Энди Робертсон Тоттенхемга ўтди: Роберто Де Зерби янги трансферни олқишлади

·59·Спорт
Энди Робертсон Тоттенхемга ўтди: Роберто Де Зерби янги трансферни олқишлади

Тоттенхем жамоаси Ливерпул билан шартномаси якунланган тажрибали чап қанот ҳимоячиси Энди Робертсон билан эркин агент сифатида шартнома имзолаганини расман эълон қилди. Шотландия терма жамоаси сардори шу ёзда Лондон клубига кўчиб ўтади ва бош мураббий Роберто Де Зерби ихтиёрига қўшилади. Аввалроқ, қишки трансфер ойнасида амалга ошмай қолган ушбу трансфер ниҳоят муваффақиятли якунланди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

32 ёшли ҳимоячи январ ойида собиқ мураббий Томас Франк даврида ҳам Тоттенхем нишонида эди, бироқ Ливерпул Костас Тсимикасни Рома клубидан қайтара олмагани сабабли келишув бекор қилинган эди. Эндиликда Робертсон Мерсисайдаги тўққиз йиллик ёрқин фаолиятидан сўнг шимолий Лондонга йўл олмоқда. У ўзининг жанговар характери ва юқори даражадаги ўйин услуби билан танилган.

Янги трансфер ҳақида гапирар экан, Роберто Де Зерби шундай деди: "Энди — мен кўп йиллардан бери қадрлайдиган футболчи. У жамоамизга ажойиб техник сифатлар, тажриба ва етакчилик қобилиятини олиб келади. У узоқ вақт давомида энг юқори савияда ғолибликка эришган ва майдонда ҳам, кийиниш хонасида ҳам биз учун муҳим шахсга айланади".

Энди Робертсон 2017-йилда Халл Сити жамоасидан Ливерпулга ўтганидан бери 378 та ўйинда майдонга тушди. У Мерсисайдликлар сафида Чемпионлар лигаси, Англия кубоги, иккита Лига кубоги ва икки бор Англия Премер-лигаси чемпионлигини қўлга киритди. Тоттенхем спорт директори Ёхан Ланге ҳам футболчининг профессионаллиги клуб ривожи учун жуда муҳим эканини таъкидлади.

Янги жамоасига қўшилишдан олдин, Робертсон Шотландия терма жамоаси сафида шу ёзда бўлиб ўтадиган Жаҳон чемпионатида иштирок этади. Ҳозирда унинг ҳисобида терма жамоа сафида 92 та ўйин мавжуд. Бу Шотландия учун жорий асрдаги илк Жаҳон чемпионати иштироки бўлиши кутилмоқда.

ТоттенхемЛиверпулЭнди РобертсонТрансферларАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Килиан Мбаппе Англия Премер-лигасига ўтадими? Луи Саа вариантни айтдиКилиан Мбаппе Англия Премер-лигасига ўтадими? Луи Саа вариантни айтдиКеча, 17:11"Манчестер Юнайтед" "Реал" юлдузини ўз сафига қўшиб олмоқчи..."Манчестер Юнайтед" "Реал" юлдузини ўз сафига қўшиб олмоқчи...Кеча, 16:35Transfermarkt дунёнинг энг қиммат футболчилари рейтингини эълон қилдиTransfermarkt дунёнинг энг қиммат футболчилари рейтингини эълон қилдиКеча, 16:31Перес Майкл Олисе трансфери учун 150 миллион евро ажратмоқчиПерес Майкл Олисе трансфери учун 150 миллион евро ажратмоқчиКеча, 16:25Лионель Месси ва Англия: Тарихий тўқнашув вақти келдими?Лионель Месси ва Англия: Тарихий тўқнашув вақти келдими?Кеча, 16:18MLS Юлдузлар ўйини: Лионель Месси ва Сон Ҳеунг-Мин асосий таркибдаMLS Юлдузлар ўйини: Лионель Месси ва Сон Ҳеунг-Мин асосий таркибдаКеча, 15:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди