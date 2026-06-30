Карло Анчелотти Япония мағлуб этилган ўйиндан сўнг нималар деди?
Бразилия миллий жамоаси ЖЧ-2026 1/16 финалида Японияни 2:1 ҳисобида мағлуб этиб, кейинги босқичга йўл олди. Учрашувдан сўнг Карло Анчелотти жамоасининг иккинчи бўлимдаги реакцияси ва тактик ўзгаришларини юқори баҳолади.
Италиялик мутахассиснинг фикрича, Бразилия ушбу мусобақадаги энг яхши ўйинини айнан Японияга қарши намойиш этди.
«Муҳими, хатоларга қандай жавоб бериш»
Анчелотти футболда хатолар табиий эканини, асосий масала эса улардан кейинги реакцияда эканини таъкидлади.
«Футболда хатолар бўлади, улардан қочиб бўлмайди. Муҳими, ўша хатоларга қандай муносабат билдириш. Иккинчи бўлимда айнан шуни кўрсатдик», — деди у.
Бош мураббий жамоасининг гол ура олишига ишонганини ҳам қўшимча қилди.
Биринчи бўлимда нега қийин бўлди?
Анчелоттининг айтишича, Япония биринчи бўлимда жуда зич ва ихчам ҳимояланган.
Бразилия дастлаб марказ орқали устунликка эришишга ҳаракат қилди, аммо рақиб бу ҳудудларни ёпиб қўйди.
Шу сабаб:
вазиятлар яратиш қийинлашди;
марказда бўшлиқ топилмади;
ҳужумлар кутилган даражада тезлашмади.
Танаффусдан кейин тактика ўзгарди
Бразилия танаффусда ўйин услубини ўзгартирди.
Анчелотти жамоага қанотлардан кўпроқ фойдаланиш ва жарима майдони ичида босимни ошириш вазифасини берди.
«Танаффусдан кейин кўпроқ қанот орқали ўйнашга ва жарима майдонида босимни оширишга ҳаракат қилдик. Натижада ўйинимиз анча яхшиланди», — деди мураббий.
Жамоа голдан кейин ҳам ўзини йўқотмади
Япония ҳисобда олдинга чиққач, Бразилия учун вазият оғирлашди.
Бироқ Анчелотти шогирдлари саросимага тушмади ва Марокашга қарши биринчи бўлимдаги каби ўз ўйинини йўқотмади.
Италиялик мутахассиснинг сўзларига кўра, Мартинеллининг ғалаба голидан олдин ҳам у хотиржам бўлган.
«Жамоа яхши ўйинаётганди. Шунинг учун гол келишини кутардим», — деди Анчелотти.
Ҳали ишланиши керак бўлган жиҳатлар бор
Ғалабага қарамай, Анчелотти жамоада камчиликлар сақланиб қолаётганини тан олди.
У қуйидаги жиҳатларни яхшилаш зарурлигини айтди:
бурчак тўпларидан фойдаланиш;
жамоавий тузилмани мустаҳкамлаш;
ҳужумдаги ҳаракатларни тезлаштириш;
рақибнинг зич ҳимоясига қарши ечимларни кўпайтириш.
«Бу турнирдаги энг яхши ўйинимиз бўлди»
Анчелотти учрашув якунида жамоасининг умумий ҳаракатларидан мамнун қолди.
«Менимча, бу мусобақадаги энг яхши ўйинимизни намойиш этдик», — деди Бразилия бош мураббийи.
2:1 ҳисобидаги иродали ғалаба «пентакампеонлар»ни 1/8 финалга олиб чиқди. Энди асосий савол — Бразилия бу ўйин суръатини кейинги босқичда ҳам сақлаб қола оладими?
Сизнингча, Бразилия ҳақиқатан ҳам турнирдаги энг яхши ўйинини кўрсатдими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани футбол мухлисларига юборинг.
…