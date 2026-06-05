Ламин Ямал Испания Ла Лигасида мавсумнинг энг яхши футболчиси бўлди

·85·Спорт
Ламин Ямал Испания Ла Лигасида мавсумнинг энг яхши футболчиси бўлди

Каталониянинг “Барселона” клуби ва дунё футболининг айни дамдаги энг ёрқин феноменларидан бири ўз фаолиятидаги навбатдаги улкан чўққини забт этди. Испания Ла Лигаси матбуот хизматининг расмий баёнотига кўра, “кўк-анорранглилар”нинг ҳужумкор вингери ва яримҳимоячиси Ламин Ямал якунига етган чемпионатнинг энг маҳоратли ва тенгсиз футболчиси деб эълон қилинди.

Ҳали жуда ёш бўлишига қарамай, майдонда ҳақиқий етакчилик сифатларини намойиш этаётган ушбу иқтидор эгаси ортда қолган мавсумда “Барселона”нинг зафарли юришларига беқиёс ҳисса қўшди.

Даҳшатли статистика ва енгилган рақобатчилар

Атиги 18 ёшда бўлган Испания терма жамоаси аъзоси Ла Лига доирасида ҳавас қилгулик кўрсаткичларни қайд этди. У майдонга тушган ҳар бир баҳсда рақиблар ҳимоя чизиғи учун ҳақиқий бош оғриғига айланди:

  • Ўтказилган учрашувлар сони: 28 та ўйин

  • Урилган голлар: 16 та гол

  • Голли узатмалар (ассист): 12 та самарали пасс

Ушбу нуфузли индивидуал соврин учун курашда Ламин Ямал дунё футболининг энг номдор юлдузларини ва ички чемпионат қаҳрамонларини ортда қолдиришга муваффақ бўлди. Номзодлар рўйхатидан қуйидаги маҳоратли ижрочилар жой олган эди:

  • Килиан Мбаппе («Реал Мадрид»)

  • Николя Пепе («Вильярреал»)

  • Ведат Мурики («Мальорка»)

  • Пабло Форнальс («Бетис»)

"Барселона"нинг тахтга қайтиши ва турнир жадвали

Маълумот ўрнида айтиш жоизки, Ламин Ямалнинг бу қадар порлаши бежиз эмас. Зеро, “Барселона” жамоаси 2025/2026 йилги мавсумда яна бир бор Испания чемпионлигини қўлга киритиб, шоҳсупани банд этди. Каталония гранди мавсум давомида барқарор ўйин кўрсатиб, муросасиз кечган баҳсларда рақибларига ҳеч қандай имконият қолдирмади.

Қуйидаги жадвалда кучли учликдан жой олган жамоаларнинг якуний мақоми акс этган:

Клуб номи

Тўпланган очколар сони

Эгаллаган ўрни ва фарқ

🥇 "Барселона"

94 очко

Испания чемпиони

🥈 "Реал Мадрид"

86 очко

Пешқадамдан 8 очко орқада

🥉 "Вильярреал"

72 очко

Кучли учлик якуни

Замин шарҳи: Мессидан кейин "Барселона" академиясидан бундай даҳшатли юлдуз чиқишини ҳатто энг оптимист мухлислар ҳам кутмаган эди. 18 ёшли йигитчанинг Мбаппени ортда қолдириб, Ла Лигада мавсум энг яхшиси бўлиши — футбол тарихида янги "Ямал даври" бошланганидан далолат беради. Каталонияликларнинг 8 очколик фарқ билан чемпион бўлишида бу йигитнинг хизмати беқиёс бўлди.

Европа футболининг энг сара воқеалари, Испания чемпионати кундаликлари ва севимли юлдузларингиз ҳаётидаги эксклюзив янгиликларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Ламин ЯмалБарселонаИспанияРеал МадридЛа Лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Килиан Мбаппе Англия Премер-лигасига ўтадими? Луи Саа вариантни айтдиКилиан Мбаппе Англия Премер-лигасига ўтадими? Луи Саа вариантни айтдиБугун, 17:11"Манчестер Юнайтед" "Реал" юлдузини ўз сафига қўшиб олмоқчи..."Манчестер Юнайтед" "Реал" юлдузини ўз сафига қўшиб олмоқчи...Бугун, 16:35Transfermarkt дунёнинг энг қиммат футболчилари рейтингини эълон қилдиTransfermarkt дунёнинг энг қиммат футболчилари рейтингини эълон қилдиБугун, 16:31Перес Майкл Олисе трансфери учун 150 миллион евро ажратмоқчиПерес Майкл Олисе трансфери учун 150 миллион евро ажратмоқчиБугун, 16:25Лионель Месси ва Англия: Тарихий тўқнашув вақти келдими?Лионель Месси ва Англия: Тарихий тўқнашув вақти келдими?Бугун, 16:18MLS Юлдузлар ўйини: Лионель Месси ва Сон Ҳеунг-Мин асосий таркибдаMLS Юлдузлар ўйини: Лионель Месси ва Сон Ҳеунг-Мин асосий таркибдаБугун, 15:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди