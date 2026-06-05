Деклан Райс Стивен Жеррард ва Браян Робсон даражасига кўтарилди

·43·Спорт
Деклан Райс Стивен Жеррард ва Браян Робсон даражасига кўтарилди

Англия терма жамоасининг собиқ ярим ҳимоячиси Piтер Риднинг фикрича, Деклан Рисе мамлакат футболи тарихидаги энг яхши марказий ўйинчилар қаторидан жой олган. Унинг таъкидлашича, Арсенал юлдузи ўзининг ўйин услуби ва етакчилик қобилияти билан Стивен Жеррард ҳамда Браян Робсон каби афсоналар билан бир даражага кўтарилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳозирда 27 ёшда бўлган Деклан Рисе келажакда Англия терма жамоаси сардори бўлишга асосий номзод сифатида кўрилмоқда. Гарчи ҳозирда бу вазифани Бавария ҳужумчиси Гарри Кейн бажараётган бўлса-да, мутахассислар сардорлик боғичи тез орада айнан майдон марказидаги етакчига ўтишини тахмин қилишмоқда.

Арсенал таркибига 105 миллион фунт стерлинг эвазига келиб қўшилган Деклан Рисе, Британия тарихидаги энг қиммат футболчи мақомини сақлаб турибди. Piтер Риднинг сўзларига кўра, бугунги трансфер бозорида унинг нархи 150 миллион фунтдан ҳам ошиб кетган. У жамоасига Англия Премер-лигаси ва Чемпионлар лигаси каби йирик турнирларда юқори натижаларга эришишда ёрдам бермоқда.

“Браян Робсон топ даражадаги ўйинчи эди. Агар мен Деклан Рисе номини у билан бир қаторда тилга олаётган бўлсам, бу унга бўлган ҳурматим қанчалик баландлигини кўрсатади. У ҳозирда дунёнинг энг мукаммал ярим ҳимоячиларидан бири”, — дея қўшимча қилди Рид.

Деклан Рисе нафақат клуб миқёсида, балки 2026-йилги Жаҳон чемпионатида ҳам Англия терма жамоасининг асосий кучи бўлиши кутилмоқда. Унинг Олтин тўп учун номзодлар рўйхатидан жой олгани ҳам футболчининг ўсиш суръати жуда юқори эканлигидан далолат беради.

АрсеналДеклан РисеАнглия Премер-лигасиТрансферларФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АПЛда энг яхши ёш футболчи бўлишга даъвогарлар рўйхати эълон қилиндиАПЛда энг яхши ёш футболчи бўлишга даъвогарлар рўйхати эълон қилиндиБугун, 19:42Ўзбекистон олимпия терма жамоаси ўртоқлик учрашувида Японияга ютқаздиЎзбекистон олимпия терма жамоаси ўртоқлик учрашувида Японияга ютқаздиБугун, 19:20Килиан Мбаппе Англия Премер-лигасига ўтадими? Луи Саа вариантни айтдиКилиан Мбаппе Англия Премер-лигасига ўтадими? Луи Саа вариантни айтдиКеча, 17:11"Манчестер Юнайтед" "Реал" юлдузини ўз сафига қўшиб олмоқчи..."Манчестер Юнайтед" "Реал" юлдузини ўз сафига қўшиб олмоқчи...Кеча, 16:35Transfermarkt дунёнинг энг қиммат футболчилари рейтингини эълон қилдиTransfermarkt дунёнинг энг қиммат футболчилари рейтингини эълон қилдиКеча, 16:31Перес Майкл Олисе трансфери учун 150 миллион евро ажратмоқчиПерес Майкл Олисе трансфери учун 150 миллион евро ажратмоқчиКеча, 16:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди