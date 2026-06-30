Германияни кетма-кет учинчи мундиалда ҳам оғир тақдир кутди
Германия миллий жамоаси ЖЧ-2026 1/16 финалида Парагвайга пенальтилар сериясида мағлуб бўлиб, мусобақани тарк этди.
Асосий ва қўшимча вақт 1:1 ҳисобида якунланган баҳсда немислар пенальтилар сериясида 3:4 ҳисобида имкониятни бой берди. Шу тариқа, тўрт карра жаҳон чемпиони кетма-кет учинчи мундиалда ҳам кутилган натижага эриша олмади.
Парагвай Германиянинг йўлини тўсди
Германия 1/16 финалга гуруҳ ғолиби сифатида чиққан эди. Юлиан Нагельсманн шогирдлари «Е» гуруҳида 6 очко жамғариб, биринчи ўринни эгаллаганди.
Бироқ плей-оффда барча ҳисоб-китоблар ўз аҳамиятини йўқотди. Парагвай немисларга муносиб қаршилик кўрсатиб, учрашувни пенальтилар сериясигача олиб борди.
Ҳал қилувчи зарбаларда Жанубий Америка вакили кучлироқ чиқди.
2014 йилдан кейинги оғир давр
Германия 2014 йил Бразилияда ўтказилган жаҳон чемпионатида ғолиб чиққан эди. Аммо шундан кейинги учта мундиал жамоа учун муваффақиятсиз кечди.
Мундиал
Германиянинг натижаси
ЖЧ-2014
Чемпион
ЖЧ-2018
Гуруҳ босқичида чиқиб кетди
ЖЧ-2022
Гуруҳ босқичида чиқиб кетди
ЖЧ-2026
1/16 финалда чиқиб кетди
2018 ва 2022 йилларда немислар ҳатто гуруҳдан чиқа олмаганди. 2026 йилда эса биринчи ўрин билан плей-оффга йўл олди, аммо янги форматдаги илк босқичдаёқ тўхтади.
Гуруҳдаги биринчи ўрин ҳам ёрдам бермади
Нагельсманн жамоаси гуруҳ босқичида ишончли натижа қайд этганди.
6 очко ва биринчи ўрин Германияни турнир фаворитлари қаторида сақлаб турган эди. Аммо Парагвайга қарши баҳсда немислар ўз устунлигини натижага айлантира олмади.
Плей-оффда биргина хато ёки битта ноаниқ пенальти бутун турнир тақдирини ҳал қилиши мумкин.
Германия футболида яна саволлар кўпайди
Кетма-кет учинчи жаҳон чемпионатидаги муваффақиятсизлик Германия футболида яна жиддий муҳокамаларни бошлаши мумкин.
Жамоада иқтидорли футболчилар ва юқори савияли мураббий бор эди. Бироқ ҳал қилувчи ўйинларда барқарорлик ва совуққонлик етишмади.
Энди асосий савол — Германия терма жамоаси аввалги кучини қайтариш учун нимани ўзгартириши керак?
Сизнингча, Германиянинг кетма-кет муваффақиятсизликларига асосий сабаб нима? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани футбол мухлисларига юборинг.
…