Anthropic ва Трамп маъмурияти ўртасидаги зиддият компания даромадини оширмоқда

·24·Техно
Anthropic ва Трамп маъмурияти ўртасидаги зиддият компания даромадини оширмоқда

Сунъий интеллект соҳасидаги етакчи лабораториялардан бири бўлган Anthropic компанияси АҚШ ҳукумати билан юзага келган сиёсий зиддиятларга қарамай, бизнес бозорида ўз мавқеини мустаҳкамлашда давом этмоқда. Ramп таҳлилий платформаси маълумотларига кўра, компания май ойи якунларига кўра корпоратив мижозларнинг харажатлари бўйича илк бор ўзининг асосий рақобатчиси — OpenAI лабораториясини ортда қолдиришга муваффақ бўлди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ҳозирда Anthropic 65 миллиард доллар инвестиция жалб қилиб, бозор қийматини 965 миллиард долларга етказди. Ушбу молиявий муваффақият фонида компания IPO (акцияларни оммавий жойлаштириш) учун махфий ҳужжатларни топширган. Қизиқарли жиҳати шундаки, компаниянинг ўсиш кўрсаткичлари Доналд Трамп маъмурияти томонидан босимлар кучайган даврга тўғри келмоқда.

Хавфсизлик чоралари ва ҳукуматнинг тақиқи

Яқинда АҚШ ҳукумати Anthropic компаниясидан ўзининг энг илғор моделлари — Мйтос 5 ва унинг оммавий версияси Fable 5 га хорижликлар, жумладан компаниянинг чет эллик ходимларининг киришини тақиқлашни талаб қилди. Оқ уй ушбу қарорни экспорт назорати бўйича кам қўлланиладиган директивага асосланиб қабул қилган. Натижада, Anthropic ўзининг энг кучли моделларини бозордан бутунлай қайтариб олишга мажбур бўлди.

TechCrunch нашрининг ёзишича, ушбу кескинликка Мйтос моделининг дастурий кодлардаги заифликларни топишда ўта юқори салоҳиятга эгалиги сабаб бўлган. Anthropic раҳбарияти аввалроқ ушбу моделни "хавфли" деб атаган ва унинг оммавий фойдаланишини чеклаган эди. Шунингдек, компания ўз технологияларидан оммавий кузатув ва автоном қуроллар яратишда фойдаланишга рухсат бермаслиги ҳукумат билан муносабатларнинг совуқлашишига олиб келган.

Тақиқлар ортидан келган муваффақият

Ramп бош иқтисодчиси Ара Харазианнинг таъкидлашича, ҳукумат томонидан қўйилган тақиқлар ва Anthropic маҳсулотларининг "миллий хавфсизликка таҳдид" деб эълон қилиниши, аксинча, бренднинг нуфузини оширмоқда. "Компания учун энг муваффақиятли ой айнан Мудофаа вазирлиги уни таъминот занжири учун хавф деб эълон қилган даврга тўғри келди. Моделнинг 'фойдаланиш учун жуда хавфли' деб номланиши унинг нақадар кучли эканлигига ўзига хос реклама бўлиб хизмат қилмоқда", — дейди эксперт.

Ramп платформасидан фойдаланувчи 70 мингдан ортиқ бизнес субъектларининг маълумотлари қуйидагиларни кўрсатади:

  • Anthropic компаниясининг сунъий интеллект обуналари бозоридаги улуши май ойида 41 фоизга етди;
  • OpenAI улуши эса 39,5 фоизни ташкил этиб, ўсишдан тўхтаган;
  • Мижозлар асосан Anthropic'нинг Опус моделларидан фаол фойдаланмоқда.
Гарчи OpenAI оддий фойдаланувчилар (истеъмолчилар) бозорида ҳали ҳам яққол етакчи бўлса-да, корпоратив секторда Anthropic жиддий устунликка эга бўлмоқда. Ҳукумат билан давом этаётган низолар ва моделларнинг бозордан олиниши компания даромадига қисқа муддатли таъсир кўрсатиши мумкин, бироқ унинг технологик салоҳиятига бўлган ишонч инвесторлар ва йирик бизнес вакиллари орасида юқорилигича қолмоқда.

AnthropicOpenAIСунъий IntelлектБизнесТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple фойдаланувчилар махфийлигини хавф остига қўймоқда: Ҳиде Мй Эмаил тизими ўзгарадиApple фойдаланувчилар махфийлигини хавф остига қўймоқда: Ҳиде Мй Эмаил тизими ўзгарадиБугун, 22:28Қуёш астрономиясида инқилоб: 6 миллиметрли оптика коинот тадқиқотларини ўзгартирадиҚуёш астрономиясида инқилоб: 6 миллиметрли оптика коинот тадқиқотларини ўзгартирадиБугун, 21:29АҚШ Адлия вазирлиги Илон Маскнинг xAI компаниясини миллий хавфсизлик важидан ҳимоя қилдиАҚШ Адлия вазирлиги Илон Маскнинг xAI компаниясини миллий хавфсизлик важидан ҳимоя қилдиБугун, 21:26Нимбле компанияси иккига бўлинадиган ноодатий Шареповер ташқи аккумуляторини тақдим этдиНимбле компанияси иккига бўлинадиган ноодатий Шареповер ташқи аккумуляторини тақдим этдиБугун, 20:58Сан-Франциско суди xAI компаниясининг OpenAI устидан шикоятини рад этдиСан-Франциско суди xAI компаниясининг OpenAI устидан шикоятини рад этдиБугун, 20:50SpaceX бозор қиймати бўйича Amazon компаниясини ортда қолдириб, дунёда бешинчи бўлдиSpaceX бозор қиймати бўйича Amazon компаниясини ортда қолдириб, дунёда бешинчи бўлдиБугун, 20:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди