Каземиро Бразилиянинг чемпионликка етакловчи кучини айтди...
Бразилия миллий жамоаси ЖЧ-2026 1/16 финалида Японияни 2:1 ҳисобида мағлуб этиб, кейинги босқичга йўл олди. Учрашувдан сўнг Каземиро жамоанинг асосий устунлиги нимада эканини очиқлади.
34 ёшли яримҳимоячининг фикрича, Бразилиянинг энг катта кучи алоҳида футболчиларда эмас, балки бутун жамоанинг руҳий тайёргарлиги ва охиригача курашиш қобилиятида.
«Энг катта кучимиз — руҳий тайёргарлик»
Японияга қарши баҳсда Бразилия ҳисобда ортда қолган бўлса-да, босимни пасайтирмади ва вазиятни ўз фойдасига ўзгартира олди.
«Жамоамизнинг энг катта кучи — руҳий тайёргарлиги. Ҳужумкор футбол ўйнаб, рақибга босим ўтказишда давом этдик», — деди Каземиро.
Унинг таъкидлашича, жамоа қийин вазиятда ҳам хотиржамликни сақлаб, ўз ўйин режасидан воз кечмаган.
Захирадан тушганлар ўйинни ўзгартирди
Каземиро жаҳон чемпионати каби узоқ ва мураккаб мусобақада фақат асосий таркиб футболчиларига таяниб бўлмаслигини қайд этди.
У захирадан майдонга тушган ўйинчиларни алоҳида мақтади:
Эндрик ўйинга яхши қўшилди;
Мартинелли ҳал қилувчи голни урди;
Райан Рафиньянинг ўрнини муносиб тўлдирди.
«Жаҳон чемпионатида захирадан майдонга тушадиган футболчиларни қадрлаш жуда муҳим», — деди яримҳимоячи.
Мартинеллининг голи ғалабани таъминлади
Японияга қарши учрашувда Каземиро 56-дақиқада ҳисобни тенглаштирган эди.
Баҳснинг ҳал қилувчи голини эса 95-дақиқада Габриэл Мартинелли киритди. Шу тариқа, Бразилия иродали ғалаба қозониб, 1/8 финалга йўл олди.
Кўрсаткич
Натижа
Учрашув
Бразилия — Япония
Ҳисоб
2:1
Тенглаштирувчи гол
Каземиро
Ғалаба голи
Мартинелли
Натижа
Бразилия 1/8 финалда
«Бу таркиб жаҳон чемпиони бўла олади»
Каземиро Бразилиянинг чемпионлик имкониятларига ҳам юқори баҳо берди.
Унинг фикрича, жамоада кучли асосий таркиб билан бирга, ўйинни ўзгартира оладиган захира футболчилари ҳам бор.
«Бу — жамоанинг руҳий тайёргарлиги. Бу таркиб жаҳон чемпионлигини қўлга киритишга қодир», — деди Каземиро FIFA расмий сайтига.
Бразилиянинг чемпионлик имконияти қанчалик юқори?
Японияга қарши иродали ғалаба Бразилиянинг қийин вазиятдан чиқиш қобилиятини кўрсатди.
Бироқ кейинги босқичларда рақиблар янада кучаяди. Чемпионлик учун жамоага нафақат маҳорат, балки айнан Каземиро таъкидлаган руҳий барқарорлик ҳам керак бўлади.
Сизнингча, Бразилиянинг ҳозирги таркиби ЖЧ-2026да чемпион бўлишга қодирми? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани футбол мухлисларига юборинг.
…