов якунида ускуна шикастланмаган ва барча қисмлари бутун бўлса, ушбу маблағ 10 иш куни ичида тўлиқ қайтариб берилади. Бу чора қимматбаҳо технологик ускунани эҳтиёткорона ишлатишни таъминлаш мақсадида жорий этилган.
Робот-экзоскелетлар — бу инсон танасига кийиладиган махсус механик қурилмалар бўлиб, улар юриш, югуриш ёки тоққа кўтарилиш пайтида жисмоний чидамлиликни оширади. Улар нафақат ҳаракатни тезлаштиради, балки бўғимларни ортиқча зўриқишдан ҳимоя қилади. Ҳозирча Куктеч янги маҳсулотнинг аниқ техник хусусиятларини сир тутмоқда, бироқ синовлар якунлангач, қурилманинг қуввати ва вазни ҳақида батафсил маълумот берилиши кутилмоқда.
Ўзбекистон каби тоғли ҳудудлар кўп бўлган мамлакатларда бундай технологиялар ички туризмни ривожлантириш ва экстремал саёҳатларни хавфсизроқ қилишда катта аҳамиятга эга бўлиши мумкин. Келажакда бундай экзоскелетлар нафақат сайёҳлар, балки қутқарувчилар ва юк ташувчилар учун ҳам кундалик ёрдамчига айланиши эҳтимолдан холи эмас.
…