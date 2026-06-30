JLR Хитой бозорида қандай қилиб BMW ва Porsche каби гигантлардан ўзиб кетмоқда
Хитой автомобил бозори ҳозирда Европа премиум брендлари учун ҳақиқий синов майдонига айланди. Сўнгги ойларда BMW ва Porsche каби нуфузли ишлаб чиқарувчилар ушбу минтақада савдо ҳажмининг кескин пасайишига дуч келаётган бир пайтда, Британиянинг JLR (Jaguar Land Rover) компанияси кутилмаган ижобий натижаларни кўрсатмоқда. Июн ойида ўтказилган инвесторлар кунида компания раҳбарияти Хитойдаги келажак борасида ўта оптимистик прогнозларни эълон қилди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
JLR компаниясининг бу муваффақияти кўпчилик таҳлилчилар учун кутилмаган ҳол бўлди, чунки бренд ўтган йиллар давомида дунёдаги энг йирик автомобил бозорида бир қатор жиддий муаммоларга дуч келган эди. Бироқ, ixbt.com маълумотларига кўра, компания ўз стратегиясини тубдан ўзгартириб, рақобатчилари хатоларидан тўғри хулоса чиқара олган. Ҳозирда JLR нафақат ўз позициясини сақлаб қолмоқда, балки ўсиш суръатларини тезлаштиришни режалаштирмоқда.
Стратегик ёндашув ва маҳаллийлаштиришРақобатчилардан фарқли ўлароқ, JLR Хитой истеъмолчиларининг ўзгарувчан дидига мослашишда анча мосувчанлик кўрсатди. BMW ва бошқа немис брендлари ўзларининг анъанавий ички ёнув двигателли моделларига таяниб қолган бир пайтда, Британия бренди ҳашамат ва технологияни уйғунлаштирган янги форматдаги автомобилларни таклиф этмоқда. Бу, айниқса, юқори даромадли харидорлар қатлами орасида Range Rover ва Дефендер моделларига бўлган талабни оширди.
Компания Хитойдаги ҳамкорлари билан алоқаларни мустаҳкамлаб, ишлаб чиқариш жараёнларини самарали ташкил этди. Бу эса логистика харажатларини камайтириш ва нархлар сиёсатида устунликка эга бўлиш имконини берди. JLR раҳбарияти инвесторлар билан учрашувда таъкидлашича, бренднинг ўзига хос "Модерн Лухурй" (Замонавий ҳашамат) фалсафаси Хитой бозоридаги янги авлод бойлари учун жуда жозибали кўринмоқда.
Рақобатчиларнинг инқирози ва JLR имкониятлариPorsche ва BMW каби брендларнинг Хитойдаги муаммолари асосан маҳаллий электромобил ишлаб чиқарувчиларнинг кучайиши ва истеъмол талабининг ўзгариши билан боғлиқ. JLR эса ўзининг йўлтанламаслари билан алоҳида нишани эгаллаган бўлиб, бу сегментда рақобат нисбатан камроқ. Компания ўз эътиборини оммавий савдога эмас, балки юқори маржали премиум моделларга қаратгани ўз мевасини бермоқда.
Келгусида JLR Хитойда электромобиллар қаторини кенгайтиришни мақсад қилган. Бу стратегия брендга нафақат ҳозирги ўсишни сақлаб қолиш, балки келажакда бозордаги улушини янада мустаҳкамлаш имконини беради. Экспертларнинг фикрича, агар JLR ҳозирги суръатни сақлаб қолса, у Европа автосаноатининг Хитойдаги энг муваффақиятли вакилига айланиши ҳеч гап эмас.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, JLR тажрибаси глобал брендлар учун ўрнак бўла олади: ҳатто энг мураккаб инқирозлардан кейин ҳам, тўғри стратегия ва бозор талабини ҳис қилиш орқали етакчиликка қайтиш мумкин. Ўзбекистон бозори учун ҳам ушбу бренднинг премиум моделлари кириб келаётганини ҳисобга олсак, глобал муваффақият маҳаллий савдоларга ҳам ижобий таъсир кўрсатиши тайин.
…