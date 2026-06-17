Bitcoin АҚШ ва Эрон келишуви ортидан 67 000 доллардан ошди: Бу "буқа тузоғими"?

·0·Иқтисодиёт
Bitcoin АҚШ ва Эрон келишуви ортидан 67 000 доллардан ошди: Бу "буқа тузоғими"?

Глобал молия бозорларида кутилмаган ўзгаришлар кузатилмоқда. АҚШ Президенти Доналд Трумп томонидан Эрон билан ўт очишни тўхтатиш бўйича эришилган келишув эълон қилингач, Bitcoin (BTC) нархи кескин кўтарилиб, 67 000 долларлик кўрсаткичдан юқорига чиқди. Ушбу геосиёсий юmsҳаш фонида Брент нефт нархи сўнгги 100 кунлик энг паст даражага тушган бўлса, Nasdaq индекси 3 фоизга ўсди. Бироқ, криптовалюта таҳлилчилари ушбу ўсиш барқарорлигига шубҳа билан қарамоқда. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, гарчи қисқа муддатли оптимизм бозорни ҳаракатга келтирган бўлса-да, деривативлар бозори кўрсаткичлари трейдерлар орасида скептицизм юқори эканлигини кўрсатмоқда. Кўпчилик экспертлар ушбу сакрашни "буқа тузоғи" (булл трап) бўлиши мумкинлигидан хавотирда. Келишувнинг якуний муддатлари ва юк ташиш компаниялари учун аниқ операцион тафсилотлар йўқлиги эҳтиёткорликни оширмоқда.

Фючерс ва опсионлар бозоридаги вазият

Bitcoin фючерслари бўйича йиллик мукофот (басис рате) душанба куни 2 фоиз даражасида қайд этилди. Бу кўрсаткич сўнгги уч ой давомида нейтрал ҳисобланган 4 фоизлик чегарадан ўта олмаяпти, бу эса бозорда леверажли (қарз маблағлари ҳисобига) узоқ муддатли позицияларга талаб пастлигини англатади. Шунга қарамай, нархнинг 4 фоизлик кутилмаган сакраши шорт-селлерларни (нарх тушишига тикканлар) ғофил қолдирди ва 210 миллион долларлик ликвидацияга сабаб бўлди.

Опсионлар бозорида ҳам буқаларнинг ишончи паст эканлиги сезилмоқда. Bitcoin пут (сотиш) опсионлари калл (сотиб олиш) воситаларига нисбатан 16 фоизлик премиум билан савдо қилинмоқда. Бу трейдерлар нархнинг пасайиш хавфидан ҳимояланишга кўпроқ интилаётганини ва бозорнинг пастга қараб кетишидан қўрқаётганини англатувчи аниқ огоҳлантириш сигналидир.

SpaceX IPOси ва институционал талаб

Крипто бозордаги эҳтиёткорликка қарамай, анъанавий фонд бозорида сунъий интелект ва коинот технологиялари сектори SpaceX компаниясининг тарихий IPOси ортидан катта туртки олди. Elon Musk асос солган компания 75 миллиард доллар жалб қилиб, ўз қийматини 2,1 триллион долларга етказди. СПКХ акциялари душанба куни 14 фоизга қимматлашди.

Bitcoin учун ижобий омиллардан бири шундаки, SpaceX ўз балансида 18 712 дона Bitcoin сақламоқда. Шунингдек, АҚШда рўйхатга олинган спот Bitcoin ETFларига жума куни 86 миллион долларлик соф сармоя оқиб келди. Гарчи бу ижобий кўрсаткич бўлса-да, у 5-июндан бери кузатилган 730 миллион долларлик чиқиб кетишни қоплаш учун ҳали етарли эмас.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Bitcoin нархи геосиёсий хабарлар фонида ўсган бўлса-да, институционал инвесторлар ва йирик трейдерлар янада мустаҳкамроқ тасдиқларни кутмоқда. Эрон билан тузилган келишувнинг ҳозирча фақат икки ойлик ойнани қамраб олиши ва юк ташиш тўловлари бўйича зиддиятли даъволар бозор иштирокчиларини ҳушёрликка чорламоқда.

BitcoinКриптовалютаSpaceXElon MuskИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Токенлаштирилган активлар бозори 43 миллиард доллардан ошдиТокенлаштирилган активлар бозори 43 миллиард доллардан ошдиБугун, 20:53АҚШ сайловларида криптовалюта таъсири: Алабама штатидаги пойгага 12 млн доллар тикилдиАҚШ сайловларида криптовалюта таъсири: Алабама штатидаги пойгага 12 млн доллар тикилдиБугун, 19:57Bitcoin нархи пастки нуқтага етдими: Инвесторлар июн ойида 125 минг BTC сотиб олдиBitcoin нархи пастки нуқтага етдими: Инвесторлар июн ойида 125 минг BTC сотиб олдиБугун, 19:56АҚШда Bitcoin перпетуал фючерслари легаллашмоқда: Криптовалюта бозорида янги даврАҚШда Bitcoin перпетуал фючерслари легаллашмоқда: Криптовалюта бозорида янги даврКеча, 17:15Стате Стреэт барқарор криптовалюталар учун махсус инвестиция фондини ишга туширдиСтате Стреэт барқарор криптовалюталар учун махсус инвестиция фондини ишга туширдиКеча, 16:59Марказий банк футбол бўйича миллий терма жамоа шарафига танга чиқардиМарказий банк футбол бўйича миллий терма жамоа шарафига танга чиқардиКеча, 16:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда