Base44 ўзининг сунъий интеллект моделини тақдим этди: Стартаплар мустақилликка интилмоқда

·20·Техно
Base44 ўзининг сунъий интеллект моделини тақдим этди: Стартаплар мустақилликка интилмоқда

Иловаларни табиий тилда яратиш имконини берувчи Base44 платформаси ўзининг хусусий сунъий интеллект моделини ишга туширганини эълон қилди. Бир йил аввал Вих томонидан 80 миллион долларга сотиб олинган ушбу стартапнинг янги қадами технология оламида катта қизиқиш уйғотмоқда. Бу нафақат техник янгиланиш, балки AI-стартапларнинг йирик моделлар провайдерларига бўлган қарамлигини камайтириш йўлидаги стратегик ҳаракатдир. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ҳозирда кўплаб компаниялар OpenAI ёки Anthropic каби гигантларнинг тайёр моделларига таяниб иш кўрмоқда. Бироқ, Base44 асосчиси Маор Шломо таъкидлашича, ўз моделига эга бўлиш харажатларни камайтириш, тезкорликни ошириш ва маҳсулотни аниқроқ оптималлаштириш имконини беради. Base1 деб номланган янги модел платформадаги ўн миллионлаб реал фойдаланувчиларнинг ўзаро алоқалари асосида ўқитилган.

Рақобат ва ихтисослашувнинг аҳамияти

Соҳадаги экспертлар, жумладан Ҳеадлине венчур компанияси ҳамкори Жонатан Усеровиси маълумотига кўра, AI-стартапларнинг барқарорлиги учта асосий омилга боғлиқ: маълумотлар базаси, тарқатиш каналлари ва технологик стек. Base44 ўз моделини яратиш орқали айнан мана шу учала йўналишда ҳам устунликка эришишни кўзламоқда. Бу эса ташқи LLM (катта тил моделлари)га таянувчи Lovable каби рақобатчилардан ўзиб кетиш имконини беради.

Шунга қарамай, бозорнинг йирик иштирокчилари тинч тургани йўқ. Масалан, SpaceX таркибига кирувчи Cursor ва xAI, шунингдек Anthropic компаниясининг Claude Коде воситаси дастурий код ёзиш ва иловалар яратиш соҳасида кучли позицияга эга. Base44 эса ўзининг тор доирадаги ихтисослашуви туфайли умумий мақсадли моделлардан кўра самаралироқ натижа беришига ишонмоқда.

Иқтисодий самарадорлик ва келажакдаги тенденциялар

Ҳозирги вақтда кўплаб корпоратив мижозлар ҳар бир сўров учун юқори нарх тўлашдан чарчаган. Энг сўнгги ва энг йирик моделлардан фойдаланиш ҳар доим ҳам кутилган фойдани (ROI) келтирмайди. Шу сабабли, Base44 каби ихтисослашган моделлар харажатларни назорат қилиш ва унумдорликни сақлаб қолиш ўртасидаги мувозанатни таъминловчи ечим сифатида кўрилмоқда.

ixbt.com маълумотларига кўра, сунъий интеллект бозорида "вибе кодинг" йўналиши, яни мураккаб код ёзмасдан, шунчаки ғояни тушунтириш орқали илова яратиш тренди кучайиб бормоқда. Base44 ўз моделини жорий этиши билан ушбу жараённи янада демократлаштиришни ва фойдаланувчиларга кўпроқ эркинлик беришни мақсад қилган.

Хулоса қилиб айтганда, Base44 тажрибаси AI-стартаплар учун янги давр бошланганидан далолат беради. Эндиликда шунчаки бошқаларнинг API хизматидан фойдаланиш етарли эмас; узоқ муддатли муваффақият учун ўз интеллектуал мулки ва инфратузилмасига эга бўлиш ҳал қилувчи аҳамият касб этмоқда.

Base44Сунъий IntelлектСтартапТехнологияВих
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Куктеч фаол дам олиш ихлосмандлари учун янги робот-экзоскелетни намойиш этдиКуктеч фаол дам олиш ихлосмандлари учун янги робот-экзоскелетни намойиш этдиБугун, 06:28Чамат Палиҳапития сунъий интеллект стартапи учун 135 миллион доллар инвестиция жалб қилдиЧамат Палиҳапития сунъий интеллект стартапи учун 135 миллион доллар инвестиция жалб қилдиБугун, 02:59GeForce RTX 3060 Европа бозорига қайтди: Нархлар кутилганидан анча юқориGeForce RTX 3060 Европа бозорига қайтди: Нархлар кутилганидан анча юқориБугун, 02:28Yandex сунъий интеллект агентларини Алиса AI ёрдамчисига интеграция қилмоқдаYandex сунъий интеллект агентларини Алиса AI ёрдамчисига интеграция қилмоқдаБугун, 01:58Google Gemini фойдаланувчилари энди шахсийлаштирилган суратларни бепул яратиши мумкинGoogle Gemini фойдаланувчилари энди шахсийлаштирилган суратларни бепул яратиши мумкинБугун, 01:24Хитойда Claude сунъий интеллектига кириш учун улкан яширин бозор шаклландиХитойда Claude сунъий интеллектига кириш учун улкан яширин бозор шаклландиБугун, 00:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди