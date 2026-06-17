Имрон янги қўшиғини мухлисларга тақдим этди: "Қовоғингдан сани" (аудио)

·1·Маданият
Имрон янги қўшиғини мухлисларга тақдим этди: "Қовоғингдан сани" (аудио)

Хонанда Имрон 15 июн куни ўзининг янги “Қовоғингдан сани” номли таронасини мухлисларига тақдим этди. Қўшиқ YouTube платформасига жойланганига ҳали кўп вақт ўтмаган бўлса-да, қисқа фурсат ичида 7 мингга яқин маротаба тингланиб, тингловчилар эътиборини қозонишга улгурган.

Мазкур тарона ўзининг оҳанги ва мазмуни билан ажралиб туради. Имроннинг майин, ёқимли ҳамда ҳис-туйғуларга бой овози қўшиқ жозибасини янада ошириб, уни тингловчилар қалбига тез етиб боришига хизмат қилмоқда.

Ижтимоий тармоқларда ҳам қўшиқ илиқ кутиб олиниб, мухлислар томонидан ижобий баҳоланмоқда. Изоҳларда тингловчилар хонандага омад тилаб, янги таронани қайта-қайта тинглаётганини ёзиб қолдиришмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Умар Шамсиевнинг “Иккимиз” қўшиғи қисқа фурсатда хитга айланди (видео)Умар Шамсиевнинг “Иккимиз” қўшиғи қисқа фурсатда хитга айланди (видео)Бугун, 22:03Райхон Уласенова 44 ёшда: мухлислар суйган актрисага табриклар ёғилмоқдаРайхон Уласенова 44 ёшда: мухлислар суйган актрисага табриклар ёғилмоқдаБугун, 21:08Севара Назархон севимли қўшиқлари ҳақида гапирдиСевара Назархон севимли қўшиқлари ҳақида гапирдиКеча, 18:56Янги автомобил олган Юлдуз Усмонова эскисини қизига берди (видео)Янги автомобил олган Юлдуз Усмонова эскисини қизига берди (видео)Кеча, 18:49Зоҳида Умарова марҳум турмуш ўртоғи қариндошлари ҳақида ҳақиқатни очдиЗоҳида Умарова марҳум турмуш ўртоғи қариндошлари ҳақида ҳақиқатни очдиКеча, 18:35«Ўйинчоқлар тарихи 5» нега ота-оналарни хавотирга солмоқда?«Ўйинчоқлар тарихи 5» нега ота-оналарни хавотирга солмоқда?Кеча, 18:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
70 ёшдаги актриса илк бор юксак мукофотга сазовор бўлди
70 ёшдаги актриса илк бор юксак мукофотга сазовор бўлди