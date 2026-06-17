Инеос афсонавий Land Rover ўрнини эгаллайдиган ҳарбий Гренадиер прототипини тақдим этди

·17·Авто
Инеос афсонавий Land Rover ўрнини эгаллайдиган ҳарбий Гренадиер прототипини тақдим этди

Инеос Аутомотиве компанияси Британия армиясининг 70 йиллик хизматдан сўнг истеъфога чиқаётган анъанавий Land Rover йўлтанламаслари ўрнини босувчи янги ҳарбий техника лойиҳасини намойиш этди. Икки нафар ҳарбий техника мутахассиси билан ҳамкорликда яратилган Гренадиер МРЛВ (Мульти-Роле Light Веҳикле) прототипи қуролли кучлар учун кўп функцияли ва чидамли платформа бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Янги автомобил Инеос брендининг машҳур Гренадиер 4х4 моделига асосланган бўлиб, у экстремал шароитларда ўзининг мустаҳкамлиги билан танилиб улгурган. Autocar нашри маълумотига кўра, янги МРЛВ лойиҳаси камида тўққиз хил модификацияда ишлаб чиқарилиши мумкин. Бу эса уни разведка, патрул ва логистика каби турли ҳарбий вазифалар учун универсал воситага айлантиради.

Техник имкониятлар ва инновацион ёндашув

Гренадиер МРЛВ прототипи Қуартермастер пикапига яқин бўлиб, у махсус модулли платформа билан жиҳозланган. Ушбу платформа ёрдамида автомобилнинг орқа қисмини ажратиб олиш ва алоҳида нуқтага ўрнатиш мумкин. Бу тизим қурол-яроғ ўрнатиш ёки дронларни учириш майдончаси сифатида хизмат қилиши кўзда тутилган. Автомобилнинг нарвонсимон шассиси ва баландлиги созланувчи пневматик подвескаси оғир ҳарбий юкламаларга бардош беришга мўлжалланган.

Лойиҳа доирасида Инеос компанияси СМТ Дефенсе ва НМС УК каби ҳарбий муҳандислик корхоналари билан ҳамкорлик қилмоқда. Техник жиҳатдан автомобил замонавий BMW дизел двигатели ва трансмиссияси билан жиҳозланган. Бу комбинация ҳарбий ҳаракатлар учун зарур бўлган юқори қувват ва ишончлиликни таъминлайди.

Стратегик аҳамият ва ишлаб чиқариш режалари

Инеос Аутомотиве тижорат директори Мике Whиттингтоннинг таъкидлашича, ушбу лойиҳанинг асосий устунлиги унинг тўлиқ Британия назоратида эканлигидир. Маҳаллий таъминот занжири ва йиғув жараёни мамлакат мудофаа тизими учун стратегик мустақилликни кафолатлайди. Британия Мудофаа вазирлиги ҳозирда 7800 га яқин Land Rover ва Пинзгауер машиналаридан фойдаланмоқда, бироқ 2030-йилга қадар уларни 3000 та янги технологик автомобилга алмаштиришни режалаштирган.

Ўзбекистон бозорида ҳам йўлтанламасларга бўлган талаб юқорилигини ҳисобга олсак, Инеос каби брендларнинг ҳарбий соҳадаги муваффақияти уларнинг фуқаролик моделлари нуфузига ҳам ижобий таъсир кўрсатади. Ҳозирда Инеос автомобиллари Франциядаги Амба заводида ишлаб чиқарилмоқда. Агар Британия армияси билан шартнома имзоланса, бу компания учун экспорт салоҳиятини кескин ошириш имконини беради.

Ҳозирча лойиҳа прототип босқичида бўлса-да, унинг модулли тузилиши ва BMW агрегатларидан фойдаланилгани мутахассислар томонидан юқори баҳоланмоқда. Келажакда ушбу моделнинг зирҳланган вариантлари ҳам ишлаб чиқилиши эҳтимолдан холи эмас.

ИнеосГренадиерLand RoverҲарбий ТехникаBMW
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Porsche компанияси Буюк Британиядаги фаолиятининг 75 йиллигига махсус 911 GT3 моделини тақдим этдиPorsche компанияси Буюк Британиядаги фаолиятининг 75 йиллигига махсус 911 GT3 моделини тақдим этдиБугун, 00:27Боуэнсиепен Загато: Алпина асосчилари ва Италия дизайни уйғунлигидаги янги дурдонаБоуэнсиепен Загато: Алпина асосчилари ва Италия дизайни уйғунлигидаги янги дурдонаКеча, 17:29Буюк Британия электромобиллар савдоси бўйича қатъий талабларни юmsҳатмоқдаБуюк Британия электромобиллар савдоси бўйича қатъий талабларни юmsҳатмоқдаКеча, 14:25КGM Рехтон йўлтанламаслари учун катта чегирмалар эълон қилиндиКGM Рехтон йўлтанламаслари учун катта чегирмалар эълон қилиндиКеча, 13:55Россияда янги Соллерс СФ5 сотуви бошланди: энди автомат узатмалар қутиси биланРоссияда янги Соллерс СФ5 сотуви бошланди: энди автомат узатмалар қутиси биланКеча, 11:55Беларусда Citroen автомобилларини ишлаб чиқариш бошланди: Нархлар ва моделлар маълумБеларусда Citroen автомобилларини ишлаб чиқариш бошланди: Нархлар ва моделлар маълумКеча, 11:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди