Porsche компанияси Буюк Британиядаги фаолиятининг 75 йиллигига махсус 911 GT3 моделини тақдим этди
Германиянинг Porsche бренди ўзининг Буюк Британиядаги бўлинмаси ташкил этилганининг 75 йиллигини нишонлаш мақсадида эксклюзив 911 GT3 моделини намойиш этди. Эарлс Коурт 51 Эдитион деб номланган ушбу махсус версия бренднинг Сондервунсч бўлинмаси томонидан ишлаб чиқилган бўлиб, у компаниянинг мижозлар хоҳишига кўра автомобилларни индивидуаллаштириш борасидаги улкан имкониятларини намойиш этади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Янги модел 1951-йилда Лондондаги Эарлс Коурт автосалонида илк бор намойиш этилган ва Британия бозорига кириб келган Porsche 356 моделларидан илҳомланган ҳолда яратилган. Шу сабабли ҳам мазкур лойиҳа учун 911 GT3 моделининг қанотсиз, яни бирмунча классик кўринишга эга бўлган Touring варианти асос қилиб олинди. Автомобил жами 51 дона чекланган миқдорда ишлаб чиқарилиши белгиланган.
Ташқи кўриниш ва ретро услубАвтомобилнинг ташқи кўриниши ўзига хос Эарлс Коурт Греэн металлик рангига бўялган бўлиб, бу ранг Porsche компаниясининг Паинт то Сампле Plus дастури доирасида махсус яратилган. Кузовдаги эшик тутқичлари, кўзгулар қопламаси ва капотдаги чизиқлар кумуш рангда ишланган. Шунингдек, ғилдирак дисклари ҳам кумушранг ва яшил элементлар уйғунлигида бўлиб, олд қисмда 20 дюймли, орқада эса 21 дюймли ўлчамга эга.
Ички салонда ҳам ўзига хос ҳашамат ва ретро услуб сезилиб туради. Эшик панеллари ва асбоблар панели Палдао греэн яшил чарм билан қопланган, ўриндиқлар эса Чалк Беиге рангидаги мато ва чарм уйғунлигида ишланган. Sport ўриндиқларининг марказий қисми Сондервунсч бўлинмасига хос бўлган махсус кордурой матосидан тайёрланган бўлиб, ўриндиқ орқа қисми яшил чарм ва ёғоч қопламалар билан безатилган.
Техник хусусиятлар ва Сондервунсч анъаналариТехник жиҳатдан автомобил ўзгаришсиз қолган. Эарлс Коурт 51 Эдитион 4,0 литрли, 6 цилиндрли атмосфера двигатели билан жиҳозланган бўлиб, у 503 от кучи ва 450 Нм айланиш моментини таъминлайди. Харидорлар ўз хоҳишига кўра 7 поғонали ПДК автомат узатмалар қутиси ёки 6 поғонали механик қутилардан бирини танлашлари мумкин.
Сондервунсч (немисча "махсус истак") бўлинмаси 1970-йилларда ташкил этилган бўлиб, 2021-йилда унинг фаолияти янги босқичга олиб чиқилди. Ушбу бўлинма нафақат янги автомобилларни мижознинг талаби асосида ўзгартиради, балки эски моделларни ҳам завод ҳолатига қайтариш (рекоммиссионинг) билан шуғулланади. Autocar нашри маълумотига кўра, бундай реставрациядан сўнг автомобил спидометри қонуний равишда нолга туширилади.
Ушбу лойиҳа Porsche брендининг Британия бозоридаги тарихий аҳамиятини таъкидлаш билан бирга, коллекционерлар учун ноёб нусха бўлиб хизмат қилади. Ўзбекистон автомобил бозорида ҳам Porsche моделлари, хусусан, Cayenne ва Taycan каби кроссовер ва электромобиллар оммалашиб бораётган бир пайтда, бундай эксклюзив спорткарлар бренднинг нуфузини янада оширишга хизмат қилади.
…