Деклан Райс Стивен Жеррард ва Браян Робсон даражасига кўтарилди
Англия терма жамоасининг собиқ ярим ҳимоячиси Piтер Риднинг фикрича, Деклан Рисе мамлакат футболи тарихидаги энг яхши марказий ўйинчилар қаторидан жой олган. Унинг таъкидлашича, Арсенал юлдузи ўзининг ўйин услуби ва етакчилик қобилияти билан Стивен Жеррард ҳамда Браян Робсон каби афсоналар билан бир даражага кўтарилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ҳозирда 27 ёшда бўлган Деклан Рисе келажакда Англия терма жамоаси сардори бўлишга асосий номзод сифатида кўрилмоқда. Гарчи ҳозирда бу вазифани Бавария ҳужумчиси Гарри Кейн бажараётган бўлса-да, мутахассислар сардорлик боғичи тез орада айнан майдон марказидаги етакчига ўтишини тахмин қилишмоқда.
Арсенал таркибига 105 миллион фунт стерлинг эвазига келиб қўшилган Деклан Рисе, Британия тарихидаги энг қиммат футболчи мақомини сақлаб турибди. Piтер Риднинг сўзларига кўра, бугунги трансфер бозорида унинг нархи 150 миллион фунтдан ҳам ошиб кетган. У жамоасига Англия Премер-лигаси ва Чемпионлар лигаси каби йирик турнирларда юқори натижаларга эришишда ёрдам бермоқда.
“Браян Робсон топ даражадаги ўйинчи эди. Агар мен Деклан Рисе номини у билан бир қаторда тилга олаётган бўлсам, бу унга бўлган ҳурматим қанчалик баландлигини кўрсатади. У ҳозирда дунёнинг энг мукаммал ярим ҳимоячиларидан бири”, — дея қўшимча қилди Рид.
Деклан Рисе нафақат клуб миқёсида, балки 2026-йилги Жаҳон чемпионатида ҳам Англия терма жамоасининг асосий кучи бўлиши кутилмоқда. Унинг Олтин тўп учун номзодлар рўйхатидан жой олгани ҳам футболчининг ўсиш суръати жуда юқори эканлигидан далолат беради.
…