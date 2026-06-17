Porsche компанияси Буюк Британиядаги фаолиятининг 75 йиллигига махсус 911 GT3 моделини тақдим этди

·11·Авто
Porsche компанияси Буюк Британиядаги фаолиятининг 75 йиллигига махсус 911 GT3 моделини тақдим этди

Германиянинг Porsche бренди ўзининг Буюк Британиядаги бўлинмаси ташкил этилганининг 75 йиллигини нишонлаш мақсадида эксклюзив 911 GT3 моделини намойиш этди. Эарлс Коурт 51 Эдитион деб номланган ушбу махсус версия бренднинг Сондервунсч бўлинмаси томонидан ишлаб чиқилган бўлиб, у компаниянинг мижозлар хоҳишига кўра автомобилларни индивидуаллаштириш борасидаги улкан имкониятларини намойиш этади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Янги модел 1951-йилда Лондондаги Эарлс Коурт автосалонида илк бор намойиш этилган ва Британия бозорига кириб келган Porsche 356 моделларидан илҳомланган ҳолда яратилган. Шу сабабли ҳам мазкур лойиҳа учун 911 GT3 моделининг қанотсиз, яни бирмунча классик кўринишга эга бўлган Touring варианти асос қилиб олинди. Автомобил жами 51 дона чекланган миқдорда ишлаб чиқарилиши белгиланган.

Ташқи кўриниш ва ретро услуб

Автомобилнинг ташқи кўриниши ўзига хос Эарлс Коурт Греэн металлик рангига бўялган бўлиб, бу ранг Porsche компаниясининг Паинт то Сампле Plus дастури доирасида махсус яратилган. Кузовдаги эшик тутқичлари, кўзгулар қопламаси ва капотдаги чизиқлар кумуш рангда ишланган. Шунингдек, ғилдирак дисклари ҳам кумушранг ва яшил элементлар уйғунлигида бўлиб, олд қисмда 20 дюймли, орқада эса 21 дюймли ўлчамга эга.

Ички салонда ҳам ўзига хос ҳашамат ва ретро услуб сезилиб туради. Эшик панеллари ва асбоблар панели Палдао греэн яшил чарм билан қопланган, ўриндиқлар эса Чалк Беиге рангидаги мато ва чарм уйғунлигида ишланган. Sport ўриндиқларининг марказий қисми Сондервунсч бўлинмасига хос бўлган махсус кордурой матосидан тайёрланган бўлиб, ўриндиқ орқа қисми яшил чарм ва ёғоч қопламалар билан безатилган.

Техник хусусиятлар ва Сондервунсч анъаналари

Техник жиҳатдан автомобил ўзгаришсиз қолган. Эарлс Коурт 51 Эдитион 4,0 литрли, 6 цилиндрли атмосфера двигатели билан жиҳозланган бўлиб, у 503 от кучи ва 450 Нм айланиш моментини таъминлайди. Харидорлар ўз хоҳишига кўра 7 поғонали ПДК автомат узатмалар қутиси ёки 6 поғонали механик қутилардан бирини танлашлари мумкин.

Сондервунсч (немисча "махсус истак") бўлинмаси 1970-йилларда ташкил этилган бўлиб, 2021-йилда унинг фаолияти янги босқичга олиб чиқилди. Ушбу бўлинма нафақат янги автомобилларни мижознинг талаби асосида ўзгартиради, балки эски моделларни ҳам завод ҳолатига қайтариш (рекоммиссионинг) билан шуғулланади. Autocar нашри маълумотига кўра, бундай реставрациядан сўнг автомобил спидометри қонуний равишда нолга туширилади.

Ушбу лойиҳа Porsche брендининг Британия бозоридаги тарихий аҳамиятини таъкидлаш билан бирга, коллекционерлар учун ноёб нусха бўлиб хизмат қилади. Ўзбекистон автомобил бозорида ҳам Porsche моделлари, хусусан, Cayenne ва Taycan каби кроссовер ва электромобиллар оммалашиб бораётган бир пайтда, бундай эксклюзив спорткарлар бренднинг нуфузини янада оширишга хизмат қилади.

Porsche911 GT3АвтомобилСондервунсчSportкар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Инеос афсонавий Land Rover ўрнини эгаллайдиган ҳарбий Гренадиер прототипини тақдим этдиИнеос афсонавий Land Rover ўрнини эгаллайдиган ҳарбий Гренадиер прототипини тақдим этдиБугун, 00:21Боуэнсиепен Загато: Алпина асосчилари ва Италия дизайни уйғунлигидаги янги дурдонаБоуэнсиепен Загато: Алпина асосчилари ва Италия дизайни уйғунлигидаги янги дурдонаКеча, 17:29Буюк Британия электромобиллар савдоси бўйича қатъий талабларни юmsҳатмоқдаБуюк Британия электромобиллар савдоси бўйича қатъий талабларни юmsҳатмоқдаКеча, 14:25КGM Рехтон йўлтанламаслари учун катта чегирмалар эълон қилиндиКGM Рехтон йўлтанламаслари учун катта чегирмалар эълон қилиндиКеча, 13:55Россияда янги Соллерс СФ5 сотуви бошланди: энди автомат узатмалар қутиси биланРоссияда янги Соллерс СФ5 сотуви бошланди: энди автомат узатмалар қутиси биланКеча, 11:55Беларусда Citroen автомобилларини ишлаб чиқариш бошланди: Нархлар ва моделлар маълумБеларусда Citroen автомобилларини ишлаб чиқариш бошланди: Нархлар ва моделлар маълумКеча, 11:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди