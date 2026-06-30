Каземиро Бразилиянинг чемпионликка етакловчи кучини айтди...

·23·Спорт
Каземиро Бразилиянинг чемпионликка етакловчи кучини айтди...

Бразилия миллий жамоаси ЖЧ-2026 1/16 финалида Японияни 2:1 ҳисобида мағлуб этиб, кейинги босқичга йўл олди. Учрашувдан сўнг Каземиро жамоанинг асосий устунлиги нимада эканини очиқлади.

34 ёшли яримҳимоячининг фикрича, Бразилиянинг энг катта кучи алоҳида футболчиларда эмас, балки бутун жамоанинг руҳий тайёргарлиги ва охиригача курашиш қобилиятида.

«Энг катта кучимиз — руҳий тайёргарлик»

Японияга қарши баҳсда Бразилия ҳисобда ортда қолган бўлса-да, босимни пасайтирмади ва вазиятни ўз фойдасига ўзгартира олди.

«Жамоамизнинг энг катта кучи — руҳий тайёргарлиги. Ҳужумкор футбол ўйнаб, рақибга босим ўтказишда давом этдик», — деди Каземиро.

Унинг таъкидлашича, жамоа қийин вазиятда ҳам хотиржамликни сақлаб, ўз ўйин режасидан воз кечмаган.

Захирадан тушганлар ўйинни ўзгартирди

Каземиро жаҳон чемпионати каби узоқ ва мураккаб мусобақада фақат асосий таркиб футболчиларига таяниб бўлмаслигини қайд этди.

У захирадан майдонга тушган ўйинчиларни алоҳида мақтади:

  • Эндрик ўйинга яхши қўшилди;

  • Мартинелли ҳал қилувчи голни урди;

  • Райан Рафиньянинг ўрнини муносиб тўлдирди.

«Жаҳон чемпионатида захирадан майдонга тушадиган футболчиларни қадрлаш жуда муҳим», — деди яримҳимоячи.

Мартинеллининг голи ғалабани таъминлади

Японияга қарши учрашувда Каземиро 56-дақиқада ҳисобни тенглаштирган эди.

Баҳснинг ҳал қилувчи голини эса 95-дақиқада Габриэл Мартинелли киритди. Шу тариқа, Бразилия иродали ғалаба қозониб, 1/8 финалга йўл олди.

Кўрсаткич

Натижа

Учрашув

Бразилия — Япония

Ҳисоб

2:1

Тенглаштирувчи гол

Каземиро

Ғалаба голи

Мартинелли

Натижа

Бразилия 1/8 финалда

«Бу таркиб жаҳон чемпиони бўла олади»

Каземиро Бразилиянинг чемпионлик имкониятларига ҳам юқори баҳо берди.

Унинг фикрича, жамоада кучли асосий таркиб билан бирга, ўйинни ўзгартира оладиган захира футболчилари ҳам бор.

«Бу — жамоанинг руҳий тайёргарлиги. Бу таркиб жаҳон чемпионлигини қўлга киритишга қодир», — деди Каземиро FIFA расмий сайтига.

Бразилиянинг чемпионлик имконияти қанчалик юқори?

Японияга қарши иродали ғалаба Бразилиянинг қийин вазиятдан чиқиш қобилиятини кўрсатди.

Бироқ кейинги босқичларда рақиблар янада кучаяди. Чемпионлик учун жамоага нафақат маҳорат, балки айнан Каземиро таъкидлаган руҳий барқарорлик ҳам керак бўлади.

Сизнингча, Бразилиянинг ҳозирги таркиби ЖЧ-2026да чемпион бўлишга қодирми? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани футбол мухлисларига юборинг.

БразилияКаземироЯпонияМартинеллиЭндринк
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон футболчиларига россиялик собиқ футболчидан очиқ тавсия...Ўзбекистон футболчиларига россиялик собиқ футболчидан очиқ тавсия...Бугун, 06:30Германияни кетма-кет учинчи мундиалда ҳам оғир тақдир кутдиГерманияни кетма-кет учинчи мундиалда ҳам оғир тақдир кутдиБугун, 06:25Расман Левандовски МЛСга кўчиб ўтди: «Чикаго Файр»да янги даврРасман Левандовски МЛСга кўчиб ўтди: «Чикаго Файр»да янги даврБугун, 05:51Карло Анчелотти Япония мағлуб этилган ўйиндан сўнг нималар деди?Карло Анчелотти Япония мағлуб этилган ўйиндан сўнг нималар деди?Бугун, 05:48ЖЧ-2026. 1/16 финал. Бразилия - Япония 2:1 (голларни томоша қилинг)ЖЧ-2026. 1/16 финал. Бразилия - Япония 2:1 (голларни томоша қилинг)Бугун, 05:40Бразилияни 1/8 финалга олиб чиққан гол муаллифи Мартинеллининг иқрориБразилияни 1/8 финалга олиб чиққан гол муаллифи Мартинеллининг иқрориБугун, 05:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди