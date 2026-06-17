Франция - Сенегал баҳсида киритилган голларни томоша қилинг (видео)
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ЖЧ-2026. 1-тур
Жаҳон чемпионатининг 1-туридан ўрин олган Франция терма жамоаси Сенегал билан беллашди ва ушбу беллашувда Диде Дешам жамоаси 3:1 ҳисобида ғалаба қозонди. Мбаппе дублга эришди ва Олисе иккита ассистни қайд этди. Шунингдек, захирадан майдонга тушган Барколя ҳам гол урди. Сенегалнинг ягона голи Мбайе ҳисобига ёзилди.
ЖЧ-2026. 1-тур
Франция – Сенегал 3:1
Голлар: Мбаппе 66, 90+6 Барколя 82 - Мбайе 90+5
Франция – Менян, Кунде, Упамекано, Салиба, Тео Эрнандес, Чуамени, Рабио, Олисе, Дембеле (Барколя, 80), Мбаппе, Дуэ (Шерки, 87).
Сенагал – Менди, Диатта, Ниакате, Кулибали, Диуф, Камара (Диарра, 76), Идрисса Гуйе, Пап Гуйе, Сарр (Мбайе, 75), Мане, Жексон (Диенг, 83).
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