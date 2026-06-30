Base44 ўзининг сунъий интеллект моделини тақдим этди: Стартаплар мустақилликка интилмоқда
Иловаларни табиий тилда яратиш имконини берувчи Base44 платформаси ўзининг хусусий сунъий интеллект моделини ишга туширганини эълон қилди. Бир йил аввал Вих томонидан 80 миллион долларга сотиб олинган ушбу стартапнинг янги қадами технология оламида катта қизиқиш уйғотмоқда. Бу нафақат техник янгиланиш, балки AI-стартапларнинг йирик моделлар провайдерларига бўлган қарамлигини камайтириш йўлидаги стратегик ҳаракатдир. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Ҳозирда кўплаб компаниялар OpenAI ёки Anthropic каби гигантларнинг тайёр моделларига таяниб иш кўрмоқда. Бироқ, Base44 асосчиси Маор Шломо таъкидлашича, ўз моделига эга бўлиш харажатларни камайтириш, тезкорликни ошириш ва маҳсулотни аниқроқ оптималлаштириш имконини беради. Base1 деб номланган янги модел платформадаги ўн миллионлаб реал фойдаланувчиларнинг ўзаро алоқалари асосида ўқитилган.
Рақобат ва ихтисослашувнинг аҳамиятиСоҳадаги экспертлар, жумладан Ҳеадлине венчур компанияси ҳамкори Жонатан Усеровиси маълумотига кўра, AI-стартапларнинг барқарорлиги учта асосий омилга боғлиқ: маълумотлар базаси, тарқатиш каналлари ва технологик стек. Base44 ўз моделини яратиш орқали айнан мана шу учала йўналишда ҳам устунликка эришишни кўзламоқда. Бу эса ташқи LLM (катта тил моделлари)га таянувчи Lovable каби рақобатчилардан ўзиб кетиш имконини беради.
Шунга қарамай, бозорнинг йирик иштирокчилари тинч тургани йўқ. Масалан, SpaceX таркибига кирувчи Cursor ва xAI, шунингдек Anthropic компаниясининг Claude Коде воситаси дастурий код ёзиш ва иловалар яратиш соҳасида кучли позицияга эга. Base44 эса ўзининг тор доирадаги ихтисослашуви туфайли умумий мақсадли моделлардан кўра самаралироқ натижа беришига ишонмоқда.
Иқтисодий самарадорлик ва келажакдаги тенденцияларҲозирги вақтда кўплаб корпоратив мижозлар ҳар бир сўров учун юқори нарх тўлашдан чарчаган. Энг сўнгги ва энг йирик моделлардан фойдаланиш ҳар доим ҳам кутилган фойдани (ROI) келтирмайди. Шу сабабли, Base44 каби ихтисослашган моделлар харажатларни назорат қилиш ва унумдорликни сақлаб қолиш ўртасидаги мувозанатни таъминловчи ечим сифатида кўрилмоқда.
ixbt.com маълумотларига кўра, сунъий интеллект бозорида "вибе кодинг" йўналиши, яни мураккаб код ёзмасдан, шунчаки ғояни тушунтириш орқали илова яратиш тренди кучайиб бормоқда. Base44 ўз моделини жорий этиши билан ушбу жараённи янада демократлаштиришни ва фойдаланувчиларга кўпроқ эркинлик беришни мақсад қилган.
Хулоса қилиб айтганда, Base44 тажрибаси AI-стартаплар учун янги давр бошланганидан далолат беради. Эндиликда шунчаки бошқаларнинг API хизматидан фойдаланиш етарли эмас; узоқ муддатли муваффақият учун ўз интеллектуал мулки ва инфратузилмасига эга бўлиш ҳал қилувчи аҳамият касб этмоқда.
…