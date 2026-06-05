Лионель Месси ва Сон Ҳеунг-Мин MLS юлдузлари таркибидан жой олди
Лионель Месси мухлислар, футболчилар ва ОАВ вакиллари ўртасида ўтказилган овоз бериш натижаларига кўра, MLS юлдузлар жамоасидан жой олди. Интер Миами ҳужумчиси билан бир қаторда, ЛАФК юлдузи Сон Ҳеунг-Мин ҳам Лига МХ юлдузларига қарши кечадиган баҳс учун асосий таркибга киритилди. Шунингдек, АҚШ терма жамоаси аъзолари Тим Реам ва Себастиан Берҳалтер ҳам ушбу рўйхатдан ўрин эгаллашди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Дастлабки 11 талик аниқланганидан сўнг, жамоанинг қолган қисмини бош мураббий Деан Смит ва лига комиссари Дон Гарбер шакллантиради. MLS юлдузлари таркиби кутилганидек кучли кўриниш олди: дарвозабон Бриан Счваке; ҳимоячилар Антонй Марканич, Мбекезели Мбокази, Тим Реам ва Энди Нажар; ярим ҳимоячилар Себастиан Берҳалтер, Завиер Гозо ва Ҳанй Мухтар; ҳужумчилар эса Ҳуго Куйперс, Сон Ҳеунг-Мин ва Лионель Месси.
Ушбу рамзий терма жамоада олти нафар дебютант бор. Улар орасида Астон Вилла клубига ўтиши кутилаётган ёш иқтидор Завиер Гозо алоҳида ажралиб турибди. Шунингдек, ўтган ёзда лигага келган Сон Ҳеунг-Мин ҳам илк бор бундай эътирофга сазовор бўлди. Марканич, Счваке, Куйперс ва Мбокази ҳам юлдузлар ўйинида биринчи марта иштирок этишади.
Тажрибали ҳимоячи Тим Реам учун бу фаолиятидаги иккинчи чақирув бўлди, бироқ у охирги марта бундан 15 йил олдин, яни 2011-йилда Нев Ёрк Ред Буллс сафида ўйнаб юрганида MLS юлдузлари таркибига кирган эди. Эндиликда у Чарлотте ФК шарафини ҳимоя қилган ҳолда майдонга тушади.
…