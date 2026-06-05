Отабек Шукуров Ўзбекистоннинг Канада мағлубияти ҳақида очиқ гапирди...
Ўзбекистон миллий терма жамоаси етакчиларидан бири Отабек Шукуров Жаҳон чемпионати олдидан жамоа атрофидаги муҳим мавзулар ҳақида очиқ фикр билдирди. SPORTS.uz сайти журналисти Билолбек Имомов билан қисқача суҳбатда футболчи Канадага қарши ўйиндаги мағлубият, майдон марказидаги муаммолар, терма жамоадаги ички муҳит, Жаҳон чемпионатидан кутилмалар ва таркибга чақирилмаган футболчиларнинг ижтимоий тармоқлардаги чиқишлари ҳақида гапирди.
Канадага қарши ўртоқлик учрашувидан кейин мухлислар ва журналистлар асосан Ўзбекистон терма жамоасининг майдон марказидаги ҳаракатларини муҳокама қилишди. Айримлар ярим ҳимояда бўшлиқлар кўп бўлгани, жамоа тўпни назорат қилишда қийналгани ва рақиб босимига етарлича жавоб қайтара олмаганини таъкидлашди.
Отабек Шукуров бу танқидларга жавоб берар экан, аввало Канадага қарши баҳсда жамоа марказда кутилган даражада ўйнай олмаганини тан олди. У ўзининг ҳам жароҳат билан майдонга тушганини, оғриқ унга тўлиқ ҳаракат қилишга имкон бермаганини очиқ айтди.
“Канада билан ўйинда марказда яхши ҳаракат қила олмадик. Тўғрисини айтсам, жароҳат билан ҳаракат қилдим. Бу жароҳат эса умуман югуришга бермади”, — деди Шукуров.
Футболчининг бу сўзлари ўйиндаги айрим ҳолатларни тушунтириб беради. Майдон марказидаги футболчи учун югуриш, позицияни тез алмаштириш, рақиб босимига қарши туриш ва ҳимоя билан ҳужумни боғлаш жуда муҳим. Агар ярим ҳимоячи оғриқ билан ҳаракат қилса, бу бутун жамоа ўйинига таъсир қилиши табиий.
Шукуров жамоанинг тактик тузилиши ҳақида ҳам тўхталди. Унинг айтишича, Ўзбекистон анчадан бери майдон марказида икки ярим ҳимоячи билан ўйнаб келмоқда. Рақиблар эса кўпинча 3 ёки 4 нафар ярим ҳимоячи билан ҳаракат қилиб, марказда сон жиҳатдан устунлик яратишади.
“Биз анчадан буён ўртада 2 та футболчи билан ўйнаймиз, рақибларимиз эса одатда 3 ёки 4 та ярим ҳимоячи билан бизга қаршилик кўрсатади. Бу тактикада сиз уларга тўпни беришга мажбур бўласиз, шу сабабли биз қарши ҳужумда ўйнашга интиламиз”, — деди у.
Бу ерда муҳим тактик нуқта бор. Агар жамоа марказда кам сонли футболчи билан ўйнаса, тўпни узоқ вақт назорат қилиш қийинлашади. Бундай ҳолатда асосий қурол — тезкор қарши ҳужум, қанотлар орқали чиқиш ва рақиб хатосидан фойдаланиш бўлади. Шукуров ҳам терма жамоа айнан натижага йўналтирилган футболни танлаганини таъкидлади.
Шу билан бирга, Отабек ўзи ҳам майдон марказида 3 ёки 4 нафар футболчи билан ҳаракат қилишни хоҳлашини яширмади. Унинг фикрича, камида уч ярим ҳимоячи билан ўйнаш жамоага марказда кўпроқ мувозанат бериши мумкин. Аммо терма жамоада биринчи ўринда натижа туриши, чиройли ўйин натижа билан қўллаб-қувватланмаса, барибир танқидга сабаб бўлиши мумкинлигини айтди.
“Албатта, биз ҳам ярим ҳимояда 3 ёки 4 кишилашиб ўйнашни истаймиз. Ҳеч бўлмаса-да, ўртада 3 киши бўлиб майдонда ҳаракат қилсак, яхши бўларди. Аммо терма жамоада биринчи ўринда натижа туради”, — дея қўшимча қилди у.
Канадага қарши ўйин Шукуров учун шахсан ҳам оғир кечган. У учрашувдан олдин ўйнаш нияти бўлмаганини, аммо оёғидаги оғриққа қарамай майдонга тушишга мажбур бўлганини билдирди. Иккинчи бўлимда эса оғриқ ва жисмоний қийинчилик сабаб захирага олинган.
“Ўзи учрашувдан аввал ҳам ўйнаш ниятим йўқ эди, лекин оёғимнинг оғриғи билан ўйнашга мажбур бўлдим”, — деди футболчи.
Мағлубиятдан кейин мухлисларнинг танқиди кучайиши табиий. Аммо Шукуров футболда бир жамоа ютиши, иккинчиси эса мағлуб бўлишини эслатди. Унинг фикрича, Жаҳон чемпионатида ҳам, ўртоқлик баҳсларида ҳам осон рақиб бўлмайди. Айниқса, мундиал даражасида ҳар бир жамоа ўз мақсади ва услуби билан майдонга тушади.
Отабек баъзи мухлислар жамоадан жуда катта натижа кутаётганини ҳам тушуниб турибди. Аммо футболни чуқурроқ англайдиган инсонлар бундай натижаларга эришиш қанчалик қийинлигини яхши билишини таъкидлади. Бу гап аччиқ, лекин реал: Жаҳон чемпионати — “осон очко” тарқатиладиган турнир эмас.
Шукуровнинг айтишича, Ўзбекистон терма жамоаси олдига гуруҳдан чиқиш вазифаси қўйилган. Жамоа аввало шу мақсад сари ҳаракат қилади. Гуруҳ эса жуда кучли: рақиблар даражаси, тажрибаси ва индивидуал салоҳияти юқори.
“Бизнинг олдимизга гуруҳдан чиқиш вазифаси қўйилган. Аввало, буни уддалашга ҳаракат қиламиз. Гуруҳимиз ҳам жуда кучли гуруҳ ҳисобланади. Биринчи тўқнашувга тўғри тайёргарлик кўриб борсак, насиб қилса яхши натижаларга эришамиз”, — деди у.
Суҳбатда терма жамоадаги ички муҳит ҳақида ҳам савол берилди. Шукуров жамоа ичидаги ҳолат яхши эканини, футболчилар ўртасида муаммо йўқлигини таъкидлади. Унинг айтишича, ҳозир жамоа катта юкламалар билан машғулот олиб бормоқда, Канадага қарши ўйинда ҳам бу сезилган.
“Терма жамоада ички муҳит аъло даражада, ҳаммаси жойда. Барибир ҳозир кучли юкламалар билан машғулот ўтказяпмиз, Канадага қарши ўйинда ҳам бу сезилди. Чунки мураббийларимиз жисмоний ҳолатимизни яхшилашга эътибор қаратишяпти”, — деди Шукуров.
Бу ҳам муҳим жиҳат. Мундиал олдидан тайёргарлик жараёнида футболчилар кўпинча оғир юкламаларда бўлади. Бундай пайтда ўртоқлик ўйинларида жамоа енгил, чаққон ва тўлиқ кучда кўринмаслиги мумкин. Мураббийлар штаби жисмоний базани кучайтирса, баъзи ўйинларда чарчоқ сезилиши табиий. Кейинчалик юклама камайтирилиб, футболчилар асосий турнирга тоза ҳолатда олиб кирилади.
Шукуров Жаҳон чемпионатига чақирилмаган футболчиларнинг пост, сторис ёки подкастларда чиқишлари ҳақида ҳам фикр билдирди. Унинг айтишича, ҳар бир футболчи миллий жамоа билан мундиалда иштирок этишни истайди. Аммо бу масалада насиба, тақдир ва мураббийлар қарори бор.
“Албатта, барча футболчилар терма жамоа билан мундиалга иштирок этишни, жамоасига ёрдам беришни хоҳлайди. Бу насиба ва тақдир билан боғлиқдир. Аллоҳ насиб қилса, борасиз, агар насиб қилмаган бўлса, ўйнай олмайсиз”, — деди у.
Шу билан бирга, Отабек кимдир интервью бериши, пост ёки сторис қўйиши ҳар бир футболчининг шахсий хоҳишига боғлиқ эканини айтди. Аммо меҳнат қилган футболчилар Жаҳон чемпионатига боришга ҳақли, деган фикрни ҳам билдирди. Бу ерда футболчининг сўзларида ҳамдардлик ҳам, реаллик ҳам бор: таркиб танлови ҳар доим кимгадир қувонч, кимгадир оғриқ олиб келади.
Суҳбат якунида Шукуров мухлисларга мурожаат қилди. У халқдан терма жамоани қўллаб-қувватлашни, дуо қилишни сўради. Канадага қарши мағлубиятдан кейин кўпчилик жамоани танқид қилаётганини, аммо бу ҳолат балки терма жамоа фойдасига ишлаши мумкинлигини таъкидлади.
“Мен халқимиздан қўллаб-қувватлаб туришларини, дуо қилишларини сўраб қолган бўлар эдим. Биз фақатгина Канадага қарши ўртоқлик ўйинида мағлуб бўлганимиздан сўнг барча ёмонлаб ёзяпти, балки бу бизнинг фойдамизга ишлар”, — деди Шукуров.
Унинг фикрича, Ўзбекистон биринчи марта Жаҳон чемпионатида иштирок этаётгани жуда катта тажриба бўлади. Терма жамоа дарҳол улкан натижаларни ваъда қилмаяпти, аммо бор куч билан ҳаракат қилиш, яхши ўйин кўрсатиш ва юртга муносиб қайтишни мақсад қилган.
Бу сўзларда жамоа ичидаги реал кайфият сезилади. Орзу бор, ишонч бор, лекин вазиятга ҳаддан ташқари романтик қараш йўқ. Ўзбекистон илк бор мундиалга чиқмоқда ва бу йўлда ҳар бир ўйин, ҳар бир хато, ҳар бир танқид ҳам тажрибага айланади.
Шукуровнинг интервьюси мухлислар учун муҳим очиқлик бўлди. У мағлубиятни яширмади, марказдаги муаммони тан олди, ўз жароҳати ҳақида гапирди, тактик тузилишни тушунтирди ва халқдан қўллаб-қувватлаш сўради. Бу — футболчи тарафидан берилган оддий, самимий ва керакли жавоб.
Энди асосий вазифа — Канададаги сабоқларни тўғри қабул қилиш. Жаҳон чемпионатида Португалия, Колумбия ва Конго каби рақиблар қаршида бўлади. У ерда ҳар бир бўшлиқ жазоланиши, ҳар бир хато голга айланиши мумкин. Демак, тайёргарлик жараёнидаги танқид ҳам, мағлубият ҳам, оғриқли хулосалар ҳам беҳуда кетмаслиги керак.
Ўзбекистон терма жамоаси биринчи мундиалига йўл олмоқда. Бу катта бахт, катта масъулият ва катта синов. Шукуров айтганидек, халқ қўллаб-қувватласа, футболчилар эса бор кучини берса, жамоа бу тарихий турнирда ўз сўзини айтишга ҳаракат қилади.
…