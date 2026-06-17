Роберто Мартинез Португалия терма жамоасини тарк этади: Криштиано Роналдо ҳам кетадими?
Португалия миллий терма жамоаси бош мураббийи Роберто Мартинез жорий Жаҳон чемпионати якунлангач, ўз лавозимини тарк этишга қарор қилди. Испаниялик мутахассиснинг амалдаги шартномаси июль ойи охирида ниҳоясига етади ва у келишувни узайтирмасликни танлади. Бу қарор Португалия футболида янги давр бошланишидан дарак бермоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри хабарига кўра, Мартинезнинг кетиши борасида Португалия футбол федерацияси билан ўзаро келишувга эришилган. Fedерация раҳбарияти мураббийнинг қароридан тўлиқ хабардор ва аллақачон унинг ўрнига юқори даражали номзодларни қидиришни бошлаб юборган. Мартинез эса фаолиятини клублар даражасида, хусусан, Англия Премер-лигаси ёки Европанинг бошқа гранд жамоаларида давом эттиришни режалаштирмоқда.
Криштиано Роналдо ва сўнгги имкониятМураббийнинг кетиши ҳақидаги хабарлар фонида бутун дунё эътибори жамоа сардори Криштиано Роналдо га қаратилган. 39 ёшли афсонавий ҳужумчи учун бу Жаҳон чемпионати фаолиятидаги сўнгги йирик турнир бўлиши кутилмоқда. Унинг коллекциясидаги ягона етишмаётган соврин — айнан Жаҳон кубогидир. Агар Португалия ушбу турнирда ғалаба қозонса, Роналдо учун бу фаолиятини якунлашнинг энг чиройли нуқтаси бўлиши мумкин.
Португалия терма жамоаси 2016-йилда Европа чемпиони, 2019 ва 2025-йилларда эса Миллатлар лигаси ғолиби бўлган. Эндиликда жамоа ўз тарихидаги энг муҳим чўққини забт этишни мақсад қилган. Бруно Фернандес каби юлдузлар билан тўлдирилган таркиб Мартинез қўл остидаги сўнгги юришини муваффақиятли якунлашга ҳаракат қилади.
Ўзбекистон билан тўқнашув ва гуруҳ босқичиПортугалияликлар учун турнир жадвали жуда қизиқарли кўриниш олган. Жамоа гуруҳ босқичидаги ўйинларини қуйидаги тартибда ўтказади:
- 17-июн куни Конго ДР терма жамоасига қарши илк учрашув;
- 23-июн куни Ўзбекистон миллий терма жамоаси билан баҳс;
- 28-июн куни Колумбияга қарши гуруҳдаги сўнгги ўйин.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Роберто Мартинезнинг кетиши Португалия футболида катта ўзгаришлар бошланаётганидан далолат беради. Янги мураббий ким бўлишидан қатъи назар, у иқтидорли ёшлар ва тажрибали фахрийлар ўртасидаги мувозанатни сақлаб қолиши шарт. Турнир якуни эса нафақат мураббийнинг, балки Криштиано Роналдо каби буюк спортчининг ҳам келажагига ойдинлик киритади.
…