Шакира ва Бурна Бой ЖЧ—2026 очилиш маросимида мадҳия куйлашади
Бутун сайёрамиз интизорлик билан кутаётган, тарихдаги энг йирик ва муҳташам футбол байрами — 2026 йилги Жаҳон чемпионати бошланишига саноқли кунлар қолди. Океан ортида старт оладиган ушбу глобал мусобақанинг ташкилий қўмитаси мухлислар учун ҳақиқий совға тайёрлаб қўйган. Дунё мусиқа оламининг ёрқин юлдузи, гўзал Шакира ҳамда Нигериянинг машҳур афро-хитлар қироли Burna Boy Мехико шаҳрида бўлиб ўтадиган очилиш маросимининг бош қаҳрамонларига айланишади.
Машҳур санъаткорлар мундиалнинг расмий мадҳияси ҳисобланган “Dai Dai” номли таронани илк бор кенг жамоатчилик ва стадионга йиғилган кўп минг сонли мухлислар қаршисида жонли ижрода тақдим этишади. Мазкур композиция аллақачон футбол ишқибозлари ўртасида катта қизиқиш уйғотишга улгурди.
Тезкор старт: "Ацтека"даги илк қайноқ тўқнашув
Жаҳон чемпионатининг расмий очилиш учрашуви ва ундан олдинги муҳташам шоу дастури шу йилнинг 11 июнь, пайшанба куни Мексика пойтахтидаги афсонавий ва тарихий «Ацтека» стадионида бўлиб ўтади. Ушбу муаззам аренада мусобақа мезбонларидан бири ҳисобланган Мексика терма жамоаси ҳамда Африка қитъаси вакили ЖАР (Жанубий Африка Республикаси) миллий терма жамоалари ўзаро рўбарў келишади.
Гуруҳ босқичининг илк баҳси бошланиш вақти билан қуйидаги жадвал орқали танишишингиз мумкин:
Сана ва кун
Учрашув мезбонлари
Стадион номи
Старт вақти (Тошкент вақти билан)
11 июнь, Пайшанба
Мексика — ЖАР
«Ацтека» (Мехико)
Соат 23:59 да
Мундиалнинг тўлиқ тақвими ва финал оқшоми
Жорий йилги футбол бўйича дунё биринчилиги ўзининг қамрови ва давомийлиги билан ҳам аввалги турнирлардан тубдан фарқ қилади. Мусобақанинг энг муҳим паллалари ва босқичлари қуйидаги муддатларни ўз ичига олган:
Гуруҳ босқичи баҳслари: 11 июндан то 28 июнга қадар давом этади. Бу паллада мухлислар ҳар куни қизиқарли ва муросасиз ўйинлар гувоҳига айланишади.
Плей-офф (ҳал қилувчи) босқичи: 28 июнь кунидан эътиборан старт олади ва унда мағлуб бўлган жамоалар турнирни тарк этиб боришади.
Катта Финал учрашуви: Дунёнинг янги чемпиони номи расман аниқланадиган бош баҳс жорий йилнинг 19 июль куни ўтказилиши режалаштирилган.
Замин шарҳи: Шакиранинг яна Жаҳон чемпионати мадҳиясига қайтиши («Waka Waka» ва «La La La» дан сўнг) ФИФАнинг энг тўғри ва зафарли юришларидан бири бўлди. Мехикодаги "Ацтека" стадионида янграйдиган янги "Dai Dai" сингли ва Африканинг энг ёрқин юлдузи Burna Boy иштироки ЖЧ-2026 га ўзгача жозиба бағишлаши шубҳасиз. Тошкент вақти билан ярим тунда бошланадиган учрашув эса ўзбек футболи мухлислари учун уйқусиз, аммо бениҳоя завқли тунларни бошлаб беради.
АҚШ, Канада ва Мексика майдонларида кечадиган футбол бўйича Жаҳон чемпионатининг энг сўнгги кундаликлари, эксклюзив видеошарҳлар, юлдузлар иштирокидаги шоулар ва қайноқ янгиликларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…