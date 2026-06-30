JLR Хитой бозорида қандай қилиб BMW ва Porsche каби гигантлардан ўзиб кетмоқда

·0·Авто
JLR Хитой бозорида қандай қилиб BMW ва Porsche каби гигантлардан ўзиб кетмоқда

Хитой автомобил бозори ҳозирда Европа премиум брендлари учун ҳақиқий синов майдонига айланди. Сўнгги ойларда BMW ва Porsche каби нуфузли ишлаб чиқарувчилар ушбу минтақада савдо ҳажмининг кескин пасайишига дуч келаётган бир пайтда, Британиянинг JLR (Jaguar Land Rover) компанияси кутилмаган ижобий натижаларни кўрсатмоқда. Июн ойида ўтказилган инвесторлар кунида компания раҳбарияти Хитойдаги келажак борасида ўта оптимистик прогнозларни эълон қилди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

JLR компаниясининг бу муваффақияти кўпчилик таҳлилчилар учун кутилмаган ҳол бўлди, чунки бренд ўтган йиллар давомида дунёдаги энг йирик автомобил бозорида бир қатор жиддий муаммоларга дуч келган эди. Бироқ, ixbt.com маълумотларига кўра, компания ўз стратегиясини тубдан ўзгартириб, рақобатчилари хатоларидан тўғри хулоса чиқара олган. Ҳозирда JLR нафақат ўз позициясини сақлаб қолмоқда, балки ўсиш суръатларини тезлаштиришни режалаштирмоқда.

Стратегик ёндашув ва маҳаллийлаштириш

Рақобатчилардан фарқли ўлароқ, JLR Хитой истеъмолчиларининг ўзгарувчан дидига мослашишда анча мосувчанлик кўрсатди. BMW ва бошқа немис брендлари ўзларининг анъанавий ички ёнув двигателли моделларига таяниб қолган бир пайтда, Британия бренди ҳашамат ва технологияни уйғунлаштирган янги форматдаги автомобилларни таклиф этмоқда. Бу, айниқса, юқори даромадли харидорлар қатлами орасида Range Rover ва Дефендер моделларига бўлган талабни оширди.

Компания Хитойдаги ҳамкорлари билан алоқаларни мустаҳкамлаб, ишлаб чиқариш жараёнларини самарали ташкил этди. Бу эса логистика харажатларини камайтириш ва нархлар сиёсатида устунликка эга бўлиш имконини берди. JLR раҳбарияти инвесторлар билан учрашувда таъкидлашича, бренднинг ўзига хос "Модерн Лухурй" (Замонавий ҳашамат) фалсафаси Хитой бозоридаги янги авлод бойлари учун жуда жозибали кўринмоқда.

Рақобатчиларнинг инқирози ва JLR имкониятлари

Porsche ва BMW каби брендларнинг Хитойдаги муаммолари асосан маҳаллий электромобил ишлаб чиқарувчиларнинг кучайиши ва истеъмол талабининг ўзгариши билан боғлиқ. JLR эса ўзининг йўлтанламаслари билан алоҳида нишани эгаллаган бўлиб, бу сегментда рақобат нисбатан камроқ. Компания ўз эътиборини оммавий савдога эмас, балки юқори маржали премиум моделларга қаратгани ўз мевасини бермоқда.

Келгусида JLR Хитойда электромобиллар қаторини кенгайтиришни мақсад қилган. Бу стратегия брендга нафақат ҳозирги ўсишни сақлаб қолиш, балки келажакда бозордаги улушини янада мустаҳкамлаш имконини беради. Экспертларнинг фикрича, агар JLR ҳозирги суръатни сақлаб қолса, у Европа автосаноатининг Хитойдаги энг муваффақиятли вакилига айланиши ҳеч гап эмас.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, JLR тажрибаси глобал брендлар учун ўрнак бўла олади: ҳатто энг мураккаб инқирозлардан кейин ҳам, тўғри стратегия ва бозор талабини ҳис қилиш орқали етакчиликка қайтиш мумкин. Ўзбекистон бозори учун ҳам ушбу бренднинг премиум моделлари кириб келаётганини ҳисобга олсак, глобал муваффақият маҳаллий савдоларга ҳам ижобий таъсир кўрсатиши тайин.

JLRRange RoverАвтомобилХитойBMW
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Jeep Европа бозори учун учта янги йўлтанламас, жумладан Хитой билан ҳамкорликдаги моделни тақдим этадиJeep Европа бозори учун учта янги йўлтанламас, жумладан Хитой билан ҳамкорликдаги моделни тақдим этадиКеча, 23:58Porsche янги 520 от кучи ва 375 минг долларлик пойга автомобили яратдиPorsche янги 520 от кучи ва 375 минг долларлик пойга автомобили яратдиКеча, 20:00Янги авлод BMW X5 бутунлай ўзгача дизайнда тақдим этилади: илк суратлар эълон қилиндиЯнги авлод BMW X5 бутунлай ўзгача дизайнда тақдим этилади: илк суратлар эълон қилиндиКеча, 16:51Volkswagen автомобиллари логотиплари ўғрилар нишонида: Муаммо ўн йилдирки ечилмаяптиVolkswagen автомобиллари логотиплари ўғрилар нишонида: Муаммо ўн йилдирки ечилмаяптиКеча, 15:53Ўзбекистонда автомобиллар сони 4,9 миллиондан ошдиЎзбекистонда автомобиллар сони 4,9 миллиондан ошдиКеча, 14:44Tesla ўлим билан боғлиқ ЙТ бўйича суд даъвосини ҳал қилди: ФСД тизими назорат остидаTesla ўлим билан боғлиқ ЙТ бўйича суд даъвосини ҳал қилди: ФСД тизими назорат остидаКеча, 11:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Kia Seltos 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутиси
Kia Seltos 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутиси
Янги двигателли ва рухланган кузовли Lada Niva Legend ишлаб чиқарилади
Янги двигателли ва рухланган кузовли Lada Niva Legend ишлаб чиқарилади
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик