Қуёш астрономиясида инқилоб: 6 миллиметрли оптика коинот тадқиқотларини ўзгартиради
Калифорния университети (Сан-Диего) муҳандислари Британиянинг БАE Сйстеms корпорацияси билан ҳамкорликда қуёш астрономиясида янги даврни бошлаб бериши кутилаётган митти оптик технологияни ишлаб чиқишди. Бор-йўғи 6 миллиметр ҳажмдаги ушбу компонент ўта мураккаб метаповерхност тузилишига эга бўлиб, у келажакдаги космик миссияларда Қуёшни кузатиш услубини бутунлай ўзгартириши мумкин. Ixbt.com маълумотига кўра, ушбу ихтиро анъанавий оптик тизимлардан фарқли ўлароқ, ёруғликни наномиқёсда бошқариш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги ишланманинг асоси метаповерхностли поляризация панжарасидан иборат. Ушбу структура ёруғлик тўлқинларининг тебраниш йўналишини, яни поляризациясини бир вақтнинг ўзида бир нечта ҳолатга ажратишга қодир. Қуёш физикасида поляризацияни ўлчаш ўта муҳим ҳисобланади, чунки айнан шу кўрсаткич орқали Қуёшнинг магнит майдонлари тузилиши тикланади. Ушбу магнит майдонлари эса Ердаги алоқа тизимлари, сунъий йўлдошлар ва энергетика тармоқларига зарар етказиши мумкин бўлган кучли қуёш чақнашлари ва плазма отилишларига бевосита боғлиқдир.
Анъанавий тизимлардаги муаммоларга ечимҲозирги вақтда мавжуд қуёш телескоплари поляризациянинг турли компонентларини кетма-кетликда ўлчайди. Яни, битта тасвирни ҳосил қилиш учун оптик элементнинг ҳолатини ўзгартириб, бир неча бор кадрга тушириш талаб этилади. Бу жараён коинот шароитида жиддий муаммоларни келтириб чиқаради: аппаратнинг кичик тебраниши ҳам тасвирларнинг силжишига ва маълумотларнинг хиралашишига сабаб бўлади. Бундай хатоликларни бартараф этиш учун ўрнатиладиган мураккаб барқарорлаштириш тизимлари баъзан оптиканинг ўзидан ҳам қимматга тушади.
Янги метаповерхност эса бу муаммони тубдан ҳал қилади. У кирувчи ёруғликни бир вақтнинг ўзида бир нечта поляризация каналларига ажратади. Натижада, барча зарур маълумотлар ҳеч қандай ҳаракатланувчи қисмларсиз, битта кадрнинг ўзида жамланади. Тадқиқот етакчиси Ноаҳ Rubin таъкидлашича, бу метаповерхност технологиясининг лаборатория прототипидан реал астрономик тизимгача етиб бориб, космик қўллаш учун тасдиқланган илк ҳолатларидан биридир.
Янги технология АҚШ Миллий атмосфера тадқиқотлари маркази (НКАР) билан ҳамкорликда махсус йиғилган қуёш телескопида синовдан ўтказилди. Экспериментлар давомида тизим қуёш доғларининг магнит майдонларини муваффақиятли қайд этди. Олинган натижалар NASAнинг Солар Дйнамикс Обсерваторй каби йирик орбитал расадхоналари маълумотлари билан бир хил аниқликка эга экани маълум бўлди.
Космик чидамлилик ва келажак истиқболлариЛойиҳа доирасида метаповерхност нафақат оптик аниқлик, балки чидамлилик бўйича ҳам жиддий имтиҳондан ўтди. Қурилма коинотга учиш ва у ердаги ишлаш жараёнидаги тебраниш ҳамда ҳарорат ўзгаришларини симуляция қилувчи тестлардан муваффақиятли ўтди. Бу эса уни яқин йиллардаги космик миссияларга интеграция қилиш имконини беради.
Тизимнинг амалий синовлари Ню-Мексикодаги Данн расадхонасида ўтказилди. У ерда қуёш нури 41 метрли минорадаги кўзгудан акс этиб, 69 метр пастга — ер ости лабораториясига йўналтирилади. Айнан шу улкан занжирнинг якуний нуқтасида бор-йўғи бир неча миллиметрли митти модул барча асосий илмий ишни бажаради. Ушбу ихтиро келажакда қуёш бўронларини олдиндан башорат қилиш ва Ерни космик хавфлардан ҳимоя қилишда муҳим қадам бўлиши кутилмоқда.
…