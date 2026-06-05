Ламин Ямал Испания Ла Лигасида мавсумнинг энг яхши футболчиси бўлди
Каталониянинг “Барселона” клуби ва дунё футболининг айни дамдаги энг ёрқин феноменларидан бири ўз фаолиятидаги навбатдаги улкан чўққини забт этди. Испания Ла Лигаси матбуот хизматининг расмий баёнотига кўра, “кўк-анорранглилар”нинг ҳужумкор вингери ва яримҳимоячиси Ламин Ямал якунига етган чемпионатнинг энг маҳоратли ва тенгсиз футболчиси деб эълон қилинди.
Ҳали жуда ёш бўлишига қарамай, майдонда ҳақиқий етакчилик сифатларини намойиш этаётган ушбу иқтидор эгаси ортда қолган мавсумда “Барселона”нинг зафарли юришларига беқиёс ҳисса қўшди.
Даҳшатли статистика ва енгилган рақобатчилар
Атиги 18 ёшда бўлган Испания терма жамоаси аъзоси Ла Лига доирасида ҳавас қилгулик кўрсаткичларни қайд этди. У майдонга тушган ҳар бир баҳсда рақиблар ҳимоя чизиғи учун ҳақиқий бош оғриғига айланди:
Ўтказилган учрашувлар сони: 28 та ўйин
Урилган голлар: 16 та гол
Голли узатмалар (ассист): 12 та самарали пасс
Ушбу нуфузли индивидуал соврин учун курашда Ламин Ямал дунё футболининг энг номдор юлдузларини ва ички чемпионат қаҳрамонларини ортда қолдиришга муваффақ бўлди. Номзодлар рўйхатидан қуйидаги маҳоратли ижрочилар жой олган эди:
Килиан Мбаппе («Реал Мадрид»)
Николя Пепе («Вильярреал»)
Ведат Мурики («Мальорка»)
Пабло Форнальс («Бетис»)
"Барселона"нинг тахтга қайтиши ва турнир жадвали
Маълумот ўрнида айтиш жоизки, Ламин Ямалнинг бу қадар порлаши бежиз эмас. Зеро, “Барселона” жамоаси 2025/2026 йилги мавсумда яна бир бор Испания чемпионлигини қўлга киритиб, шоҳсупани банд этди. Каталония гранди мавсум давомида барқарор ўйин кўрсатиб, муросасиз кечган баҳсларда рақибларига ҳеч қандай имконият қолдирмади.
Қуйидаги жадвалда кучли учликдан жой олган жамоаларнинг якуний мақоми акс этган:
Клуб номи
Тўпланган очколар сони
Эгаллаган ўрни ва фарқ
🥇 "Барселона"
94 очко
Испания чемпиони
🥈 "Реал Мадрид"
86 очко
Пешқадамдан 8 очко орқада
🥉 "Вильярреал"
72 очко
Кучли учлик якуни
Замин шарҳи: Мессидан кейин "Барселона" академиясидан бундай даҳшатли юлдуз чиқишини ҳатто энг оптимист мухлислар ҳам кутмаган эди. 18 ёшли йигитчанинг Мбаппени ортда қолдириб, Ла Лигада мавсум энг яхшиси бўлиши — футбол тарихида янги "Ямал даври" бошланганидан далолат беради. Каталонияликларнинг 8 очколик фарқ билан чемпион бўлишида бу йигитнинг хизмати беқиёс бўлди.
Европа футболининг энг сара воқеалари, Испания чемпионати кундаликлари ва севимли юлдузларингиз ҳаётидаги эксклюзив янгиликларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…