Фабио Капелло Кевин Де Бруйне ва Антонио Конте можаросига муносабат билдирди
Италия терма жамоаси ва Реал Мадрид клубининг собиқ бош мураббийи Фабио Капелло Кевин Де Бруйне томонидан Антонио Конте манзили томон айтилган танқидларга кескин жавоб қайтарди. Аввалроқ белгиялик плеймейкер мураббийнинг Наполи жамоасидан кетганидан хурсанд эканини очиқчасига тан олган эди. Капелло эса футболчини ўз муваффақиятсизликларида бошқаларни айблашда айблади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Sky Sport Италиа нашрига берган интервюсида Капелло шундай деди: "Одамлар ҳар доим бошқаларни айблашга одатланган, аслида эса улар кўзгуга қарашлари керак. Де Бруйне жамоага келганида, бутун ўйин тизими фақат у учун ўзгаришини кутганмиди? Менимча, Конте тактик танловлар борасида жамоа манфаатларини устун қўйган. Мен Де Бруйнени ҳурмат қиламан, лекин у гапиришдан олдин ўз виждонига қулоқ солиши керак эди".
Можаро 34 ёшли футболчининг Наполи клубидаги ҳимоявий услубдан норозилиги ортидан келиб чиқди. Манчестер Сити собиқ юлдузи Конте қўллаган 5-4-1 тактик схемаси унинг креатив қобилиятларини чеклаб қўйганини таъкидлаган. А Серия мавсумини иккинчи ўринда якунлаганига қарамай, Де Бруйне мураббий билан қарашлари бутунлай бошқача эканини ва унинг кетиши ўзи учун ижобий ҳолат эканини яширмади.
Антонио Конте эса ўз навбатида клубдаги муҳит ва ички келишмовчиликлар сабабли истеъфога чиққанини маълум қилди. Мураббий Наполи муҳитини бирлаштира олмаганини тан олиб, клуб атрофидаги "заҳарли" инсонлар жамоага зарар етказаётганини айтиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, жамоага лайк йиғувчилар эмас, балки уни чин дилдан севувчи жиддий инсонлар керак.
…