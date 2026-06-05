NASA астронавтлари сизиб чиқиш сабабли SpaceX Dragon кемасига яширинди
NASA Халқаро коинот станциясидаги (ИСС) беш нафар астронавтга вақтинча SpaceX Crew Dragon кемасидан бошпана сифатида фойдаланишни буюрди. Бу чора Россиянинг хизмат кўрсатиш модулида аниқланган янги ҳаво сизиб чиқиш ҳолатларини бартараф этиш ва таъмирлаш ишлари давомида хавфсизликни таъминлаш мақсадида амалга оширилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
NASA матбуот котиби Бетанй Стивенс Х платформасида маълум қилишича, Roscosmos ўз модулида янги ёриқларни аниқлаган ва кенг кўламли таъмирлаш операциясини бошлаган. Эҳтиёт чораси сифатида SpaceX Крев-12 миссиясининг тўрт нафар аъзоси ва астронавт Чрис Виллиаms таъмирлаш якунлангунга қадар Dragon кемаси ичида юқори тайёргарлик ҳолатида туришган.
Бироқ, орадан тахминан бир соат ўтгач, Roscosmos қўшимча ўлчов ва маълумотларни таҳлил қилиш учун таъмирлаш ишларини вақтинча тўхтатди. Шундан сўнг, NASA экипаж аъзоларига хавфсиз бошпана тартибини якунлаш ва станциядаги режалаштирилган ишларига қайтиш ҳақида кўрсатма берди.
Россия хизмат кўрсатиш модулидаги ҳаво сизиб чиқиши билан боғлиқ муаммолар анча вақтдан бери давом этмоқда. NASA вакилининг сўзларига кўра, ушбу ёриқлар агентликни доимий равишда хавотирга солиб келади ва улар диққат билан кузатилмоқда. Ҳозирда ИСС бортида жами 10 нафар киши, жумладан NASA, Roscosmos ва Европа коинот агентлиги вакиллари фаолият юритмоқда.
Ушбу ҳодиса Халқаро коинот станциясининг келажаги сўроқ остида қолаётган бир пайтда юз берди. NASAнинг янги раҳбари Жаред Исаакман бошчилигида агентлик ўн йилликнинг охирига қадар эскирган станцияни тижорий компаниялар томонидан ишлаб чиқарилган модулларга алмаштиришни режалаштирмоқда.
…