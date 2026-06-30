ЖЧ-2026 1/16 финалида Бразилия қаҳрамони кутилмаган футболчи бўлди
ЖЧ-2026 1/16 финалида Бразилия Япония устидан 2:1 ҳисобида иродали ғалабага эришди. Учрашувнинг энг яхши футболчиси сифатида эса тажрибали яримҳимоячи Каземиро эътироф этилди.
34 ёшли футболчи муҳим паллада гол уриб, жамоасининг ўйинга қайтишида ҳал қилувчи роль ўйнади.
Каземиро Бразилияни қутқарди
Бразилия учрашув давомида ҳисобда ортда бораётган эди. 56-дақиқада Каземиро аниқ зарба билан мувозанатни тиклади.
Унинг голи «пентакампеонлар»га руҳий устунлик берди ва жамоа кейинчалик ғалаба тўпини ҳам киритишга муваффақ бўлди.
Каземиронинг голи Бразилия учун учрашувдаги бурилиш нуқтасига айланди.
Энг яхши футболчи деб топилди
Учрашувдан сўнг Каземиро баҳснинг энг яхши ўйинчиси деб эълон қилинди.
Тажрибали яримҳимоячи нафақат гол урди, балки майдон марказидаги курашларда ҳам фаол қатнашиб, жамоа мувозанатини сақлаб турди.
Унинг тажрибаси плей-офф каби юқори босимли баҳсда Бразилия учун катта аҳамият касб этди.
Ўйинни охиригача давом эттира олмади
Каземиро 90+3-дақиқада жароҳат туфайли майдонни тарк этди.
Унинг ўрнига Фабиньо ўйинга қўшилди. Ҳозирча жароҳатнинг қай даражада жиддий экани ҳақида маълумот берилмаган.
Кўрсаткич
Маълумот
Футболчи
Каземиро
Ёши
34
Гол урган дақиқа
56-дақиқа
Алмаштирилган вақт
90+3-дақиқа
Учрашув натижаси
Бразилия 2:1 Япония
Бразилия кейин ким билан ўйнайди?
Карло Анчелотти бошчилигидаги Бразилия 1/8 финалга йўл олди.
Жамоанинг кейинги рақиби Норвегия — Кот-д’Ивуар жуфтлиги ғолиби бўлади. Бу баҳсда ҳам Бразилия фаворит ҳисобланиши мумкин, аммо Японияга қарши қийин ғалаба плей-оффда осон рақиб йўқлигини кўрсатди.
Каземиронинг жароҳати хавотир уйғотди
Бразилия навбатдаги босқичга чиққан бўлса-да, Каземиронинг учрашув охирида жароҳат олгани жамоа учун жиддий ташвишга айланиши мумкин.
Тажрибали яримҳимоячи майдон марказидаги асосий футболчилардан бири ҳисобланади. Унинг кейинги баҳсда иштирок этиши ёки этмаслиги тиббий текширув натижаларидан сўнг маълум бўлади.
Сизнингча, Японияга қарши ўйинда Каземиро ҳақиқатан ҳам энг яхши футболчи бўлдими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани футбол мухлисларига юборинг.
…