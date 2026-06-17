Bitcoin АҚШ ва Эрон келишуви ортидан 67 000 доллардан ошди: Бу "буқа тузоғими"?
Глобал молия бозорларида кутилмаган ўзгаришлар кузатилмоқда. АҚШ Президенти Доналд Трумп томонидан Эрон билан ўт очишни тўхтатиш бўйича эришилган келишув эълон қилингач, Bitcoin (BTC) нархи кескин кўтарилиб, 67 000 долларлик кўрсаткичдан юқорига чиқди. Ушбу геосиёсий юmsҳаш фонида Брент нефт нархи сўнгги 100 кунлик энг паст даражага тушган бўлса, Nasdaq индекси 3 фоизга ўсди. Бироқ, криптовалюта таҳлилчилари ушбу ўсиш барқарорлигига шубҳа билан қарамоқда. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, гарчи қисқа муддатли оптимизм бозорни ҳаракатга келтирган бўлса-да, деривативлар бозори кўрсаткичлари трейдерлар орасида скептицизм юқори эканлигини кўрсатмоқда. Кўпчилик экспертлар ушбу сакрашни "буқа тузоғи" (булл трап) бўлиши мумкинлигидан хавотирда. Келишувнинг якуний муддатлари ва юк ташиш компаниялари учун аниқ операцион тафсилотлар йўқлиги эҳтиёткорликни оширмоқда.
Фючерс ва опсионлар бозоридаги вазиятBitcoin фючерслари бўйича йиллик мукофот (басис рате) душанба куни 2 фоиз даражасида қайд этилди. Бу кўрсаткич сўнгги уч ой давомида нейтрал ҳисобланган 4 фоизлик чегарадан ўта олмаяпти, бу эса бозорда леверажли (қарз маблағлари ҳисобига) узоқ муддатли позицияларга талаб пастлигини англатади. Шунга қарамай, нархнинг 4 фоизлик кутилмаган сакраши шорт-селлерларни (нарх тушишига тикканлар) ғофил қолдирди ва 210 миллион долларлик ликвидацияга сабаб бўлди.
Опсионлар бозорида ҳам буқаларнинг ишончи паст эканлиги сезилмоқда. Bitcoin пут (сотиш) опсионлари калл (сотиб олиш) воситаларига нисбатан 16 фоизлик премиум билан савдо қилинмоқда. Бу трейдерлар нархнинг пасайиш хавфидан ҳимояланишга кўпроқ интилаётганини ва бозорнинг пастга қараб кетишидан қўрқаётганини англатувчи аниқ огоҳлантириш сигналидир.
SpaceX IPOси ва институционал талабКрипто бозордаги эҳтиёткорликка қарамай, анъанавий фонд бозорида сунъий интелект ва коинот технологиялари сектори SpaceX компаниясининг тарихий IPOси ортидан катта туртки олди. Elon Musk асос солган компания 75 миллиард доллар жалб қилиб, ўз қийматини 2,1 триллион долларга етказди. СПКХ акциялари душанба куни 14 фоизга қимматлашди.
Bitcoin учун ижобий омиллардан бири шундаки, SpaceX ўз балансида 18 712 дона Bitcoin сақламоқда. Шунингдек, АҚШда рўйхатга олинган спот Bitcoin ETFларига жума куни 86 миллион долларлик соф сармоя оқиб келди. Гарчи бу ижобий кўрсаткич бўлса-да, у 5-июндан бери кузатилган 730 миллион долларлик чиқиб кетишни қоплаш учун ҳали етарли эмас.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Bitcoin нархи геосиёсий хабарлар фонида ўсган бўлса-да, институционал инвесторлар ва йирик трейдерлар янада мустаҳкамроқ тасдиқларни кутмоқда. Эрон билан тузилган келишувнинг ҳозирча фақат икки ойлик ойнани қамраб олиши ва юк ташиш тўловлари бўйича зиддиятли даъволар бозор иштирокчиларини ҳушёрликка чорламоқда.
…