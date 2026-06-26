Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди

·0·Дунё
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди

Туркиянинг марказий қисмида жойлашган Коня вилоятида сўнгги йилларда кузатилаётган қўрқинчли геологик ҳодиса олимлар ва маҳаллий аҳолини жиддий хавотирга солмоқда. Мамлакатнинг асосий қишлоқ хўжалиги ҳудудларидан бири саналган ушбу минтақада қурғоқчилик ва ер ости сувларининг кескин камайиши натижасида юзлаб улкан ўпқонлар ҳосил бўлмоқда.

Мутахассислар маълумотига кўра, Коня ҳавзасида ҳозиргача 684 та катта ўпқон қайд этилган. Уларнинг энг йирикларидан бири 228 метр кенглик ва 171 метр чуқурликка эга. Илгари бу каби ўпқонлар табиий равишда юзага келган бўлса, бугунги кунда уларнинг тез кўпайишига асосан инсон фаолияти сабаб бўлаётгани таъкидланмоқда.

Олимларнинг тушунтиришича, узоқ давом этаётган қурғоқчилик туфайли фермерлар ер ости сувларидан ортиқча фойдаланмоқда. Ҳудудда минглаб қонуний ва ноқонуний қудуқлар қазилган бўлиб, бу сув захираларининг тез тугашига олиб келган. Ер остидаги сув қатламлари камайгач, ер остидаги тоғ жинслари мустаҳкамлигини йўқотиб, ер юзаси кутилмаганда чўкиб кетмоқда.

Dala oʻrtasidagi ulkan chuqurlik yoqasida bir kishi turibdi.

WWF Türkiye маълумотларига кўра, Коня ҳавзасидаги қудуқларнинг катта қисми ноқонуний ҳисобланади. Мутахассислар бу ҳолат нафақат геологик хавфни кучайтириши, балки Туркиянинг озиқ-овқат хавфсизлигига ҳам салбий таъсир кўрсатиши мумкинлигини таъкидламоқда.

Геологлар айтишича, айрим фермерлар пайдо бўлган ўпқонларни ўзбошимчалик билан тўлдиришга ҳаракат қилмоқда. Бироқ бундай ёндашув хавфли бўлиб, ер остидаги бўшлиқ сақланиб қолгани учун чўкиш яна такрорланиши мумкин.

Мутахассислар муаммонинг асосий ечими сифатида сув ресурсларидан оқилона фойдаланиш, сувни кўп талаб қилувчи экинлар ўрнига иқлимга мос қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини экиш ва замонавий сув тежовчи технологияларни жорий этишни таклиф қилмоқда.

Quruq dalada katta chuqurliklar yonida traktor ishlamoqda.

Экспертлар огоҳлантиришича, агар ер ости сувларидан ортиқча фойдаланиш давом этса, Коня ҳавзасида ўпқонлар сони янада ортиши, бу эса қишлоқ хўжалиги ва бутун минтақа келажаги учун жиддий хавф туғдириши мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қозоғистонликлар ҳам Қирғизистон дарёсида оқиб кетган 6 ёшли болани қидиришга киришишдиҚозоғистонликлар ҳам Қирғизистон дарёсида оқиб кетган 6 ёшли болани қидиришга киришишдиБугун, 22:34Флорида тарихига кирган қатл: энг кекса маҳкум қатл этилди!Флорида тарихига кирган қатл: энг кекса маҳкум қатл этилди!Бугун, 22:26Қирғизистонда дарёга чўккан ўзбекистонлик аёлнинг жасади топилдиҚирғизистонда дарёга чўккан ўзбекистонлик аёлнинг жасади топилдиБугун, 22:10Фарзанди учун жонини берган онанинг ҳикояси кўпчиликни йиғлатдиФарзанди учун жонини берган онанинг ҳикояси кўпчиликни йиғлатдиБугун, 21:55Байроқни тозалаган Периҳан хоним тақдирланди (видео)Байроқни тозалаган Периҳан хоним тақдирланди (видео)Бугун, 21:51Пекинда самолёт осмонўпар бинога урилди: даҳшатли кадрлар тарқалдиПекинда самолёт осмонўпар бинога урилди: даҳшатли кадрлар тарқалдиБугун, 21:42
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда