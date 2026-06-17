Инеос афсонавий Land Rover ўрнини эгаллайдиган ҳарбий Гренадиер прототипини тақдим этди
Инеос Аутомотиве компанияси Британия армиясининг 70 йиллик хизматдан сўнг истеъфога чиқаётган анъанавий Land Rover йўлтанламаслари ўрнини босувчи янги ҳарбий техника лойиҳасини намойиш этди. Икки нафар ҳарбий техника мутахассиси билан ҳамкорликда яратилган Гренадиер МРЛВ (Мульти-Роле Light Веҳикле) прототипи қуролли кучлар учун кўп функцияли ва чидамли платформа бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Янги автомобил Инеос брендининг машҳур Гренадиер 4х4 моделига асосланган бўлиб, у экстремал шароитларда ўзининг мустаҳкамлиги билан танилиб улгурган. Autocar нашри маълумотига кўра, янги МРЛВ лойиҳаси камида тўққиз хил модификацияда ишлаб чиқарилиши мумкин. Бу эса уни разведка, патрул ва логистика каби турли ҳарбий вазифалар учун универсал воситага айлантиради.
Техник имкониятлар ва инновацион ёндашувГренадиер МРЛВ прототипи Қуартермастер пикапига яқин бўлиб, у махсус модулли платформа билан жиҳозланган. Ушбу платформа ёрдамида автомобилнинг орқа қисмини ажратиб олиш ва алоҳида нуқтага ўрнатиш мумкин. Бу тизим қурол-яроғ ўрнатиш ёки дронларни учириш майдончаси сифатида хизмат қилиши кўзда тутилган. Автомобилнинг нарвонсимон шассиси ва баландлиги созланувчи пневматик подвескаси оғир ҳарбий юкламаларга бардош беришга мўлжалланган.
Лойиҳа доирасида Инеос компанияси СМТ Дефенсе ва НМС УК каби ҳарбий муҳандислик корхоналари билан ҳамкорлик қилмоқда. Техник жиҳатдан автомобил замонавий BMW дизел двигатели ва трансмиссияси билан жиҳозланган. Бу комбинация ҳарбий ҳаракатлар учун зарур бўлган юқори қувват ва ишончлиликни таъминлайди.
Стратегик аҳамият ва ишлаб чиқариш режалариИнеос Аутомотиве тижорат директори Мике Whиттингтоннинг таъкидлашича, ушбу лойиҳанинг асосий устунлиги унинг тўлиқ Британия назоратида эканлигидир. Маҳаллий таъминот занжири ва йиғув жараёни мамлакат мудофаа тизими учун стратегик мустақилликни кафолатлайди. Британия Мудофаа вазирлиги ҳозирда 7800 га яқин Land Rover ва Пинзгауер машиналаридан фойдаланмоқда, бироқ 2030-йилга қадар уларни 3000 та янги технологик автомобилга алмаштиришни режалаштирган.
Ўзбекистон бозорида ҳам йўлтанламасларга бўлган талаб юқорилигини ҳисобга олсак, Инеос каби брендларнинг ҳарбий соҳадаги муваффақияти уларнинг фуқаролик моделлари нуфузига ҳам ижобий таъсир кўрсатади. Ҳозирда Инеос автомобиллари Франциядаги Амба заводида ишлаб чиқарилмоқда. Агар Британия армияси билан шартнома имзоланса, бу компания учун экспорт салоҳиятини кескин ошириш имконини беради.
Ҳозирча лойиҳа прототип босқичида бўлса-да, унинг модулли тузилиши ва BMW агрегатларидан фойдаланилгани мутахассислар томонидан юқори баҳоланмоқда. Келажакда ушбу моделнинг зирҳланган вариантлари ҳам ишлаб чиқилиши эҳтимолдан холи эмас.
…