Германияни кетма-кет учинчи мундиалда ҳам оғир тақдир кутди

·42·Спорт
Германияни кетма-кет учинчи мундиалда ҳам оғир тақдир кутди

Германия миллий жамоаси ЖЧ-2026 1/16 финалида Парагвайга пенальтилар сериясида мағлуб бўлиб, мусобақани тарк этди.

Асосий ва қўшимча вақт 1:1 ҳисобида якунланган баҳсда немислар пенальтилар сериясида 3:4 ҳисобида имкониятни бой берди. Шу тариқа, тўрт карра жаҳон чемпиони кетма-кет учинчи мундиалда ҳам кутилган натижага эриша олмади.

Парагвай Германиянинг йўлини тўсди

Германия 1/16 финалга гуруҳ ғолиби сифатида чиққан эди. Юлиан Нагельсманн шогирдлари «Е» гуруҳида 6 очко жамғариб, биринчи ўринни эгаллаганди.

Бироқ плей-оффда барча ҳисоб-китоблар ўз аҳамиятини йўқотди. Парагвай немисларга муносиб қаршилик кўрсатиб, учрашувни пенальтилар сериясигача олиб борди.

Ҳал қилувчи зарбаларда Жанубий Америка вакили кучлироқ чиқди.

2014 йилдан кейинги оғир давр

Германия 2014 йил Бразилияда ўтказилган жаҳон чемпионатида ғолиб чиққан эди. Аммо шундан кейинги учта мундиал жамоа учун муваффақиятсиз кечди.

Мундиал

Германиянинг натижаси

ЖЧ-2014

Чемпион

ЖЧ-2018

Гуруҳ босқичида чиқиб кетди

ЖЧ-2022

Гуруҳ босқичида чиқиб кетди

ЖЧ-2026

1/16 финалда чиқиб кетди

2018 ва 2022 йилларда немислар ҳатто гуруҳдан чиқа олмаганди. 2026 йилда эса биринчи ўрин билан плей-оффга йўл олди, аммо янги форматдаги илк босқичдаёқ тўхтади.

Гуруҳдаги биринчи ўрин ҳам ёрдам бермади

Нагельсманн жамоаси гуруҳ босқичида ишончли натижа қайд этганди.

6 очко ва биринчи ўрин Германияни турнир фаворитлари қаторида сақлаб турган эди. Аммо Парагвайга қарши баҳсда немислар ўз устунлигини натижага айлантира олмади.

Плей-оффда биргина хато ёки битта ноаниқ пенальти бутун турнир тақдирини ҳал қилиши мумкин.

Германия футболида яна саволлар кўпайди

Кетма-кет учинчи жаҳон чемпионатидаги муваффақиятсизлик Германия футболида яна жиддий муҳокамаларни бошлаши мумкин.

Жамоада иқтидорли футболчилар ва юқори савияли мураббий бор эди. Бироқ ҳал қилувчи ўйинларда барқарорлик ва совуққонлик етишмади.

Энди асосий савол — Германия терма жамоаси аввалги кучини қайтариш учун нимани ўзгартириши керак?

Сизнингча, Германиянинг кетма-кет муваффақиятсизликларига асосий сабаб нима? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани футбол мухлисларига юборинг.

ГерманияПарагвайЮлиан НагельсманнБразилия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Каземиро Бразилиянинг чемпионликка етакловчи кучини айтди...Каземиро Бразилиянинг чемпионликка етакловчи кучини айтди...Бугун, 06:37Ўзбекистон футболчиларига россиялик собиқ футболчидан очиқ тавсия...Ўзбекистон футболчиларига россиялик собиқ футболчидан очиқ тавсия...Бугун, 06:30Расман Левандовски МЛСга кўчиб ўтди: «Чикаго Файр»да янги даврРасман Левандовски МЛСга кўчиб ўтди: «Чикаго Файр»да янги даврБугун, 05:51Карло Анчелотти Япония мағлуб этилган ўйиндан сўнг нималар деди?Карло Анчелотти Япония мағлуб этилган ўйиндан сўнг нималар деди?Бугун, 05:48ЖЧ-2026. 1/16 финал. Бразилия - Япония 2:1 (голларни томоша қилинг)ЖЧ-2026. 1/16 финал. Бразилия - Япония 2:1 (голларни томоша қилинг)Бугун, 05:40Бразилияни 1/8 финалга олиб чиққан гол муаллифи Мартинеллининг иқрориБразилияни 1/8 финалга олиб чиққан гол муаллифи Мартинеллининг иқрориБугун, 05:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди