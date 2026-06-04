Ювентус Алиссон трансферидан воз кечиб Эмилиано Мартинезга эътибор қаратди

·87·Спорт
Ювентус Алиссон трансферидан воз кечиб Эмилиано Мартинезга эътибор қаратди

Туриннинг Ювентус клуби Ливерпул дарвозабони Алиссон Беккер трансфери борасидаги уринишлари муваффақиятсизликка учрагач, бор эътиборини Эмилиано Мартинезга қаратди. Бразилиялик посбон билан шахсий келишувга эришилгани ҳақидаги хабарларга қарамай, Мерсисайд клуби ўз етакчисини сотишни истамаяпти. Бу эса "кекса синьора"ни янги мавсум олдидан бошқа вариантларни кўриб чиқишга мажбур қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ливерпул Алиссон билан шартномани яна 12 ойга узайтириш бандини фаоллаштирди ва таркибдаги барқарорликни сақлаб қолиш ниятида. Англия Премер-лигаси клуби бир қатор тажрибали ўйинчилар кетганидан сўнг, асосий дарвозабонини қўйиб юбормасликка қарор қилган. Шу сабабли, Ювентус раҳбарияти трансфер бозорида муқобил номзодлар рўйхатини шакллантирди.

Gazzetta нашрининг хабарига кўра, Астон Вилла посбони ва 2022-йилги Жаҳон чемпионати қаҳрамони Эмилиано Мартинез Турин клуби учун асосий нишонга айланган. 33 ёшли аргентиналик дарвозабон янги чорловлар учун очиқ эканини билдирган. Унинг трансфер қиймати тахминан 20 миллион еврога баҳоланмоқда, бироқ унинг 6 миллион евролик йиллик маоши Ювентус учун молиявий қийинчилик туғдириши мумкин.

Шу билан бирга, туринликлар Тоттенхем дарвозабони Гуглиелмо Викарио вариантини ҳам кузатиб боришмоқда. 29 ёшли италиялик посбон А Серияга қайтишни истамоқда. Викарионинг маоши Эмилиано Мартинезга қараганда анча кам (йилига 3-4 миллион евро) экани Ювентус раҳбариятининг иқтисодий режаларига кўпроқ мос келади. Ҳозирда клуб ушбу икки номзоддан бирини танлаш арафасида турибди.

ЮвентусЛиверпулАлиссон БеккерЭмилиано МартинезТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Наполи президенти Кевин Де Бруйне ва Ромелу Лукакуни сотиб юбориш билан таҳдид қилдиБугун, 19:16Ливерпул янги бош мураббий номини эълон қилди: Арне Слот ўрнини ким эгаллайди?Бугун, 19:13Ливерпул Андони Ираола билан шартнома имзоладиКеча, 18:56Рафаел Леао Миландан кетишга яқин: Galatasaray унга икки баравар кўп маош таклиф қилдиКеча, 18:54Конор Макгрегор жанги чипталари 4 дақиқада сотилиб кетдиКеча, 18:38Бавария Германия терма жамоаси ҳимоячиси билан келишувга эришдиКеча, 18:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди