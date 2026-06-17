Қуёш астрономиясида инқилоб: 6 миллиметрли оптика коинот тадқиқотларини ўзгартиради

·17·Техно
Қуёш астрономиясида инқилоб: 6 миллиметрли оптика коинот тадқиқотларини ўзгартиради

Калифорния университети (Сан-Диего) муҳандислари Британиянинг БАE Сйстеms корпорацияси билан ҳамкорликда қуёш астрономиясида янги даврни бошлаб бериши кутилаётган митти оптик технологияни ишлаб чиқишди. Бор-йўғи 6 миллиметр ҳажмдаги ушбу компонент ўта мураккаб метаповерхност тузилишига эга бўлиб, у келажакдаги космик миссияларда Қуёшни кузатиш услубини бутунлай ўзгартириши мумкин. Ixbt.com маълумотига кўра, ушбу ихтиро анъанавий оптик тизимлардан фарқли ўлароқ, ёруғликни наномиқёсда бошқариш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги ишланманинг асоси метаповерхностли поляризация панжарасидан иборат. Ушбу структура ёруғлик тўлқинларининг тебраниш йўналишини, яни поляризациясини бир вақтнинг ўзида бир нечта ҳолатга ажратишга қодир. Қуёш физикасида поляризацияни ўлчаш ўта муҳим ҳисобланади, чунки айнан шу кўрсаткич орқали Қуёшнинг магнит майдонлари тузилиши тикланади. Ушбу магнит майдонлари эса Ердаги алоқа тизимлари, сунъий йўлдошлар ва энергетика тармоқларига зарар етказиши мумкин бўлган кучли қуёш чақнашлари ва плазма отилишларига бевосита боғлиқдир.

Анъанавий тизимлардаги муаммоларга ечим

Ҳозирги вақтда мавжуд қуёш телескоплари поляризациянинг турли компонентларини кетма-кетликда ўлчайди. Яни, битта тасвирни ҳосил қилиш учун оптик элементнинг ҳолатини ўзгартириб, бир неча бор кадрга тушириш талаб этилади. Бу жараён коинот шароитида жиддий муаммоларни келтириб чиқаради: аппаратнинг кичик тебраниши ҳам тасвирларнинг силжишига ва маълумотларнинг хиралашишига сабаб бўлади. Бундай хатоликларни бартараф этиш учун ўрнатиладиган мураккаб барқарорлаштириш тизимлари баъзан оптиканинг ўзидан ҳам қимматга тушади.

Янги метаповерхност эса бу муаммони тубдан ҳал қилади. У кирувчи ёруғликни бир вақтнинг ўзида бир нечта поляризация каналларига ажратади. Натижада, барча зарур маълумотлар ҳеч қандай ҳаракатланувчи қисмларсиз, битта кадрнинг ўзида жамланади. Тадқиқот етакчиси Ноаҳ Rubin таъкидлашича, бу метаповерхност технологиясининг лаборатория прототипидан реал астрономик тизимгача етиб бориб, космик қўллаш учун тасдиқланган илк ҳолатларидан биридир.

Янги технология АҚШ Миллий атмосфера тадқиқотлари маркази (НКАР) билан ҳамкорликда махсус йиғилган қуёш телескопида синовдан ўтказилди. Экспериментлар давомида тизим қуёш доғларининг магнит майдонларини муваффақиятли қайд этди. Олинган натижалар NASAнинг Солар Дйнамикс Обсерваторй каби йирик орбитал расадхоналари маълумотлари билан бир хил аниқликка эга экани маълум бўлди.

Космик чидамлилик ва келажак истиқболлари

Лойиҳа доирасида метаповерхност нафақат оптик аниқлик, балки чидамлилик бўйича ҳам жиддий имтиҳондан ўтди. Қурилма коинотга учиш ва у ердаги ишлаш жараёнидаги тебраниш ҳамда ҳарорат ўзгаришларини симуляция қилувчи тестлардан муваффақиятли ўтди. Бу эса уни яқин йиллардаги космик миссияларга интеграция қилиш имконини беради.

Тизимнинг амалий синовлари Ню-Мексикодаги Данн расадхонасида ўтказилди. У ерда қуёш нури 41 метрли минорадаги кўзгудан акс этиб, 69 метр пастга — ер ости лабораториясига йўналтирилади. Айнан шу улкан занжирнинг якуний нуқтасида бор-йўғи бир неча миллиметрли митти модул барча асосий илмий ишни бажаради. Ушбу ихтиро келажакда қуёш бўронларини олдиндан башорат қилиш ва Ерни космик хавфлардан ҳимоя қилишда муҳим қадам бўлиши кутилмоқда.

ТехнологияКосмосҚуёшАстрономияMetaповерхност
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ Адлия вазирлиги Илон Маскнинг xAI компаниясини миллий хавфсизлик важидан ҳимоя қилдиАҚШ Адлия вазирлиги Илон Маскнинг xAI компаниясини миллий хавфсизлик важидан ҳимоя қилдиБугун, 21:26Нимбле компанияси иккига бўлинадиган ноодатий Шареповер ташқи аккумуляторини тақдим этдиНимбле компанияси иккига бўлинадиган ноодатий Шареповер ташқи аккумуляторини тақдим этдиБугун, 20:58Сан-Франциско суди xAI компаниясининг OpenAI устидан шикоятини рад этдиСан-Франциско суди xAI компаниясининг OpenAI устидан шикоятини рад этдиБугун, 20:50SpaceX бозор қиймати бўйича Amazon компаниясини ортда қолдириб, дунёда бешинчи бўлдиSpaceX бозор қиймати бўйича Amazon компаниясини ортда қолдириб, дунёда бешинчи бўлдиБугун, 20:21Google янги Android 17 тизимини тақдим этди: Gemini ва кўп вазифалиликда инқилобGoogle янги Android 17 тизимини тақдим этди: Gemini ва кўп вазифалиликда инқилобКеча, 18:57Honor ўта чидамли Х80 Pro Max смартфонини тақдим этади: 11 000 мАс батарея ва янги чипHonor ўта чидамли Х80 Pro Max смартфонини тақдим этади: 11 000 мАс батарея ва янги чипКеча, 18:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди