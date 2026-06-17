Anthropic ва Трамп маъмурияти ўртасидаги зиддият компания даромадини оширмоқда
Сунъий интеллект соҳасидаги етакчи лабораториялардан бири бўлган Anthropic компанияси АҚШ ҳукумати билан юзага келган сиёсий зиддиятларга қарамай, бизнес бозорида ўз мавқеини мустаҳкамлашда давом этмоқда. Ramп таҳлилий платформаси маълумотларига кўра, компания май ойи якунларига кўра корпоратив мижозларнинг харажатлари бўйича илк бор ўзининг асосий рақобатчиси — OpenAI лабораториясини ортда қолдиришга муваффақ бўлди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Ҳозирда Anthropic 65 миллиард доллар инвестиция жалб қилиб, бозор қийматини 965 миллиард долларга етказди. Ушбу молиявий муваффақият фонида компания IPO (акцияларни оммавий жойлаштириш) учун махфий ҳужжатларни топширган. Қизиқарли жиҳати шундаки, компаниянинг ўсиш кўрсаткичлари Доналд Трамп маъмурияти томонидан босимлар кучайган даврга тўғри келмоқда.
Хавфсизлик чоралари ва ҳукуматнинг тақиқиЯқинда АҚШ ҳукумати Anthropic компаниясидан ўзининг энг илғор моделлари — Мйтос 5 ва унинг оммавий версияси Fable 5 га хорижликлар, жумладан компаниянинг чет эллик ходимларининг киришини тақиқлашни талаб қилди. Оқ уй ушбу қарорни экспорт назорати бўйича кам қўлланиладиган директивага асосланиб қабул қилган. Натижада, Anthropic ўзининг энг кучли моделларини бозордан бутунлай қайтариб олишга мажбур бўлди.
TechCrunch нашрининг ёзишича, ушбу кескинликка Мйтос моделининг дастурий кодлардаги заифликларни топишда ўта юқори салоҳиятга эгалиги сабаб бўлган. Anthropic раҳбарияти аввалроқ ушбу моделни "хавфли" деб атаган ва унинг оммавий фойдаланишини чеклаган эди. Шунингдек, компания ўз технологияларидан оммавий кузатув ва автоном қуроллар яратишда фойдаланишга рухсат бермаслиги ҳукумат билан муносабатларнинг совуқлашишига олиб келган.
Тақиқлар ортидан келган муваффақиятRamп бош иқтисодчиси Ара Харазианнинг таъкидлашича, ҳукумат томонидан қўйилган тақиқлар ва Anthropic маҳсулотларининг "миллий хавфсизликка таҳдид" деб эълон қилиниши, аксинча, бренднинг нуфузини оширмоқда. "Компания учун энг муваффақиятли ой айнан Мудофаа вазирлиги уни таъминот занжири учун хавф деб эълон қилган даврга тўғри келди. Моделнинг 'фойдаланиш учун жуда хавфли' деб номланиши унинг нақадар кучли эканлигига ўзига хос реклама бўлиб хизмат қилмоқда", — дейди эксперт.
Ramп платформасидан фойдаланувчи 70 мингдан ортиқ бизнес субъектларининг маълумотлари қуйидагиларни кўрсатади:
- Anthropic компаниясининг сунъий интеллект обуналари бозоридаги улуши май ойида 41 фоизга етди;
- OpenAI улуши эса 39,5 фоизни ташкил этиб, ўсишдан тўхтаган;
- Мижозлар асосан Anthropic'нинг Опус моделларидан фаол фойдаланмоқда.
…