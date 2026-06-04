Конор Макгрегор жанги чипталари 4 дақиқада сотилиб кетди

·183·Спорт
Конор Макгрегор жанги чипталари 4 дақиқада сотилиб кетди

АҚШнинг Лас-Вегас шаҳрида ўтказиладиган UFC 329 турнирига чипталар жуда қисқа вақт ичида сотилиб кетди. Хорижий оммавий ахборот воситалари маълумотларига кўра, чипталар савдога чиқарилганидан сўнг бор-йўғи 240 сония ичида тугаган.

Чипта нархлари залнинг юқори қаватидаги ўринлар учун 600 доллар, октагон атрофидаги биринчи қатор жойлар учун эса 43 минг доллар этиб белгиланган.

11 июль куни бўлиб ўтадиган ушбу турнирнинг марказий жангини ирландиялик MMA жангчиси Конор Макгрегор ярим енгил вазн тоифасининг собиқ UFC чемпиони Макс Холлоуэйга қарши реванш сифатида ўтказади. Мазкур баҳс ярим ўрта вазн тоифасида ташкил этилади.

Бу икки спортчининг иккинчи жангидир. Улар илк бор 2013 йил август ойида октагонга чиққан ва ўша баҳсда Макгрегор ҳакамларнинг якдил қарори билан ғалаба қозонган.

Хабарларга кўра, Конор Макгрегор ушбу жанг орқали 15 миллион доллар даромад олади. Шунингдек, ирландиялик спортчи учун ҳажми ҳозирча ошкор этилмаган қўшимча бонус ҳам назарда тутилган.

Маълумот учун, у UFC тарихида бир вақтнинг ўзида икки вазн тоифасида чемпионлик камарини қўлга киритган илк жангчи ҳисобланади.

Конор МакгрегорМакс ХоллоуэйUFCЛас-ВегасИрландия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Наполи президенти Кевин Де Бруйне ва Ромелу Лукакуни сотиб юбориш билан таҳдид қилдиБугун, 19:16Ливерпул янги бош мураббий номини эълон қилди: Арне Слот ўрнини ким эгаллайди?Бугун, 19:13Ливерпул Андони Ираола билан шартнома имзоладиКеча, 18:56Рафаел Леао Миландан кетишга яқин: Galatasaray унга икки баравар кўп маош таклиф қилдиКеча, 18:54Бавария Германия терма жамоаси ҳимоячиси билан келишувга эришдиКеча, 18:32Реал Мадрид Жозе Моуринью учун 15 миллион евро тўлашга тайёрКеча, 17:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди