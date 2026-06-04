Бавария Германия терма жамоаси ҳимоячиси билан келишувга эришди
Мюнхеннинг Бавария клуби Эинтрачт Франкфурт юлдузи Натаниел Браун трансфери бўйича муҳим қадам ташлади. Маълумотларга кўра, Бавария раҳбарияти ва футболчи ўртасида тўлиқ оғзаки келишувга эришилган. Венсан Компани бошчилигидаги жамоа таркибни янгилаш жараёнида 22 ёшли чап қанот ҳимоячисини асосий мақсад сифатида белгилаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Бундеслига доирасида ўзининг ёрқин ўйинлари билан танилган Натаниел Браун ҳозирда Германия терма жамоаси сафида Жаҳон чемпионатига тайёргарлик кўрмоқда. Хабарларга кўра, футболчи Мюнхен клуби билан 2031-йилгача мўлжалланган узоқ муддатли шартнома шартларини қабул қилган. Бавария уни нафақат ҳимоя, балки қанот ярим ҳимоясида ҳам ўйнай оладиган универсал футболчи сифатида кўрмоқда.
Бироқ клублар ўртасидаги музокаралар ҳали якунига етмаган. Эинтрачт Франкфурт спорт директори Маркус Кросче иқтидорли ҳимоячи учун 60 миллион евро талаб қилмоқда. Ушбу юқори нарх трансфернинг кечикишига ёки бутунлай тўхтаб қолишига сабаб бўлиши мумкин. Бавария ҳали ушбу суммани тўлашга тўлиқ розилик бермаган.
Вазиятнинг бундай ноаниқлиги Европанинг бошқа гигантларида умид уйғотмоқда. Арсенал, Манчестер Сити ва Реал Мадрид клублари ҳам Натаниел Браун учун курашга қўшилиши мумкин. Айниқса, Арсенал ҳимояни кучайтириш учун ушбу футболчини ўзининг қисқа рўйхатига киритган. Агар Бавария молиявий масалаларни тезда ҳал қилмаса, Лондон клуби трансферни ўз фойдасига ҳал қилиши кутилмоқда.
Ўтган мавсумда Натаниел Браун Франкфурт клуби сафида 42 та ўйинда майдонга тушиб, 4 та гол ва 6 та голли узатмани амалга оширди. Гарчи унинг жамоаси Бундеслигада 8-ўринни эгаллаб, еврокубоклардан қуруқ қолган бўлса-да, футболчининг шахсий кўрсаткичлари топ-клублар эътиборини тортишда давом этмоқда.
…