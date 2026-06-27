Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Маданият вазири Озодбек Назарбеков навбатдаги тадбирлардан бирида кўтаринки кайфиятда рақсга тушди.
Вазирнинг самимий ва қувноқ чиқиши тадбир иштирокчиларининг эътиборини тортди. Атрофдагилар унинг рақсини олқишлар ва табассум билан қарши олди.
Мазкур лавҳалар қисқа вақт ичида ижтимоий тармоқларда кенг тарқалди. Фойдаланувчилар видеога кўплаб илиқ фикрлар ва изоҳлар қолдирмоқда.
Айримлар бу ҳолатни Озодбек Назарбековнинг самимийлиги, очиқлиги ва халқ билан яқинлигининг яна бир кўриниши сифатида баҳолади.
Вазирнинг кўтаринки кайфиятдаги рақси интернет фойдаланувчилари орасида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…