Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда эвтаназия тўғрисидаги қонунга киритилган ўзгаришлардан кейин 12 ёшга тўлмаган болага нисбатан биринчи марта шифокор ёрдамида ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди. Бу ҳақда мамлакат Соғлиқни сақлаш вазири Софи Ҳерманс парламентга тақдим этган йиллик ҳисоботида маълум қилди.
Вазирнинг айтишича, ўтган йили даволаб бўлмайдиган оғир касалликка чалинган болага нисбатан ушбу жараён амалга оширилган. Бироқ унинг ёши ва ташхиси ҳақидаги маълумотлар ошкор этилмаган. Энди мазкур ишда иштирок этган шифокорнинг ҳаракатлари қонун доирасида бўлган-бўлмагани прокуратура томонидан ўрганилади.
Нидерландия ҳукумати 2024 йилда 1 ёшдан 12 ёшгача бўлган оғир касал болалар учун эвтаназияга рухсат берувчи қоидаларни тасдиқлаган эди. Қонунга кўра, ушбу амалиёт фақат беморнинг азоблари ўта оғир бўлганда ва аҳволини яхшилаш имконияти мавжуд бўлмаган ҳолатларда қўлланилиши мумкин.
Шунингдек, шифокорлар қарор қабул қилишдан олдин бир нечта қатъий талабларга амал қилиши шарт. Улар беморнинг ҳолатини баҳолаши, барча маълумотларни тақдим этиши, бошқа даволаш усуллари мавжуд эмаслигига ишонч ҳосил қилиши ҳамда мустақил шифокор хулосасини олиши керак. 12 ёшга тўлмаган болалар учун эса ота-оналарнинг розилиги мажбурий ҳисобланади.
Маълум қилинишича, мазкур қонун йилига тахминан 5–10 нафар болага нисбатан қўлланилиши мумкин. Нидерландия 2002 йилда дунёда эвтаназияни қатъий шартлар асосида қонунийлаштирган биринчи давлатга айланган эди. Бельгия эса 2014 йилдан бери барча ёшдаги болалар учун шифокор ёрдамида ҳаётни тугатиш амалиётига рухсат бериб келмоқда.
Расмий маълумотларга кўра, ўтган йили Нидерландияда эвтаназия ёки шифокор ёрдамида ҳаётни тугатиш билан боғлиқ 10 341 та ҳолат қайд этилган. Бу кўрсаткич аввалги йилга нисбатан 3,8 фоизга ошган.
…