ЖЧ-2026. 1/16 финал. Бразилия - Япония 2:1 (голларни томоша қилинг)
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
ЖЧ-2026. 1/16 финал
Жаҳон чемпионатида 1/16 финал баҳслари давом этмоқда. Марказий ўйинларнинг бирида Бразилия Япония устидан иродали ғалабага эришиб, кейинги босқичга йўл олди. Ҳал қилувчи тўп 90+5-дақиқада киритилди.
ЖЧ-2026. 1/16 финал
Бразилия — Япония 2:1
29 июн. Ҳюстон
Голлар: Каземиро (56), Мартинелли (90+5) — Сано (29).
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…