Лионель Месси ва Сон Ҳеунг-Мин MLS юлдузлари таркибидан жой олди

·73·Спорт
Лионель Месси ва Сон Ҳеунг-Мин MLS юлдузлари таркибидан жой олди

Лионель Месси мухлислар, футболчилар ва ОАВ вакиллари ўртасида ўтказилган овоз бериш натижаларига кўра, MLS юлдузлар жамоасидан жой олди. Интер Миами ҳужумчиси билан бир қаторда, ЛАФК юлдузи Сон Ҳеунг-Мин ҳам Лига МХ юлдузларига қарши кечадиган баҳс учун асосий таркибга киритилди. Шунингдек, АҚШ терма жамоаси аъзолари Тим Реам ва Себастиан Берҳалтер ҳам ушбу рўйхатдан ўрин эгаллашди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Дастлабки 11 талик аниқланганидан сўнг, жамоанинг қолган қисмини бош мураббий Деан Смит ва лига комиссари Дон Гарбер шакллантиради. MLS юлдузлари таркиби кутилганидек кучли кўриниш олди: дарвозабон Бриан Счваке; ҳимоячилар Антонй Марканич, Мбекезели Мбокази, Тим Реам ва Энди Нажар; ярим ҳимоячилар Себастиан Берҳалтер, Завиер Гозо ва Ҳанй Мухтар; ҳужумчилар эса Ҳуго Куйперс, Сон Ҳеунг-Мин ва Лионель Месси.

Ушбу рамзий терма жамоада олти нафар дебютант бор. Улар орасида Астон Вилла клубига ўтиши кутилаётган ёш иқтидор Завиер Гозо алоҳида ажралиб турибди. Шунингдек, ўтган ёзда лигага келган Сон Ҳеунг-Мин ҳам илк бор бундай эътирофга сазовор бўлди. Марканич, Счваке, Куйперс ва Мбокази ҳам юлдузлар ўйинида биринчи марта иштирок этишади.

Тажрибали ҳимоячи Тим Реам учун бу фаолиятидаги иккинчи чақирув бўлди, бироқ у охирги марта бундан 15 йил олдин, яни 2011-йилда Нев Ёрк Ред Буллс сафида ўйнаб юрганида MLS юлдузлари таркибига кирган эди. Эндиликда у Чарлотте ФК шарафини ҳимоя қилган ҳолда майдонга тушади.

Лионель МессиСон Ҳеунг-МинMLSИнтер МиамиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон олимпия терма жамоаси ўртоқлик учрашувида Японияга ютқаздиЎзбекистон олимпия терма жамоаси ўртоқлик учрашувида Японияга ютқаздиБугун, 19:20Килиан Мбаппе Англия Премер-лигасига ўтадими? Луи Саа вариантни айтдиКилиан Мбаппе Англия Премер-лигасига ўтадими? Луи Саа вариантни айтдиКеча, 17:11"Манчестер Юнайтед" "Реал" юлдузини ўз сафига қўшиб олмоқчи..."Манчестер Юнайтед" "Реал" юлдузини ўз сафига қўшиб олмоқчи...Кеча, 16:35Transfermarkt дунёнинг энг қиммат футболчилари рейтингини эълон қилдиTransfermarkt дунёнинг энг қиммат футболчилари рейтингини эълон қилдиКеча, 16:31Перес Майкл Олисе трансфери учун 150 миллион евро ажратмоқчиПерес Майкл Олисе трансфери учун 150 миллион евро ажратмоқчиКеча, 16:25Лионель Месси ва Англия: Тарихий тўқнашув вақти келдими?Лионель Месси ва Англия: Тарихий тўқнашув вақти келдими?Кеча, 16:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди