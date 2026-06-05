Виса ва Брале махфий стаблекоин ҳисоб-китобларини синовдан ўтказмоқда
Тўлов гиганти Виса компанияси махфийлик функциясига эга блокчейн тармоқлари орқали институционал стаблекоин ҳисоб-китобларини амалга ошириш имкониятларини ўрганмоқда. Ушбу лойиҳа Брале инфратузилма компанияси ва Валл Стреэтнинг йирик молиявий институтлари томонидан қўллаб-қувватланадиган Кантон Нетворк билан ҳамкорликда амалга оширилмоқда. Синов жараёнида Брале томонидан чиқарилган, АҚШ долларига боғланган СБК стаблекоинидан фойдаланилмоқда. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Ушбу ташаббус Виса компаниясининг 2021-йилда Ethereum тармоғида USDC билан бошланган тажрибаларининг мантиқий давомидир. Бироқ, янги лойиҳа очиқ блокчейнлардан фарқли ўлароқ, транзакция иштирокчилари, позициялар ва пул оқимлари ҳақидаги маълумотларни оммага ошкор қилмасдан, занжир ичидаги (он-чаин) самарадорликка эришишни истайдиган банклар ва бозор инфратузилмаси провайдерларига йўналтирилган.
С&П Глобал Ратингс ҳисоботига кўра, глобал стаблекоин эмиссияси аллақачон 300 миллиард доллардан ошган бўлса-да, ҳозирда асосий талаб крипто савдоси билан боғлиқ бўлиб қолмоқда. Мутахассислар ГEНИУС қонун лойиҳаси доирасида тартибга солиш қоидалари якунлангач, стаблекоинлар савдо ўтказмалари ва трансчегаравий тўловларда кенг қўлланила бошлашини башорат қилмоқда.
Дигитал Ассет томонидан ишлаб чиқилган Кантон тармоғи JPMorgan, Goldman Sachs ва БНП Парибас каби гигантларни бирлаштиради. Унинг ўзига хослиги шундаки, транзакция тафсилотларини фақат иштирокчилар ва ваколатли регуляторлар кўра олади. Бу эса молиявий институтларга махфий маълумотлар устидан қатъий назоратни сақлаб қолган ҳолда, тезкор ва дастурлаштириладиган ҳисоб-китобларни амалга ошириш имконини беради.
С&П Глобал таҳлилчиларининг таъкидлашича, стаблекоинларнинг оммалашиши узоқ муддатда банкларнинг тўлов хизматларидан оладиган даромадларига таъсир кўрсатиши ва чакана депозитлар оқимини улгуржи баланслар фойдасига ўзгартириши мумкин. Шунга қарамай, Виса ва унинг ҳамкорлари ушбу технологияни анъанавий молия тизимига интеграция қилиш устида ишлашни давом эттирмоқда.
…