ОФК Жаҳон чемпионати олдидан Илгиз Танташев ҳақида мақола эълон қилди

·42·Спорт
ОФК Жаҳон чемпионати олдидан Илгиз Танташев ҳақида мақола эълон қилди

Ўзбекистон ҳакамлик мактаби дунё миқёсида ўз нуфузи ва мавқеига эга эканлиги ҳеч кимга сир эмас. Мана шу анъаналарнинг муносиб давомчиси, бугунги кунда нафақат юртимиз, балки Осиё қитъасининг энг тажрибали ва кўзга кўринган ҳакамларидан бири саналган Илгиз Танташев ўз бригадаси билан биргаликда фаолиятидаги энг улкан чўққини забт этиш арафасида турибди. Ҳамюртимиз ўзининг содиқ ёрдамчилари — Андрей Сапенко ва Тимур Гайнуллин билан биргаликда ўз тарихида илк маротаба Жаҳон чемпионати учрашувларини бошқариш учун океан ортига йўл олмоқда.

Бўлажак мундиал олдидан Осиё футбол конфедерацияси (ОФК) расмий сайти дунё биринчилигида адолатни таъминлайдиган қитъамиз вакилларига бағишланган махсус таҳлилий материал эълон қилди. Мазкур мақолада ҳамюртимиз Илгиз Танташевнинг халқаро майдондаги сермаҳсул фаолияти ва эришган юксак муваффақиятлари алоҳида мақтаб ўтилган.

Барқарорлик тимсоли: Халқаро майдондаги ўн йиллик зафарлар

Асли бухоролик бўлган 42 ёшли тажрибали рефери аллақачон ОФКнинг энг ишончли ҳакамлари рўйхатидан мустаҳкам жой олган. ОФК тақдим этган маълумотларга кўра, унинг қитъа миқёсидаги кўрсаткичлари таҳсинга лойиқ:

  • ФИФА мақоми: Ушбу юксак унвонга ҳамюртимиз 2013 йилда лойиқ кўрилган ва шундан бери халқаро мақомни муносиб ҳимоя қилиб келмоқда.

  • ОФК Чемпионлар лигаси: 2015 йилдан эътиборан қитъанинг энг нуфузли клублар турнирининг барча мавсумларида мунтазам равишда баҳсларни бошқариб келмоқда.

  • ОФК Кубоги: Мазкур мусобақанинг нақд 6 та мавсумида ҳакамлик қилишга улгурган.

  • Осиё Кубоги: 2019 ҳамда 2023 йилларда бўлиб ўтган қитъамизнинг бош турнири финал босқичи баҳсларида, шунингдек, учта U-23 Осиё кубогида фаолият юритган.

Олимпиададан ЕЧЛ финалигача бўлган йўл

Илгиз Танташевнинг сўнгги йиллардаги ўсиш суръати ва унга бўлган халқаро ишонч даражаси ҳақиқатан ҳам ҳар қандай футбол мухлисига фахр бағишлайди. У қисқа вақт ичида дунёнинг энг йирик спорт анжуманларида бош ҳакам сифатида майдонга тушди. Юртдошимизнинг сўнгги йирик турнирлардаги иштироки хронологияси қуйидаги жадвалда акс этган:

Ўтказилган йили

Мусобақа номи ва мақоми

Бошқарган учрашувлари

2024 йил

Париж Ёзги Олимпия ўйинлари

4 та муҳим учрашувда бош ҳакамлик қилди

2025 йил

ФИФА Клублар ўртасидаги Жаҳон чемпионати

Дунё грандлари иштирокидаги баҳсларда ишлади

2026 йил (Апрель)

Элит Чемпионлар лигаси

Финал учрашувини юқори даражада бошқариб қайтди

ОФК ўз материалида ҳамюртимизнинг айнан мана шундай бой тажрибаси унинг бўлажак мундиалда ҳам энг қийин ўйинларни муваффақиятли бошқариб боришига замин яратишини алоҳида таъкидлаб ўтган.

Эслатиб ўтамиз, АҚШ, Канада ва Мексика яшил майдонлари мезбонлик қиладиган футбол бўйича ФИФА Жаҳон чемпионати жорий йилнинг 11 июнидан старт олиб, 19 июлга қадар давом этади.

Замин шарҳи: Равшан Ирматов футбол дунёсида ўзбек ҳакамлиги номини қанчалик юқорига кўтарган бўлса, Илгиз Танташев ҳам бугун мана шу анъанани муносиб давом эттирмоқда. Унинг Париждаги Олимпиадада, Клублар ўртасидаги ЖЧда ва ниҳоят Элит ОЧЛ финалида кўрсатган маҳорати бежиз эмасди. ФИФА унга бежизга катта ишонч билдирмади. Илгиз Танташев ва унинг ҳамроҳларига бўлажак Жаҳон чемпионатида мураккаб баҳсларни аъло даражада бошқариб, юртимиз довруғини янада юксалтиришларида улкан зафарлар тилаймиз!

Жаҳон чемпионати кундалиги, миллий терма жамоамизнинг океан ортидаги юришлари ва ўзбек ҳакамларининг мундиалдаги фаолиятига оид энг эксклюзив таҳлилларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Илгиз ТантешевАФКБухараФИФАЛига чемпионов АФК
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Килиан Мбаппе Англия Премер-лигасига ўтадими? Луи Саа вариантни айтдиКилиан Мбаппе Англия Премер-лигасига ўтадими? Луи Саа вариантни айтдиБугун, 17:11"Манчестер Юнайтед" "Реал" юлдузини ўз сафига қўшиб олмоқчи..."Манчестер Юнайтед" "Реал" юлдузини ўз сафига қўшиб олмоқчи...Бугун, 16:35Transfermarkt дунёнинг энг қиммат футболчилари рейтингини эълон қилдиTransfermarkt дунёнинг энг қиммат футболчилари рейтингини эълон қилдиБугун, 16:31Перес Майкл Олисе трансфери учун 150 миллион евро ажратмоқчиПерес Майкл Олисе трансфери учун 150 миллион евро ажратмоқчиБугун, 16:25Лионель Месси ва Англия: Тарихий тўқнашув вақти келдими?Лионель Месси ва Англия: Тарихий тўқнашув вақти келдими?Бугун, 16:18MLS Юлдузлар ўйини: Лионель Месси ва Сон Ҳеунг-Мин асосий таркибдаMLS Юлдузлар ўйини: Лионель Месси ва Сон Ҳеунг-Мин асосий таркибдаБугун, 15:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
ОФК Жаҳон чемпионати олдидан Илгиз Танташев ҳақида мақола эълон қилди – Zamin.uz, 05.06.2026