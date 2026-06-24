Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди

·40·Дунё
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди

Нидерландияда эвтаназия тўғрисидаги қонунга киритилган ўзгаришлардан кейин 12 ёшга тўлмаган болага нисбатан биринчи марта шифокор ёрдамида ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди. Бу ҳақда мамлакат Соғлиқни сақлаш вазири Софи Ҳерманс парламентга тақдим этган йиллик ҳисоботида маълум қилди.

Вазирнинг айтишича, ўтган йили даволаб бўлмайдиган оғир касалликка чалинган болага нисбатан ушбу жараён амалга оширилган. Бироқ унинг ёши ва ташхиси ҳақидаги маълумотлар ошкор этилмаган. Энди мазкур ишда иштирок этган шифокорнинг ҳаракатлари қонун доирасида бўлган-бўлмагани прокуратура томонидан ўрганилади.

Нидерландия ҳукумати 2024 йилда 1 ёшдан 12 ёшгача бўлган оғир касал болалар учун эвтаназияга рухсат берувчи қоидаларни тасдиқлаган эди. Қонунга кўра, ушбу амалиёт фақат беморнинг азоблари ўта оғир бўлганда ва аҳволини яхшилаш имконияти мавжуд бўлмаган ҳолатларда қўлланилиши мумкин.

Шунингдек, шифокорлар қарор қабул қилишдан олдин бир нечта қатъий талабларга амал қилиши шарт. Улар беморнинг ҳолатини баҳолаши, барча маълумотларни тақдим этиши, бошқа даволаш усуллари мавжуд эмаслигига ишонч ҳосил қилиши ҳамда мустақил шифокор хулосасини олиши керак. 12 ёшга тўлмаган болалар учун эса ота-оналарнинг розилиги мажбурий ҳисобланади.

Маълум қилинишича, мазкур қонун йилига тахминан 5–10 нафар болага нисбатан қўлланилиши мумкин. Нидерландия 2002 йилда дунёда эвтаназияни қатъий шартлар асосида қонунийлаштирган биринчи давлатга айланган эди. Бельгия эса 2014 йилдан бери барча ёшдаги болалар учун шифокор ёрдамида ҳаётни тугатиш амалиётига рухсат бериб келмоқда.

Расмий маълумотларга кўра, ўтган йили Нидерландияда эвтаназия ёки шифокор ёрдамида ҳаётни тугатиш билан боғлиқ 10 341 та ҳолат қайд этилган. Бу кўрсаткич аввалги йилга нисбатан 3,8 фоизга ошган.

НидерландларСофи ҲермансБелгия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Покистонда эри томонидан 12 йил уйда қамаб қўйилган аёл озод қилиндиПокистонда эри томонидан 12 йил уйда қамаб қўйилган аёл озод қилиндиБугун, 23:00Эркак деб ўйланган мушук болаладиЭркак деб ўйланган мушук болаладиБугун, 22:33Филнинг кутилмаган меҳрибонлиги: жайронни қутқариб қолдиФилнинг кутилмаган меҳрибонлиги: жайронни қутқариб қолдиБугун, 22:21Испанияда дўконда жанжал: байроқ сабаб тортишув юз берди (видео)Испанияда дўконда жанжал: байроқ сабаб тортишув юз берди (видео)Бугун, 22:16Зеленскийнинг ультиматуми иш бердими? Беларусдаги ретрансляторлар ўчирилдиЗеленскийнинг ультиматуми иш бердими? Беларусдаги ретрансляторлар ўчирилдиБугун, 22:12133 марта қўнғироқ босган аёл қамоққа олинди133 марта қўнғироқ босган аёл қамоққа олиндиБугун, 21:47
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Қарғалар “ишга кирди”: кўчаларни тозалаб мукофот олмоқда
Қарғалар “ишга кирди”: кўчаларни тозалаб мукофот олмоқда