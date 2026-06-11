Венсан Компани мақсадига эришди: Бавария 65 миллион евролик трансферни ҳал қилди

·12·Спорт
Венсан Компани мақсадига эришди: Бавария 65 миллион евролик трансферни ҳал қилди

Бавария ёзги трансфер ойнасидаги илк йирик келишувни амалга ошириш арафасида турибди. Мюнхенликлар Франкфуртнинг Айнтрахт жамоаси билан ҳимоячи Натаниел Браун трансфери бўйича принципиал келишувга эришдилар. Ушбу трансфер шахсан бош мураббий Венсан Компани томонидан талаб қилинган эди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

БИЛД нашрининг хабар беришича, клублар умумий қиймати 65 миллион еврога тенг бўлган пакет бўйича ўзаро тил топишган. Ушбу маблағнинг бир қисми бонуслар кўринишида тўланади. Ҳозирда томонлар фақатгина тўлов структураси, яни кафолатланган сумма ва бонуслар миқдори устида якуний музокараларни олиб бормоқдалар.

Венсан Компани 22 ёшли Натаниел Браунни ўзининг тактик схемасида муҳим фигура деб ҳисобламоқда. Мураббий уни ҳам қанот ҳимоясида, ҳам чап қанот ҳужум чизиғида самарали ўйнай оладиган универсал футболчи сифатида кўрмоқда. Клуб раҳбарияти трансферни тезроқ расмийлаштиришни мақсад қилган.

Ҳозирда футболчи Германия терма жамоаси сафида АҚШда бўлиб турибди. Шу сабабли, мажбурий тиббий кўрикни бевосита ўша ерда ўтказиш бўйича ташкилий ишлар бошлаб юборилган. Клублар ўртасидаги маълумот алмашинуви рақамли форматда амалга оширилади, бу эса трансферни тезроқ якунлаш имконини беради.

Натаниел Браун Юлиан Нагельсманн бошқарувидаги терма жамоада ҳам асосий таркибдан жой олишга даъвогарлик қилмоқда. Футболчи бор эътиборини халқаро ўйинларга қаратиш учун трансфер масаласини тезроқ ёпиш ниятида. Германия терма жамоаси якшанба куни Кюрасао билан баҳс олиб боради ва айнан ўша вақтда трансфер расман эълон қилиниши кутилмоқда.

БаварияБундеслигаТрансферНатаниел БраунВенсан Компани
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бугун футбол бўйича Жаҳон чемпионати старт оладиБугун футбол бўйича Жаҳон чемпионати старт оладиБугун, 08:44Денни Мерфи: Лиям Розенёр Фулхэм учун жуда катта таваккалДенни Мерфи: Лиям Розенёр Фулхэм учун жуда катта таваккалБугун, 08:18Англия терма жамоасида пеналти можароси: Беллингэм ва Гордон ўртасида нима бўлди?Англия терма жамоасида пеналти можароси: Беллингэм ва Гордон ўртасида нима бўлди?Бугун, 07:34Криштиано Роналдо омадсиз ўйин ўтказди: Португалия Нигерияни қийинчилик билан енгдиКриштиано Роналдо омадсиз ўйин ўтказди: Португалия Нигерияни қийинчилик билан енгдиБугун, 07:16Англия терма жамоаси Коста-Рикани йирик ҳисобда мағлуб этдиАнглия терма жамоаси Коста-Рикани йирик ҳисобда мағлуб этдиБугун, 06:49Родригес Луис Диас «Олтин тўп»ни қўлга киритиши мумкинлиги ҳақида...Родригес Луис Диас «Олтин тўп»ни қўлга киритиши мумкинлиги ҳақида...Бугун, 06:40
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...