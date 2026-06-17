Черчесов Ўзбекистонни кузатиши ва Нидерландия чемпион бўлишини айтди
Россия миллий терма жамоасининг собиқ бош мураббийи Станислав Черчесов АҚШ, Мексика ва Канада мезбонлик қилаётган 2026 йилги Жаҳон чемпионати ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Таниқли мутахассис мундиал формати кенгайгани, янги иштирокчиларнинг пайдо бўлгани, Ўзбекистон терма жамоаси ва турнир фаворитлари ҳақида гапирди.
Черчесовнинг таъкидлашича, Жаҳон чемпионатида жамоалар сони 48 тага етказилгани ва турнирда янги терма жамоалар иштирок этаётганига у ижобий қарайди. Унинг фикрича, агар Кюрасао ёки бошқа дебютантлар амалдаги регламент бўйича саралашдан ўтган бўлса, демак улар бу ҳуқуққа муносиб бўлган.
“Умуман олганда, мен Жаҳон чемпионати формати кенгайтирилишига ва янги терма жамоаларнинг пайдо бўлишига яхши муносабатдаман. Мен Кюрасао ёки бошқа жамоаларга қарши эмасман. Улар саралаш босқичидан амалдаги регламент асосида ўтишди. Демак, бунга муносиб бўлишган”, — деди Черчесов.
Шу билан бирга, мутахассис катта турнирларга чиқиш аввал анча қийин бўлган даврларни ҳам эсга олди. Унинг айтишича, илгари Европа чемпионатида ҳам иштирокчилар сони анча кам бўлган, у ерга йўлланма олиш учун эса жуда оғир рақобатдан ўтиш талаб этиларди.
“Бошқа томондан, мен катта турнирга чиқиш анча қийин бўлган даврларни эслайман. Европа чемпионатида тўрттадан жамоа қатнашган иккита гуруҳ бўларди. У ерга чиқиш учун жиддий кураш талаб этиларди. Рақобат жуда кучли эди, ҳамма оғир синовлардан ўтарди”, — деди у.
Черчесовнинг фикрича, ҳозир футбол географияси кенгаймоқда. Кўпроқ мамлакатлар Жаҳон чемпионатида иштирок этиш имконига эга бўлмоқда. Бу мухлислар учун қизиқ, турнирга янги ранглар қўшади. Аммо асосий талаб ўзгармайди: мундиалга чиққан ҳар бир жамоа турнир савиясига мос ўйин кўрсатиши керак.
“Ҳозир эса жамоалар сони кўпайди. Кўрамиз. Энг муҳими, улар турнир даражасига мос бўлиши керак”, — дея таъкидлади мутахассис.
Станислав Черчесов ЖЧ-2026даги айрим гуруҳларга ҳам тўхталди. У Нидерландия, Япония, Швеция ва Тунис иштирок этадиган “F” гуруҳи катта қизиқиш уйғотаётганини билдирди. Бу гуруҳда Европа, Осиё ва Африка футбол мактаблари тўқнашади, шу боис ҳар бир ўйин алоҳида интригага эга бўлиши мумкин.
Мутахассис Ўзбекистон миллий терма жамоасини ҳам алоҳида қизиқиш билан кузатишини айтди. У аввалги бош мураббий Тимур Кападзени яхши танишини, унинг миллий жамоа билан амалга оширган ишларига ҳурмат билан қарашини таъкидлади.
“Мен Ўзбекистон терма жамоасини ҳам қизиқиш билан кузатаман. Мен собиқ бош мураббий Тимур Кападзени яхши танийман. У ёш мутахассис сифатида терма жамоани катта турнирга олиб чиқди, Олимпия жамоаси билан ҳам ишлади”, — деди Черчесов.
Унинг сўзларига кўра, Кападзе ва унинг штаби билан аввал мулоқотлар ҳам бўлган. Ёрдамчилари маслаҳат сўраб келган, ёш футболчиларни кузатган. Черчесов Тимур Кападзенинг ишини давом эттиришини истаганини яширмади, аммо бундай қарорларни федерация қабул қилишини қайд этди.
“Биз мулоқот қилганмиз. Унинг ёрдамчилари бизга келиб, маслаҳат сўрашган, ёш футболчиларни кузатишган. Мен Тимур ишини давом эттиришини истардим, аммо қарорни федерация қабул қилади”, — деди Россия терма жамоаси собиқ устози.
Маълумки, Ўзбекистон миллий терма жамоаси Жаҳон чемпионати йўлланмасини қўлга киритганидан кейин бош мураббийликка италиялик мутахассис Фабио Каннаваро тайинланди. 2006 йилги Жаҳон чемпионати ғолиби ҳисобланган Каннаваро энди “оқ бўрилар”ни тарихий мундиалда бошқармоқда.
Черчесов ҳам Каннаваро қўл остидаги Ўзбекистон терма жамоаси ўйинларини кузатиб боришини билдирди.
“Ҳозир Ўзбекистон терма жамоаси бошқарувини Фабио Каннаваро қўлига олди. Албатта, мен бу жамоани кузатиб бораман”, — деди у.
Ўзбекистон мухлислари учун бу қизиқ эътироф. Чунки миллий жамоамизнинг Жаҳон чемпионатидаги иштироки нафақат юртимизда, балки қўшни ва бошқа футбол мамлакатларида ҳам катта қизиқиш уйғотмоқда. Терма жамоа илк бор мундиал саҳнасига чиқяпти ва ҳар бир учрашув Ўзбекистон футболининг янги босқичини кўрсатади.
Черчесов турнир фаворитлари ҳақида ҳам фикр билдирди. Унинг айтишича, Жаҳон чемпионати бошида қайси жамоа энг яхши футбол намойиш этишини олдиндан аниқ айтиш қийин. Фаворитлар ҳар доим бўлади, аммо мундиалнинг ўзи шундай мусобақаки, унда исталган жамоа кутилмаган натижа қайд этиши мумкин.
“Турнир бошида ким энг яхши футбол намойиш этишини айтиш қийин. Фаворитлар ҳар доим бўлади, аммо Жаҳон чемпионати шундай мусобақаки, унда исталган жамоа сенсация қилиши мумкин”, — деди мутахассис.
Бу фикр Жаҳон чемпионати руҳини жуда яхши ифодалайди. Катта номлар, кучли таркиблар ва букмекерлар тахминлари муҳим, аммо майдонда ҳар бир дақиқа янги воқеа туғдириши мумкин. Мундиал тарихида фаворитлар эрта босқичларда қоқилган, дебютантлар эса бутун дунёни ҳайратга солган ҳолатлар кўп бўлган.
Қизиқ жиҳати, Черчесовдан “2026 йилги Жаҳон чемпионати ғолиби ким бўлади?” деб сўралганида, у кўпчилик кутган Испания, Франция ёки Аргентина номини эмас, Нидерландия терма жамоасини танлаган.
“Мендан “2026 йил Жаҳон чемпионати ғолиби ким бўлади?” деб сўрашганида, Нидерландия, деб жавоб бердим. Бу жавобимдан баъзилар ҳайратланишди”, — деди у.
Черчесовнинг айтишича, кўпчилик фаворит сифатида Испания, Франция ёки Аргентинани тилга олади. У эса бошқалардан фарқли фикр билдиришни хоҳлаган ва шу сабаб Нидерландияни танлаган.
“Кўпчилик Испания, Франция ёки Аргентинани тилга олади. Мен эса Нидерландияни айтдим — бошқалардан фарқ қилиш учун. Мен масалага шундай ёндашаман”, — дея қўшимча қилди Станислав Черчесов.
Нидерландия футбол мактаби ҳар доим тактик маданият, техник тайёргарлик ва юқори савиядаги футболчилар билан ажралиб турган. “Қизил лолалар” тарихда бир неча бор Жаҳон чемпионати финалигача етиб борган, аммо ҳали бош совринни қўлга кирита олмаган. Шу боис Черчесовнинг тахмини бир томондан кутилмаган, иккинчи томондан эса футбол мантиқига зид эмас.
ЖЧ-2026да интрига жуда кўп. Формат кенгайган, янги жамоалар келган, фаворитлар кўп, дебютантлар эса ўзини кўрсатишга тайёр. Ўзбекистон учун эса бу турнир тарихий аҳамиятга эга. Фабио Каннаваро бошчилигидаги миллий жамоамиз бутун дунё нигоҳида илк бор мундиалда майдонга тушади.
Черчесовнинг фикрлари шуни кўрсатадики, Ўзбекистон терма жамоасига қизиқиш халқаро футбол мутахассислари орасида ҳам бор. Энди “оқ бўрилар” олдида битта вазифа турибди: катта саҳнада ўзини муносиб кўрсатиш, рақибларга осон ўлжа эмаслигини исботлаш ва мухлисларга ғурур бағишлаш.
…