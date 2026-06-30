ЖЧ-2026 1/16 финалида Бразилия қаҳрамони кутилмаган футболчи бўлди

·0·Спорт
ЖЧ-2026 1/16 финалида Бразилия қаҳрамони кутилмаган футболчи бўлди

ЖЧ-2026 1/16 финалида Бразилия Япония устидан 2:1 ҳисобида иродали ғалабага эришди. Учрашувнинг энг яхши футболчиси сифатида эса тажрибали яримҳимоячи Каземиро эътироф этилди.

34 ёшли футболчи муҳим паллада гол уриб, жамоасининг ўйинга қайтишида ҳал қилувчи роль ўйнади.

Каземиро Бразилияни қутқарди

Бразилия учрашув давомида ҳисобда ортда бораётган эди. 56-дақиқада Каземиро аниқ зарба билан мувозанатни тиклади.

Унинг голи «пентакампеонлар»га руҳий устунлик берди ва жамоа кейинчалик ғалаба тўпини ҳам киритишга муваффақ бўлди.

Каземиронинг голи Бразилия учун учрашувдаги бурилиш нуқтасига айланди.

Энг яхши футболчи деб топилди

Учрашувдан сўнг Каземиро баҳснинг энг яхши ўйинчиси деб эълон қилинди.

Тажрибали яримҳимоячи нафақат гол урди, балки майдон марказидаги курашларда ҳам фаол қатнашиб, жамоа мувозанатини сақлаб турди.

Унинг тажрибаси плей-офф каби юқори босимли баҳсда Бразилия учун катта аҳамият касб этди.

Ўйинни охиригача давом эттира олмади

Каземиро 90+3-дақиқада жароҳат туфайли майдонни тарк этди.

Унинг ўрнига Фабиньо ўйинга қўшилди. Ҳозирча жароҳатнинг қай даражада жиддий экани ҳақида маълумот берилмаган.

Кўрсаткич

Маълумот

Футболчи

Каземиро

Ёши

34

Гол урган дақиқа

56-дақиқа

Алмаштирилган вақт

90+3-дақиқа

Учрашув натижаси

Бразилия 2:1 Япония

Бразилия кейин ким билан ўйнайди?

Карло Анчелотти бошчилигидаги Бразилия 1/8 финалга йўл олди.

Жамоанинг кейинги рақиби Норвегия — Кот-д’Ивуар жуфтлиги ғолиби бўлади. Бу баҳсда ҳам Бразилия фаворит ҳисобланиши мумкин, аммо Японияга қарши қийин ғалаба плей-оффда осон рақиб йўқлигини кўрсатди.

Каземиронинг жароҳати хавотир уйғотди

Бразилия навбатдаги босқичга чиққан бўлса-да, Каземиронинг учрашув охирида жароҳат олгани жамоа учун жиддий ташвишга айланиши мумкин.

Тажрибали яримҳимоячи майдон марказидаги асосий футболчилардан бири ҳисобланади. Унинг кейинги баҳсда иштирок этиши ёки этмаслиги тиббий текширув натижаларидан сўнг маълум бўлади.

Сизнингча, Японияга қарши ўйинда Каземиро ҳақиқатан ҳам энг яхши футболчи бўлдими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани футбол мухлисларига юборинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Япония бош мураббийи Бразилияга мағлуб бўлгач "кутилмаган гап"ни айтдиЯпония бош мураббийи Бразилияга мағлуб бўлгач "кутилмаган гап"ни айтдиБугун, 05:13Анчелотти Неймар нега Японияга қарши ўйнамаганини тушунтирдиАнчелотти Неймар нега Японияга қарши ўйнамаганини тушунтирдиБугун, 04:59ЖЧ-2026. Парагвай Германияни пенальтиларда сенсацион тарзда мағлуб этдиЖЧ-2026. Парагвай Германияни пенальтиларда сенсацион тарзда мағлуб этдиБугун, 04:43Арсенал ва Борнмут ўртасида трансфер можароси: Алекс Скотт учун кураш қизғинАрсенал ва Борнмут ўртасида трансфер можароси: Алекс Скотт учун кураш қизғинБугун, 02:56Карло Анчелотти нима учун Неймарни Японияга қарши ўйинда майдонга туширмади?Карло Анчелотти нима учун Неймарни Японияга қарши ўйинда майдонга туширмади?Бугун, 02:37Нико Паз Комо сафида қолади: Реал Мадрид ёш юлдуз устидан назоратни сақлаб қолдиНико Паз Комо сафида қолади: Реал Мадрид ёш юлдуз устидан назоратни сақлаб қолдиБугун, 01:38
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди