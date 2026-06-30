Карло Анчелотти Япония мағлуб этилган ўйиндан сўнг нималар деди?

·25·Спорт
Карло Анчелотти Япония мағлуб этилган ўйиндан сўнг нималар деди?

Бразилия миллий жамоаси ЖЧ-2026 1/16 финалида Японияни 2:1 ҳисобида мағлуб этиб, кейинги босқичга йўл олди. Учрашувдан сўнг Карло Анчелотти жамоасининг иккинчи бўлимдаги реакцияси ва тактик ўзгаришларини юқори баҳолади.

Италиялик мутахассиснинг фикрича, Бразилия ушбу мусобақадаги энг яхши ўйинини айнан Японияга қарши намойиш этди.

«Муҳими, хатоларга қандай жавоб бериш»

Анчелотти футболда хатолар табиий эканини, асосий масала эса улардан кейинги реакцияда эканини таъкидлади.

«Футболда хатолар бўлади, улардан қочиб бўлмайди. Муҳими, ўша хатоларга қандай муносабат билдириш. Иккинчи бўлимда айнан шуни кўрсатдик», — деди у.

Бош мураббий жамоасининг гол ура олишига ишонганини ҳам қўшимча қилди.

Биринчи бўлимда нега қийин бўлди?

Анчелоттининг айтишича, Япония биринчи бўлимда жуда зич ва ихчам ҳимояланган.

Бразилия дастлаб марказ орқали устунликка эришишга ҳаракат қилди, аммо рақиб бу ҳудудларни ёпиб қўйди.

Шу сабаб:

  • вазиятлар яратиш қийинлашди;

  • марказда бўшлиқ топилмади;

  • ҳужумлар кутилган даражада тезлашмади.

Танаффусдан кейин тактика ўзгарди

Бразилия танаффусда ўйин услубини ўзгартирди.

Анчелотти жамоага қанотлардан кўпроқ фойдаланиш ва жарима майдони ичида босимни ошириш вазифасини берди.

«Танаффусдан кейин кўпроқ қанот орқали ўйнашга ва жарима майдонида босимни оширишга ҳаракат қилдик. Натижада ўйинимиз анча яхшиланди», — деди мураббий.

Жамоа голдан кейин ҳам ўзини йўқотмади

Япония ҳисобда олдинга чиққач, Бразилия учун вазият оғирлашди.

Бироқ Анчелотти шогирдлари саросимага тушмади ва Марокашга қарши биринчи бўлимдаги каби ўз ўйинини йўқотмади.

Италиялик мутахассиснинг сўзларига кўра, Мартинеллининг ғалаба голидан олдин ҳам у хотиржам бўлган.

«Жамоа яхши ўйинаётганди. Шунинг учун гол келишини кутардим», — деди Анчелотти.

Ҳали ишланиши керак бўлган жиҳатлар бор

Ғалабага қарамай, Анчелотти жамоада камчиликлар сақланиб қолаётганини тан олди.

У қуйидаги жиҳатларни яхшилаш зарурлигини айтди:

  • бурчак тўпларидан фойдаланиш;

  • жамоавий тузилмани мустаҳкамлаш;

  • ҳужумдаги ҳаракатларни тезлаштириш;

  • рақибнинг зич ҳимоясига қарши ечимларни кўпайтириш.

«Бу турнирдаги энг яхши ўйинимиз бўлди»

Анчелотти учрашув якунида жамоасининг умумий ҳаракатларидан мамнун қолди.

«Менимча, бу мусобақадаги энг яхши ўйинимизни намойиш этдик», — деди Бразилия бош мураббийи.

2:1 ҳисобидаги иродали ғалаба «пентакампеонлар»ни 1/8 финалга олиб чиқди. Энди асосий савол — Бразилия бу ўйин суръатини кейинги босқичда ҳам сақлаб қола оладими?

Сизнингча, Бразилия ҳақиқатан ҳам турнирдаги энг яхши ўйинини кўрсатдими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани футбол мухлисларига юборинг.

БразилияЯпонияКарло АнчелоттиМартинелли
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Расман Левандовски МЛСга кўчиб ўтди: «Чикаго Файр»да янги даврРасман Левандовски МЛСга кўчиб ўтди: «Чикаго Файр»да янги даврБугун, 05:51ЖЧ-2026. 1/16 финал. Бразилия - Япония 2:1 (голларни томоша қилинг)ЖЧ-2026. 1/16 финал. Бразилия - Япония 2:1 (голларни томоша қилинг)Бугун, 05:40Бразилияни 1/8 финалга олиб чиққан гол муаллифи Мартинеллининг иқрориБразилияни 1/8 финалга олиб чиққан гол муаллифи Мартинеллининг иқрориБугун, 05:30ЖЧ-2026 1/16 финалида Бразилия қаҳрамони кутилмаган футболчи бўлдиЖЧ-2026 1/16 финалида Бразилия қаҳрамони кутилмаган футболчи бўлдиБугун, 05:18Япония бош мураббийи Бразилияга мағлуб бўлгач "кутилмаган гап"ни айтдиЯпония бош мураббийи Бразилияга мағлуб бўлгач "кутилмаган гап"ни айтдиБугун, 05:13Анчелотти Неймар нега Японияга қарши ўйнамаганини тушунтирдиАнчелотти Неймар нега Японияга қарши ўйнамаганини тушунтирдиБугун, 04:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди