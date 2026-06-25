Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
24 июн куни Лондон аҳолиси ноодатий манзарага гувоҳ бўлди. Шаҳар осмонида улкан аждарҳо учиб ўтгани кўплаб одамларни ҳайратга солиб, айримларни эса илк дақиқаларда чўчитиб юборди.
Маълум бўлишича, бу машҳур “Аждар уйи” (“House of the Dragon”) сериалининг 3-мавсуми премьераси муносабати билан ташкил этилган махсус акция бўлган. Тадбир доирасида Лондоннинг рамзий масканлари — Тауэр қалъаси ва Темза дарёси узра 8 метр узунликдаги механик аждаҳо модели учирилган.
Аждаҳо модели Германиянинг авиация соҳасида фаолият юритувчи компанияси томонидан яратилган бўлиб, унинг вазни 13 килограммни ташкил этади. Мазкур лойиҳани ишлаб чиқиш ва тайёрлаш ишлари қарийб уч ой давом этган.
Ноодатий акция ижтимоий тармоқларда ҳам катта қизиқиш уйғотди. Кўплаб фойдаланувчилар улкан аждарҳо осмон узра парвоз қилаётган лаҳзалар акс этган видеоларни улашиб, уни сериал премьераси учун ўйлаб топилган энг таъсирчан реклама кампанияларидан бири деб баҳоламоқда.
…