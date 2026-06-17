Роберто Мартинез Португалия терма жамоасини тарк этади: Криштиано Роналдо ҳам кетадими?

·49·Спорт
Роберто Мартинез Португалия терма жамоасини тарк этади: Криштиано Роналдо ҳам кетадими?

Португалия миллий терма жамоаси бош мураббийи Роберто Мартинез жорий Жаҳон чемпионати якунлангач, ўз лавозимини тарк этишга қарор қилди. Испаниялик мутахассиснинг амалдаги шартномаси июль ойи охирида ниҳоясига етади ва у келишувни узайтирмасликни танлади. Бу қарор Португалия футболида янги давр бошланишидан дарак бермоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри хабарига кўра, Мартинезнинг кетиши борасида Португалия футбол федерацияси билан ўзаро келишувга эришилган. Fedерация раҳбарияти мураббийнинг қароридан тўлиқ хабардор ва аллақачон унинг ўрнига юқори даражали номзодларни қидиришни бошлаб юборган. Мартинез эса фаолиятини клублар даражасида, хусусан, Англия Премер-лигаси ёки Европанинг бошқа гранд жамоаларида давом эттиришни режалаштирмоқда.

Криштиано Роналдо ва сўнгги имконият

Мураббийнинг кетиши ҳақидаги хабарлар фонида бутун дунё эътибори жамоа сардори Криштиано Роналдо га қаратилган. 39 ёшли афсонавий ҳужумчи учун бу Жаҳон чемпионати фаолиятидаги сўнгги йирик турнир бўлиши кутилмоқда. Унинг коллекциясидаги ягона етишмаётган соврин — айнан Жаҳон кубогидир. Агар Португалия ушбу турнирда ғалаба қозонса, Роналдо учун бу фаолиятини якунлашнинг энг чиройли нуқтаси бўлиши мумкин.

Португалия терма жамоаси 2016-йилда Европа чемпиони, 2019 ва 2025-йилларда эса Миллатлар лигаси ғолиби бўлган. Эндиликда жамоа ўз тарихидаги энг муҳим чўққини забт этишни мақсад қилган. Бруно Фернандес каби юлдузлар билан тўлдирилган таркиб Мартинез қўл остидаги сўнгги юришини муваффақиятли якунлашга ҳаракат қилади.

Ўзбекистон билан тўқнашув ва гуруҳ босқичи

Португалияликлар учун турнир жадвали жуда қизиқарли кўриниш олган. Жамоа гуруҳ босқичидаги ўйинларини қуйидаги тартибда ўтказади:

  • 17-июн куни Конго ДР терма жамоасига қарши илк учрашув;
  • 23-июн куни Ўзбекистон миллий терма жамоаси билан баҳс;
  • 28-июн куни Колумбияга қарши гуруҳдаги сўнгги ўйин.
Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун Португалия билан бўладиган ўйин алоҳида аҳамиятга эга. Криштиано Роналдо ва унинг жамоадошларига қарши майдонга тушиш миллий терма жамоамиз учун ҳам катта синов, ҳам тарихий воқеликдир. Ушбу учрашув гуруҳдаги ўринлар тақсимотига жиддий таъсир кўрсатиши кутилмоқда.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Роберто Мартинезнинг кетиши Португалия футболида катта ўзгаришлар бошланаётганидан далолат беради. Янги мураббий ким бўлишидан қатъи назар, у иқтидорли ёшлар ва тажрибали фахрийлар ўртасидаги мувозанатни сақлаб қолиши шарт. Турнир якуни эса нафақат мураббийнинг, балки Криштиано Роналдо каби буюк спортчининг ҳам келажагига ойдинлик киритади.

ПортугалияКриштиано РоналдоРоберто МартинезЖаҳон ЧемпионатиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Франция - Сенегал баҳсида киритилган голларни томоша қилинг (видео)Франция - Сенегал баҳсида киритилган голларни томоша қилинг (видео)Бугун, 21:47Килиан Мбаппе рекорд ўрнатди: Франция Жаҳон чемпионатини иродали ғалаба билан бошладиКилиан Мбаппе рекорд ўрнатди: Франция Жаҳон чемпионатини иродали ғалаба билан бошладиБугун, 21:11Франция Мбаппе ва Барколянинг голлари эвазига Сенегални мағлуб этдиФранция Мбаппе ва Барколянинг голлари эвазига Сенегални мағлуб этдиБугун, 21:09Лионель Месси яна бир бор жаҳон чемпиони бўла оладими? Пабло Забалета прогноз бердиЛионель Месси яна бир бор жаҳон чемпиони бўла оладими? Пабло Забалета прогноз бердиБугун, 20:52Коул Палмер ЖЧ-2026 таркибидан тушиб қолганига муносабат билдирдиКоул Палмер ЖЧ-2026 таркибидан тушиб қолганига муносабат билдирдиБугун, 20:38Ламине Ямал жароҳатдан қайтди: Испания ЖЧ-2026 дебютида очко йўқотдиЛамине Ямал жароҳатдан қайтди: Испания ЖЧ-2026 дебютида очко йўқотдиБугун, 20:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди