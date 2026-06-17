Франция Мбаппе ва Барколянинг голлари эвазига Сенегални мағлуб этди
Шимолий Америка яшил майдонлари мезбонлик қилаётган футбол бўйича ЖЧ-2026 мусобақаси ўзининг илк кунлариданоқ миллионлаб мухлисларга ҳақиқий драма ва унутилмас лаҳзаларни тақдим этмоқда. Аншлаг остида ўтган 1-турнинг энг марказий ва интизорлик билан кутилган баҳсларидан бирида амалдаги вице-чемпион ҳамда ЖЧ-2018 ғолиби бўлмиш Франция миллий терма жамоаси Африка қитъасининг энг мағрур ва шиддатли вакилларидан бири — Сенегал терма жамоасига қарши майдонга тушди. Муҳташам ва замонавий «Метлайф» стадионида кечган ушбу кескин тўқнашувда Дидье Дешам шогирдлари ўзларининг юқори классини намойиш этиб, турнирни чиройли ва ишончли ғалаба билан бошлаб олишди.
Килиан Мбаппедан тарихий дубль ва Олисенинг заргарона узатмалари
Учрашувнинг биринчи бўлими ҳар икки жамоанинг жиддий қаршилиги ва ҳимоявий тактикалари сабаб голларсиз якунланган бўлса, иккинчи бўлим ҳақиқий голлар шоусига айланиб кетди. Баҳснинг 66-дақиқасида дунё футболининг энг даҳшатли ҳужумчиси Килиан Мбаппе рақиб дарвозасини аниқ нишонга олиб, ҳисобни очишга муваффақ бўлди. Унга ёш иқтидор соҳиби Майкл Олисе голли пас етказиб берди. Орадан ҳеч қанча ўтмай, Дешамнинг захирадан ўйинга қўшган «сеҳрли қуроли» иш берди — 80-дақиқада Дембеле ўрнига майдонга тушган Николя Барколя орадан атиги икки дақиқа ўтиб, яъни 82-дақиқада ҳисобни 2:0 кўринишига келтирди.
Ўйиннинг сўнгги дақиқалари эса мухлислар учун ҳақиқий асабий ва ҳаяжонли кечди. Захирадан ўйинга қўшилган сенегаллик ҳужумчи Мбайе ҳакам томонидан қўшиб берилган вақтда, яъни 90+5-дақиқада французлар дарвозасини ишғол этиб, орадаги фарқни қисқартирди ва ўйинга интригани қайтарди. Бироқ орадан атиги бир дақиқа ўтиб, 90+6-дақиқада яна ўша Майкл Олисенинг навбатдаги ажойиб узатмасидан сўнг Килиан Мбаппе ўзининг учрашувдаги иккинчи голини урди ва ўйинга якуний нуқтани қўйди — 3:1! Ушбу дубли орқали Мбаппе ўзининг жаҳон чемпионатлари тарихидаги голлари сонини 14 тага етказиб олган ҳолда янги рекордлар сари яна бир улкан қадам ташлади.
Қуйидаги расмий спорт-статистика жадвали орқали ЖЧ-2026 1-туридан ўрин олган ушбу учрашувнинг якуний натижаси ва жамоаларнинг тўлиқ таркиблари билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:
Мусобақа ва стадион номи
Якуний ҳисоб ва голлар хроникаси
Франция терма жамоаси таркиби
Сенегал терма жамоаси таркиби
ЖЧ-2026
1-тур
«Метлайф» стадиони
Франция — Сенегал — 3:1
• К. Мбаппе (66', 90+6')
• Н. Барколя (82')
• Мбайе (90+5')
Дарвозабон: Менян
Ҳимоячилар: Кунде, Упамекано, Салиба, Т. Эрнандес
Яримҳимоячилар: Чуамени, Рабио, Олисе
Ҳужумчилар: Дембеле (Барколя, 80), Мбаппе, Дуэ (Шерки, 87)
Мундиалда муҳим старт ва навбатдаги рақиблар тўқнашуви
Ушбу ғалабадан сўнг Франция терма жамоаси ўз гуруҳида яққол пешқадамликни қўлга киритди ва чемпионлик амбициялари нақадар жиддий эканини исботлади. Эндиликда мазкур гуруҳдаги иккинчи жуфтлик — Осиё вакили Ироқ ҳамда Европанинг шиддатли жамоаларидан бири, таркибида Эрлинг Ҳоланд бўлган Норвегия терма жамоалари ўзаро майдонга тушиб, гуруҳдаги дастлабки баҳсларини ўтказишади. Ушбу ўйин ҳам гуруҳдаги кейинги курашлар учун жуда муҳим аҳамиятга эга.
Спорт шарҳловчиларининг хулосаси:
Франция бугун Сенегалнинг кучли прессингига қарамай, совуққонлик билан ғалабани илиб кетди. Мбаппенинг даҳшатли спорт формасида эканлиги ва Олисенинг иккита ассист қайд этиб, ўйинни бошқара олгани Дешам жамоасининг ушбу мундиалда камида финалгача етиб боришига асосий омил бўла олади. Сенегал эса мағлубиятга учраган бўлса-да, характер кўрсата олди ва гуруҳдан чиқиш учун ҳали имкониятини йўқотгани йўқ.
ЖЧ-2026 стадионларида кечаётган ҳар бир ҳаяжонли сония, Океан ортидан энг эксклюзив ва қайноқ хабарлар ҳамда дунё футболига оид энг тезкор, ишончли янгиликларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…