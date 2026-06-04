Эвертон ва Брайтон А Серия юлдузи учун курашга киришди
Англия Премер-лигасининг икки клуби — Эвертон ва Брайтон Торино ярим ҳимоячиси Сесаре Касадеи трансфери учун жиддий кураш бошлади. Италиялик иқтидорли футболчи А Сериядаги дебют мавсумини аъло даражада ўтказиб, яна инглиз клублари эътиборини ўзига қаратди. Челси сафини тарк этганига бор-йўғи бир йил бўлган ярим ҳимоячи Италиядаги ўйинлари орқали ўз маҳоратини янги босқичга олиб чиқди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Туттоспорт нашрининг хабар беришича, 23 ёшли футболчининг Торино сафидаги доминант ўйинлари ҳар икки клуб скаутларида катта таассурот қолдирган. Аввалроқ Челси академиясида таҳсил олган ва Лестер Сити сафида ижара асосида тўп сурган Касадеи инглиз футболининг жисмоний талабларига яхши таниш. Унинг тактик жиҳатдан мураккаб бўлган Италия чемпионатига тез мослашгани унинг универсал футболчи эканлигини исботлади.
Ўтган йилнинг феврал ойида тахминан 13 миллион евро эвазига Торино аъзосига айланган Касадеи жамоанинг асосий таркибидан мустаҳкам ўрин эгаллади. Жорий мавсумда у 33 та учрашувда майдонга тушиб, марказий ярим ҳимоячи бўлишига қарамай, 6 та гол уришга муваффақ бўлди. Мураббий Роберто ДЪАверса унинг ўйинини юқори баҳолаб, Касадеи учрашувлар тақдирини ўзгартира оладиган ноёб профилга эга эканлигини таъкидлади.
Шунга қарамай, Торино ўзининг қимматли активини осонликча қўйиб юбормоқчи эмас. Клуб раҳбарияти Италия У21 терма жамоаси аъзосини ўзларининг узоқ муддатли лойиҳасининг асоси деб ҳисобламоқда. Туринликлар фақатгина рад этиб бўлмайдиган даражадаги жуда катта таклиф тушса, музокаралар столига ўтириши мумкин. Ҳозирча клуб футболчининг ривожланишини давом эттириб, унинг трансфер қийматини янада оширишни мақсад қилган.
…