Бавария Германия терма жамоаси ҳимоячиси билан келишувга эришди

·104·Спорт
Бавария Германия терма жамоаси ҳимоячиси билан келишувга эришди

Мюнхеннинг Бавария клуби Эинтрачт Франкфурт юлдузи Натаниел Браун трансфери бўйича муҳим қадам ташлади. Маълумотларга кўра, Бавария раҳбарияти ва футболчи ўртасида тўлиқ оғзаки келишувга эришилган. Венсан Компани бошчилигидаги жамоа таркибни янгилаш жараёнида 22 ёшли чап қанот ҳимоячисини асосий мақсад сифатида белгилаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Бундеслига доирасида ўзининг ёрқин ўйинлари билан танилган Натаниел Браун ҳозирда Германия терма жамоаси сафида Жаҳон чемпионатига тайёргарлик кўрмоқда. Хабарларга кўра, футболчи Мюнхен клуби билан 2031-йилгача мўлжалланган узоқ муддатли шартнома шартларини қабул қилган. Бавария уни нафақат ҳимоя, балки қанот ярим ҳимоясида ҳам ўйнай оладиган универсал футболчи сифатида кўрмоқда.

Бироқ клублар ўртасидаги музокаралар ҳали якунига етмаган. Эинтрачт Франкфурт спорт директори Маркус Кросче иқтидорли ҳимоячи учун 60 миллион евро талаб қилмоқда. Ушбу юқори нарх трансфернинг кечикишига ёки бутунлай тўхтаб қолишига сабаб бўлиши мумкин. Бавария ҳали ушбу суммани тўлашга тўлиқ розилик бермаган.

Вазиятнинг бундай ноаниқлиги Европанинг бошқа гигантларида умид уйғотмоқда. Арсенал, Манчестер Сити ва Реал Мадрид клублари ҳам Натаниел Браун учун курашга қўшилиши мумкин. Айниқса, Арсенал ҳимояни кучайтириш учун ушбу футболчини ўзининг қисқа рўйхатига киритган. Агар Бавария молиявий масалаларни тезда ҳал қилмаса, Лондон клуби трансферни ўз фойдасига ҳал қилиши кутилмоқда.

Ўтган мавсумда Натаниел Браун Франкфурт клуби сафида 42 та ўйинда майдонга тушиб, 4 та гол ва 6 та голли узатмани амалга оширди. Гарчи унинг жамоаси Бундеслигада 8-ўринни эгаллаб, еврокубоклардан қуруқ қолган бўлса-да, футболчининг шахсий кўрсаткичлари топ-клублар эътиборини тортишда давом этмоқда.

БаварияРеал МадридАрсеналТрансферларБундеслига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Наполи президенти Кевин Де Бруйне ва Ромелу Лукакуни сотиб юбориш билан таҳдид қилдиБугун, 19:16Ливерпул янги бош мураббий номини эълон қилди: Арне Слот ўрнини ким эгаллайди?Бугун, 19:13Ливерпул Андони Ираола билан шартнома имзоладиКеча, 18:56Рафаел Леао Миландан кетишга яқин: Galatasaray унга икки баравар кўп маош таклиф қилдиКеча, 18:54Конор Макгрегор жанги чипталари 4 дақиқада сотилиб кетдиКеча, 18:38Реал Мадрид Жозе Моуринью учун 15 миллион евро тўлашга тайёрКеча, 17:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди