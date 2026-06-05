NASA астронавтлари ИССдаги носозлик сабаб SpaceX кемасига яширинди
NASA Халқаро космик станциясидаги (ИСС) беш нафар астронавтга Россия сегментидаги хизмат модулида юзага келган янги ҳаво сизиб чиқиши сабабли SpaceX Crew Dragon кемасидан бошпана олишни буюрди. NASA вакили Бетанй Стивенс Х ижтимоий тармоғида маълум қилишича, Roscosmos агентлиги модулда янги ёриқларни аниқлаган ва кенг кўламли таъмирлаш ишларини бошлаган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Эҳтиёт чораси сифатида NASA агентликнинг SpaceX Крев-12 миссиясининг тўрт нафар аъзоси ва астронавт Чрис Виллиаmsга таъмирлаш ишлари якунлангунига қадар Dragon кемасида юқори хавфсизлик режимида туришни тайинлади. Мутахассислар ушбу муаммони бутунлай бартараф этиш учун халқаро ҳамжамият ва россиялик ҳамкасблар билан биргаликда иш олиб бормоқда.
Россия хизмат модулидаги ҳаво сизиб чиқиши муаммоси анча вақтдан бери давом этиб келмоқда. Стивенснинг таъкидлашича, ушбу ёриқлар NASA томонидан доимий равишда диққат билан кузатиб борилаётган жиддий хавотир манбаи бўлиб қолмоқда. Ҳозирча астронавтларнинг Crew Dragon капсуласида қанча вақт қолиши маълум қилинмаган.
Айни пайтда ИСС бортида жами 10 киши истиқомат қилмоқда. Улардан тўрт нафари феврал ойида SpaceX Крев-12 миссияси доирасида, қолганлари эса ўтган йилнинг ноябрь ойида Россиянинг Союз кемасида етиб келган. Ушбу фавқулодда ҳолат станциянинг келажаги сўроқ остида турган бир пайтда юз берди.
NASA раҳбарияти, хусусан Жаред Исаакман бошчилигида, эскириб бораётган космик станцияни ўн йилликнинг охирига қадар тижорат мақсадларида ишлаб чиқарилган янги модуллар билан алмаштиришни режалаштирмоқда. Ҳозирча NASA ва SpaceX вазият юзасидан қўшимча расмий изоҳ бермади.
…