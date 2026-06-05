ОФК Жаҳон чемпионати олдидан Илгиз Танташев ҳақида мақола эълон қилди
Ўзбекистон ҳакамлик мактаби дунё миқёсида ўз нуфузи ва мавқеига эга эканлиги ҳеч кимга сир эмас. Мана шу анъаналарнинг муносиб давомчиси, бугунги кунда нафақат юртимиз, балки Осиё қитъасининг энг тажрибали ва кўзга кўринган ҳакамларидан бири саналган Илгиз Танташев ўз бригадаси билан биргаликда фаолиятидаги энг улкан чўққини забт этиш арафасида турибди. Ҳамюртимиз ўзининг содиқ ёрдамчилари — Андрей Сапенко ва Тимур Гайнуллин билан биргаликда ўз тарихида илк маротаба Жаҳон чемпионати учрашувларини бошқариш учун океан ортига йўл олмоқда.
Бўлажак мундиал олдидан Осиё футбол конфедерацияси (ОФК) расмий сайти дунё биринчилигида адолатни таъминлайдиган қитъамиз вакилларига бағишланган махсус таҳлилий материал эълон қилди. Мазкур мақолада ҳамюртимиз Илгиз Танташевнинг халқаро майдондаги сермаҳсул фаолияти ва эришган юксак муваффақиятлари алоҳида мақтаб ўтилган.
Барқарорлик тимсоли: Халқаро майдондаги ўн йиллик зафарлар
Асли бухоролик бўлган 42 ёшли тажрибали рефери аллақачон ОФКнинг энг ишончли ҳакамлари рўйхатидан мустаҳкам жой олган. ОФК тақдим этган маълумотларга кўра, унинг қитъа миқёсидаги кўрсаткичлари таҳсинга лойиқ:
ФИФА мақоми: Ушбу юксак унвонга ҳамюртимиз 2013 йилда лойиқ кўрилган ва шундан бери халқаро мақомни муносиб ҳимоя қилиб келмоқда.
ОФК Чемпионлар лигаси: 2015 йилдан эътиборан қитъанинг энг нуфузли клублар турнирининг барча мавсумларида мунтазам равишда баҳсларни бошқариб келмоқда.
ОФК Кубоги: Мазкур мусобақанинг нақд 6 та мавсумида ҳакамлик қилишга улгурган.
Осиё Кубоги: 2019 ҳамда 2023 йилларда бўлиб ўтган қитъамизнинг бош турнири финал босқичи баҳсларида, шунингдек, учта U-23 Осиё кубогида фаолият юритган.
Олимпиададан ЕЧЛ финалигача бўлган йўл
Илгиз Танташевнинг сўнгги йиллардаги ўсиш суръати ва унга бўлган халқаро ишонч даражаси ҳақиқатан ҳам ҳар қандай футбол мухлисига фахр бағишлайди. У қисқа вақт ичида дунёнинг энг йирик спорт анжуманларида бош ҳакам сифатида майдонга тушди. Юртдошимизнинг сўнгги йирик турнирлардаги иштироки хронологияси қуйидаги жадвалда акс этган:
Ўтказилган йили
Мусобақа номи ва мақоми
Бошқарган учрашувлари
2024 йил
Париж Ёзги Олимпия ўйинлари
4 та муҳим учрашувда бош ҳакамлик қилди
2025 йил
ФИФА Клублар ўртасидаги Жаҳон чемпионати
Дунё грандлари иштирокидаги баҳсларда ишлади
2026 йил (Апрель)
Элит Чемпионлар лигаси
Финал учрашувини юқори даражада бошқариб қайтди
ОФК ўз материалида ҳамюртимизнинг айнан мана шундай бой тажрибаси унинг бўлажак мундиалда ҳам энг қийин ўйинларни муваффақиятли бошқариб боришига замин яратишини алоҳида таъкидлаб ўтган.
Эслатиб ўтамиз, АҚШ, Канада ва Мексика яшил майдонлари мезбонлик қиладиган футбол бўйича ФИФА Жаҳон чемпионати жорий йилнинг 11 июнидан старт олиб, 19 июлга қадар давом этади.
Замин шарҳи: Равшан Ирматов футбол дунёсида ўзбек ҳакамлиги номини қанчалик юқорига кўтарган бўлса, Илгиз Танташев ҳам бугун мана шу анъанани муносиб давом эттирмоқда. Унинг Париждаги Олимпиадада, Клублар ўртасидаги ЖЧда ва ниҳоят Элит ОЧЛ финалида кўрсатган маҳорати бежиз эмасди. ФИФА унга бежизга катта ишонч билдирмади. Илгиз Танташев ва унинг ҳамроҳларига бўлажак Жаҳон чемпионатида мураккаб баҳсларни аъло даражада бошқариб, юртимиз довруғини янада юксалтиришларида улкан зафарлар тилаймиз!
Жаҳон чемпионати кундалиги, миллий терма жамоамизнинг океан ортидаги юришлари ва ўзбек ҳакамларининг мундиалдаги фаолиятига оид энг эксклюзив таҳлилларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…