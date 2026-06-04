Фабио Капелло Кевин Де Бруйне ва Антонио Конте можаросига муносабат билдирди

·85·Спорт
Фабио Капелло Кевин Де Бруйне ва Антонио Конте можаросига муносабат билдирди
Аудио версияси

Италия терма жамоаси ва Реал Мадрид клубининг собиқ бош мураббийи Фабио Капелло Кевин Де Бруйне томонидан Антонио Конте манзили томон айтилган танқидларга кескин жавоб қайтарди. Аввалроқ белгиялик плеймейкер мураббийнинг Наполи жамоасидан кетганидан хурсанд эканини очиқчасига тан олган эди. Капелло эса футболчини ўз муваффақиятсизликларида бошқаларни айблашда айблади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Sky Sport Италиа нашрига берган интервюсида Капелло шундай деди: "Одамлар ҳар доим бошқаларни айблашга одатланган, аслида эса улар кўзгуга қарашлари керак. Де Бруйне жамоага келганида, бутун ўйин тизими фақат у учун ўзгаришини кутганмиди? Менимча, Конте тактик танловлар борасида жамоа манфаатларини устун қўйган. Мен Де Бруйнени ҳурмат қиламан, лекин у гапиришдан олдин ўз виждонига қулоқ солиши керак эди".

Можаро 34 ёшли футболчининг Наполи клубидаги ҳимоявий услубдан норозилиги ортидан келиб чиқди. Манчестер Сити собиқ юлдузи Конте қўллаган 5-4-1 тактик схемаси унинг креатив қобилиятларини чеклаб қўйганини таъкидлаган. А Серия мавсумини иккинчи ўринда якунлаганига қарамай, Де Бруйне мураббий билан қарашлари бутунлай бошқача эканини ва унинг кетиши ўзи учун ижобий ҳолат эканини яширмади.

Антонио Конте эса ўз навбатида клубдаги муҳит ва ички келишмовчиликлар сабабли истеъфога чиққанини маълум қилди. Мураббий Наполи муҳитини бирлаштира олмаганини тан олиб, клуб атрофидаги "заҳарли" инсонлар жамоага зарар етказаётганини айтиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, жамоага лайк йиғувчилар эмас, балки уни чин дилдан севувчи жиддий инсонлар керак.

Кевин Де БруйнеАнтонио КонтеФабио КапеллоНаполиА Серия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Наполи президенти Кевин Де Бруйне ва Ромелу Лукакуни сотиб юбориш билан таҳдид қилдиБугун, 19:16Ливерпул янги бош мураббий номини эълон қилди: Арне Слот ўрнини ким эгаллайди?Бугун, 19:13Ливерпул Андони Ираола билан шартнома имзоладиКеча, 18:56Рафаел Леао Миландан кетишга яқин: Galatasaray унга икки баравар кўп маош таклиф қилдиКеча, 18:54Конор Макгрегор жанги чипталари 4 дақиқада сотилиб кетдиКеча, 18:38Бавария Германия терма жамоаси ҳимоячиси билан келишувга эришдиКеча, 18:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди