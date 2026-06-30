Ўзбекистон футболчиларига россиялик собиқ футболчидан очиқ тавсия...
Ўзбекистон миллий жамоасининг ЖЧ-2026даги иштироки Россия футбол жамоатчилигида ҳам қизғин муҳокама қилинмоқда. Собиқ футболчи Владислав Радимовнинг фикрича, жамоамизга энг аввало халқаро тажриба ва руҳий барқарорлик етишмади. Унинг таъкидлашича, Фабио Каннаваро футболчиларга ишонч бағишлаши керак эди, бироқ босим остида ўйнаш тажрибаси йўқлиги ўз таъсирини ўтказди. Айниқса, Европа чемпионатларида тобланган Конго ДР каби рақиблар билан солиштирганда, ўйинчиларимизнинг маҳорат даражаси пастроқ кўринди. Радимов келажакда муваффақиятга эришиш учун ўзбекистонлик футболчилар Европанинг кучли чемпионатларида мунтазам тўп суриши ва рақобатбардош муҳитда ўсиши шартлигини алоҳида таъкидлаб ўтди.
Ўзбекистон миллий жамоасининг ЖЧ-2026даги муваффақиятсиз иштироки Россия футбол жамоатчилигида ҳам муҳокама қилинмоқда. ЦСКА ва «Зенит» клубларининг собиқ футболчиси Владислав Радимов термамизнинг асосий муаммолари ҳақида фикр билдирди.
Унинг айтишича, Фабио Каннаваронинг асосий вазифаси футболчиларга ишонч бериш бўлган. Бироқ жаҳон чемпионати даражасида илгари ўйнамаган аксарият футболчиларда босим ва тажрибасизлик яққол сезилган.
«Футболчиларда ишонч етишмади»
Радимовнинг фикрича, Каннавародан қисқа вақт ичида мураккаб тактик тизим қуришдан кўра, футболчиларни руҳий жиҳатдан тайёрлаш талаб қилинган.
«Менимча, Фабио Каннавародан асосий талаб футболчиларга ишонч улашиш эди. Лекин бундай даражада ҳеч қачон ўйнамаган ўйинчиларнинг кўпчилигида барибир ишонч етишмади», — деди у.
Собиқ футболчи Каннаваро нима учун бу вазифани уддалай олмаганини аниқ айтиш қийинлигини ҳам тан олди.
Ўзбекистон рақиблардан қайси жиҳатда ортда қолди?
Радимов Ўзбекистоннинг маҳорат ва халқаро тажриба бўйича гуруҳдаги рақибларидан заифроқ кўринганини таъкидлади.
Унинг фикрича, жамоа футболчилари катта мусобақаларда қандай ҳаракат қилиш, босимни енгиш ва ҳал қилувчи вазиятларда тўғри қарор қабул қилиш бўйича ҳали кўп нарсани ўрганиши керак.
«Маҳорат даражаси ва умумий ҳолатдан кўриниб турибдики, Ўзбекистон рақиблардан заифроқ эди. Тажриба борасида ҳали жуда кўп нарсани ўрганиш талаб этилади».
Конго ДР билан фарқ нимада эди?
Радимов Ўзбекистон ва Конго Демократик Республикаси терма жамоалари таркибини ўзаро таққослади.
Унинг таъкидлашича, Ўзбекистон сафида Европада тўп сурадиган икки-уч нафар футболчи бор. Конго ДР таркибидаги деярли барча ўйинчилар эса Франция ва Европанинг бошқа кучли чемпионатларида ҳаракат қилади.
Бу футболчилар:
юқори суръатдаги ўйинларга мослашган;
кучли рақобат муҳитида тобланган;
катта босим остида ўйнашга тайёр;
тактик ва техник жиҳатдан етук.
Шунинг учун улар жаҳон чемпионати каби мусобақаларда ўзларини анча ишончли ҳис қилади.
Африка жамоалари энди фақат жисмоний кучга таянмайди
Россиялик собиқ футболчи Африка футболидаги ўзгаришларга ҳам эътибор қаратди.
Унинг фикрича, аввал африкалик футболчилар асосан жисмоний бақувватлиги билан ажралиб турган бўлса, ҳозир улар техник ва тактик жиҳатдан ҳам юқори даражага чиққан.
Бу эса Конго ДР каби термаларни ҳар қандай рақиб учун хавфли жамоага айлантирмоқда.
Ўзбекистон учун очиқ тавсия
Радимов миллий жамоамиз келажакда кучлироқ бўлиши учун асосий йўлни ҳам кўрсатди.
«Ўзбекларга очиқ-ойдин бир тавсия бор: футболчилар Европа клубларига кетиб, ўша ерда ўсиши ва тажриба тўплаши керак», — деди у.
Мутахассиснинг фикрича, кўпроқ футболчи Европанинг рақобатбардош чемпионатларида мунтазам ўйнаса, Ўзбекистон кейинги жаҳон чемпионатига анча кучли таркиб билан боради.
Каннаваронинг шартномаси қачон тугайди?
Фабио Каннаваро 2025 йил 6 октябрь куни Ўзбекистон миллий жамоаси бош мураббийи этиб тайинланган.
Италиялик мутахассис билан тузилган шартнома 2026 йил 31 июлга қадар амал қилади.
Маълумот
Тафсилот
Тайинланган сана
2025 йил 6 октябрь
Шартнома якуни
2026 йил 31 июль
Асосий вазифа
ЖЧ-2026да жамоани бошқариш
Турнир натижаси
Гуруҳ босқичида чиқиб кетди
Кейинги мундиалгача нимани ўзгартириш керак?
Ўзбекистоннинг илк жаҳон чемпионати кутилган натижани бермади. Аммо орттирилган тажриба келажак учун муҳим сабоқ бўлиши мумкин.
Радимовнинг фикрича, миллий жамоанинг ўсиши учун футболчиларни юқори даражадаги чемпионатларга олиб чиқиш, халқаро тажрибани ошириш ва психологик тайёргарликни кучайтириш зарур.
Сизнингча, ўзбекистонлик футболчиларнинг Европага кўпроқ йўл олиши терма жамоа савиясини кескин оширадими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани футбол мухлисларига юборинг.
…