Эвертон ва Брайтон А Серия юлдузи учун курашга киришди

·62·Спорт
Эвертон ва Брайтон А Серия юлдузи учун курашга киришди

Англия Премер-лигасининг икки клуби — Эвертон ва Брайтон Торино ярим ҳимоячиси Сесаре Касадеи трансфери учун жиддий кураш бошлади. Италиялик иқтидорли футболчи А Сериядаги дебют мавсумини аъло даражада ўтказиб, яна инглиз клублари эътиборини ўзига қаратди. Челси сафини тарк этганига бор-йўғи бир йил бўлган ярим ҳимоячи Италиядаги ўйинлари орқали ўз маҳоратини янги босқичга олиб чиқди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Туттоспорт нашрининг хабар беришича, 23 ёшли футболчининг Торино сафидаги доминант ўйинлари ҳар икки клуб скаутларида катта таассурот қолдирган. Аввалроқ Челси академиясида таҳсил олган ва Лестер Сити сафида ижара асосида тўп сурган Касадеи инглиз футболининг жисмоний талабларига яхши таниш. Унинг тактик жиҳатдан мураккаб бўлган Италия чемпионатига тез мослашгани унинг универсал футболчи эканлигини исботлади.

Ўтган йилнинг феврал ойида тахминан 13 миллион евро эвазига Торино аъзосига айланган Касадеи жамоанинг асосий таркибидан мустаҳкам ўрин эгаллади. Жорий мавсумда у 33 та учрашувда майдонга тушиб, марказий ярим ҳимоячи бўлишига қарамай, 6 та гол уришга муваффақ бўлди. Мураббий Роберто ДЪАверса унинг ўйинини юқори баҳолаб, Касадеи учрашувлар тақдирини ўзгартира оладиган ноёб профилга эга эканлигини таъкидлади.

Шунга қарамай, Торино ўзининг қимматли активини осонликча қўйиб юбормоқчи эмас. Клуб раҳбарияти Италия У21 терма жамоаси аъзосини ўзларининг узоқ муддатли лойиҳасининг асоси деб ҳисобламоқда. Туринликлар фақатгина рад этиб бўлмайдиган даражадаги жуда катта таклиф тушса, музокаралар столига ўтириши мумкин. Ҳозирча клуб футболчининг ривожланишини давом эттириб, унинг трансфер қийматини янада оширишни мақсад қилган.

ЭвертонБрайтонТориноТрансферА Серия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Наполи президенти Кевин Де Бруйне ва Ромелу Лукакуни сотиб юбориш билан таҳдид қилдиБугун, 19:16Ливерпул янги бош мураббий номини эълон қилди: Арне Слот ўрнини ким эгаллайди?Бугун, 19:13Ливерпул Андони Ираола билан шартнома имзоладиКеча, 18:56Рафаел Леао Миландан кетишга яқин: Galatasaray унга икки баравар кўп маош таклиф қилдиКеча, 18:54Конор Макгрегор жанги чипталари 4 дақиқада сотилиб кетдиКеча, 18:38Бавария Германия терма жамоаси ҳимоячиси билан келишувга эришдиКеча, 18:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди