Виса ва Брале махфий стаблекоин ҳисоб-китобларини синовдан ўтказмоқда

·27·Иқтисодиёт
Виса ва Брале махфий стаблекоин ҳисоб-китобларини синовдан ўтказмоқда

Тўлов гиганти Виса компанияси махфийлик функциясига эга блокчейн тармоқлари орқали институционал стаблекоин ҳисоб-китобларини амалга ошириш имкониятларини ўрганмоқда. Ушбу лойиҳа Брале инфратузилма компанияси ва Валл Стреэтнинг йирик молиявий институтлари томонидан қўллаб-қувватланадиган Кантон Нетворк билан ҳамкорликда амалга оширилмоқда. Синов жараёнида Брале томонидан чиқарилган, АҚШ долларига боғланган СБК стаблекоинидан фойдаланилмоқда. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Ушбу ташаббус Виса компаниясининг 2021-йилда Ethereum тармоғида USDC билан бошланган тажрибаларининг мантиқий давомидир. Бироқ, янги лойиҳа очиқ блокчейнлардан фарқли ўлароқ, транзакция иштирокчилари, позициялар ва пул оқимлари ҳақидаги маълумотларни оммага ошкор қилмасдан, занжир ичидаги (он-чаин) самарадорликка эришишни истайдиган банклар ва бозор инфратузилмаси провайдерларига йўналтирилган.

С&П Глобал Ратингс ҳисоботига кўра, глобал стаблекоин эмиссияси аллақачон 300 миллиард доллардан ошган бўлса-да, ҳозирда асосий талаб крипто савдоси билан боғлиқ бўлиб қолмоқда. Мутахассислар ГEНИУС қонун лойиҳаси доирасида тартибга солиш қоидалари якунлангач, стаблекоинлар савдо ўтказмалари ва трансчегаравий тўловларда кенг қўлланила бошлашини башорат қилмоқда.

Дигитал Ассет томонидан ишлаб чиқилган Кантон тармоғи JPMorgan, Goldman Sachs ва БНП Парибас каби гигантларни бирлаштиради. Унинг ўзига хослиги шундаки, транзакция тафсилотларини фақат иштирокчилар ва ваколатли регуляторлар кўра олади. Бу эса молиявий институтларга махфий маълумотлар устидан қатъий назоратни сақлаб қолган ҳолда, тезкор ва дастурлаштириладиган ҳисоб-китобларни амалга ошириш имконини беради.

С&П Глобал таҳлилчиларининг таъкидлашича, стаблекоинларнинг оммалашиши узоқ муддатда банкларнинг тўлов хизматларидан оладиган даромадларига таъсир кўрсатиши ва чакана депозитлар оқимини улгуржи баланслар фойдасига ўзгартириши мумкин. Шунга қарамай, Виса ва унинг ҳамкорлари ушбу технологияни анъанавий молия тизимига интеграция қилиш устида ишлашни давом эттирмоқда.

ВисаСтаблекоинБлокчейнИнвестицияИқтисодиёт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тадбиркорлар учун 1 соатда кредит ажратиш тизими жорий этилмоқдаТадбиркорлар учун 1 соатда кредит ажратиш тизими жорий этилмоқдаКеча, 17:39Crypto Биз: Saylorга ҳеч ким Bitcoin сотмасликни айтмаган эдиCrypto Биз: Saylorга ҳеч ким Bitcoin сотмасликни айтмаган эдиКеча, 17:15АҚШ Конгресси аъзоларига прогноз бозорларидан фойдаланиш тақиқланиши мумкинАҚШ Конгресси аъзоларига прогноз бозорларидан фойдаланиш тақиқланиши мумкинКеча, 13:16Bitcoin 60 000 долларлик даражани бой берса нарх қанчагача тушиши мумкинBitcoin 60 000 долларлик даражани бой берса нарх қанчагача тушиши мумкинКеча, 13:10Bitcoin нархи 62,000 доллардан пастга тушди ва Зкаш тармоғида носозликBitcoin нархи 62,000 доллардан пастга тушди ва Зкаш тармоғида носозликКеча, 12:12Форвард Индустриес 1 миллиард долларлик зарардан сўнг 32 миллион долларлик СОЛ ўтказдиФорвард Индустриес 1 миллиард долларлик зарардан сўнг 32 миллион долларлик СОЛ ўтказдиКеча, 11:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Виса ва Брале махфий стаблекоин ҳисоб-китобларини синовдан ўтказмоқда – Zamin.uz, 05.06.2026