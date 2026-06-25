Шаҳноза Мирзиёеванинг қизи Рания Умарованинг Криштиану Роналду билан тушган сурати тарқалди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Ижтимоий тармоқларда Шаҳноза Мирзиёева ва Отабек Умаровнинг қизи Рания Умарованинг Криштиану Роналду билан тушган сурати тарқалди.
Сурат 2026 йилги жаҳон чемпионатида Ўзбекистон ва Португалия терма жамоалари ўртасидаги учрашувдан сўнг олинган.
Кадрларда Рания Умарова Португалия терма жамоаси сардори, дунёнинг энг машҳур футболчиларидан бири Криштиану Роналду билан бирга тасвирланган.
Ушбу сурат футбол мухлислари ва ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари орасида қизиқиш уйғотмоқда.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…