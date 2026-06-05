Шакира ва Бурна Бой ЖЧ—2026 очилиш маросимида мадҳия куйлашади

·97·Спорт
Шакира ва Бурна Бой ЖЧ—2026 очилиш маросимида мадҳия куйлашади

Бутун сайёрамиз интизорлик билан кутаётган, тарихдаги энг йирик ва муҳташам футбол байрами — 2026 йилги Жаҳон чемпионати бошланишига саноқли кунлар қолди. Океан ортида старт оладиган ушбу глобал мусобақанинг ташкилий қўмитаси мухлислар учун ҳақиқий совға тайёрлаб қўйган. Дунё мусиқа оламининг ёрқин юлдузи, гўзал Шакира ҳамда Нигериянинг машҳур афро-хитлар қироли Burna Boy Мехико шаҳрида бўлиб ўтадиган очилиш маросимининг бош қаҳрамонларига айланишади.

Машҳур санъаткорлар мундиалнинг расмий мадҳияси ҳисобланган “Dai Dai” номли таронани илк бор кенг жамоатчилик ва стадионга йиғилган кўп минг сонли мухлислар қаршисида жонли ижрода тақдим этишади. Мазкур композиция аллақачон футбол ишқибозлари ўртасида катта қизиқиш уйғотишга улгурди.

Тезкор старт: "Ацтека"даги илк қайноқ тўқнашув

Жаҳон чемпионатининг расмий очилиш учрашуви ва ундан олдинги муҳташам шоу дастури шу йилнинг 11 июнь, пайшанба куни Мексика пойтахтидаги афсонавий ва тарихий «Ацтека» стадионида бўлиб ўтади. Ушбу муаззам аренада мусобақа мезбонларидан бири ҳисобланган Мексика терма жамоаси ҳамда Африка қитъаси вакили ЖАР (Жанубий Африка Республикаси) миллий терма жамоалари ўзаро рўбарў келишади.

Гуруҳ босқичининг илк баҳси бошланиш вақти билан қуйидаги жадвал орқали танишишингиз мумкин:

Сана ва кун

Учрашув мезбонлари

Стадион номи

Старт вақти (Тошкент вақти билан)

11 июнь, Пайшанба

Мексика — ЖАР

«Ацтека» (Мехико)

Соат 23:59 да

Мундиалнинг тўлиқ тақвими ва финал оқшоми

Жорий йилги футбол бўйича дунё биринчилиги ўзининг қамрови ва давомийлиги билан ҳам аввалги турнирлардан тубдан фарқ қилади. Мусобақанинг энг муҳим паллалари ва босқичлари қуйидаги муддатларни ўз ичига олган:

  • Гуруҳ босқичи баҳслари: 11 июндан то 28 июнга қадар давом этади. Бу паллада мухлислар ҳар куни қизиқарли ва муросасиз ўйинлар гувоҳига айланишади.

  • Плей-офф (ҳал қилувчи) босқичи: 28 июнь кунидан эътиборан старт олади ва унда мағлуб бўлган жамоалар турнирни тарк этиб боришади.

  • Катта Финал учрашуви: Дунёнинг янги чемпиони номи расман аниқланадиган бош баҳс жорий йилнинг 19 июль куни ўтказилиши режалаштирилган.

Замин шарҳи: Шакиранинг яна Жаҳон чемпионати мадҳиясига қайтиши («Waka Waka» ва «La La La» дан сўнг) ФИФАнинг энг тўғри ва зафарли юришларидан бири бўлди. Мехикодаги "Ацтека" стадионида янграйдиган янги "Dai Dai" сингли ва Африканинг энг ёрқин юлдузи Burna Boy иштироки ЖЧ-2026 га ўзгача жозиба бағишлаши шубҳасиз. Тошкент вақти билан ярим тунда бошланадиган учрашув эса ўзбек футболи мухлислари учун уйқусиз, аммо бениҳоя завқли тунларни бошлаб беради.

АҚШ, Канада ва Мексика майдонларида кечадиган футбол бўйича Жаҳон чемпионатининг энг сўнгги кундаликлари, эксклюзив видеошарҳлар, юлдузлар иштирокидаги шоулар ва қайноқ янгиликларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

ШакираБурна БойМехикоМексикаЖанубий Африка Республикаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Килиан Мбаппе Англия Премер-лигасига ўтадими? Луи Саа вариантни айтдиКилиан Мбаппе Англия Премер-лигасига ўтадими? Луи Саа вариантни айтдиКеча, 17:11"Манчестер Юнайтед" "Реал" юлдузини ўз сафига қўшиб олмоқчи..."Манчестер Юнайтед" "Реал" юлдузини ўз сафига қўшиб олмоқчи...Кеча, 16:35Transfermarkt дунёнинг энг қиммат футболчилари рейтингини эълон қилдиTransfermarkt дунёнинг энг қиммат футболчилари рейтингини эълон қилдиКеча, 16:31Перес Майкл Олисе трансфери учун 150 миллион евро ажратмоқчиПерес Майкл Олисе трансфери учун 150 миллион евро ажратмоқчиКеча, 16:25Лионель Месси ва Англия: Тарихий тўқнашув вақти келдими?Лионель Месси ва Англия: Тарихий тўқнашув вақти келдими?Кеча, 16:18MLS Юлдузлар ўйини: Лионель Месси ва Сон Ҳеунг-Мин асосий таркибдаMLS Юлдузлар ўйини: Лионель Месси ва Сон Ҳеунг-Мин асосий таркибдаКеча, 15:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди