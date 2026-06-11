PSJ ва Ливерпул нишонидаги Аклиоуче ёзда жамоасини тарк этишини тасдиқлади
Монако клубининг ёш юлдузи Магҳнес Аклиоуче жорий ёзги трансфер ойнасида юқори даражадаги клубга ўтишга тайёрлигини расман маълум қилди. 24 ёшли плеймейкер Лига 1 даги ажойиб мавсумидан сўнг Европанинг гигант клублари — PSJ ва Ливерпул эътиборига тушган эди. Футболчи ўз келажаги ҳақидаги миш-мишларга чек қўйиб, фаолиятидаги кейинги мантиқий қадам трансфер эканлигини тан олди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ижодкор ярим ҳимоячи 2025-26-йилги мавсумда Монако сафида 31 та ўйинда майдонга тушиб, 6 та гол уришга муваффақ бўлди ва Франция футболининг энг талабгир иқтидорларидан бирига айланди. Нисе-Матин нашрига берган интервюсида Аклиоуче 2026-йилги Жаҳон чемпионати учун АҚШга йўл олишдан олдин ўз вазиятига ойдинлик киритди. "Кейинги қадам ёзги трансфер бўладими? Ҳа, лекин ҳозир бор эътиборимни Жаҳон чемпионатига қаратганман", — деди у.
Кетиш эҳтимоли юқори бўлишига қарамай, Аклиоуче профессионал эътиборини терма жамоа олдидаги мажбуриятларига қаратишга қарор қилган. У океан ортидаги турнирда Франция терма жамоаси учун муҳим рол ўйнаши мумкинлигини ва глобал майдондаги ўйинлари унинг бозор қиймати ҳамда янги жамоасини белгилаб беришини яхши тушунади. Футболчи трансфер ойнаси ҳақида гапириб, ўз клубига нисбатан ҳурматсизлик қилишни истамаслигини ҳам қўшимча қилди.
PSJ узоқ вақтдан бери ушбу қанот ярим ҳимоячисининг мухлиси ҳисобланади ва уни Франциянинг энг сара иқтидорларини йиғиш лойиҳасининг муҳим қисми сифатида кўрмоқда. Бироқ, пойгада улар ёлғиз эмас: Англия Премер-лигаси вакиллари Ливерпул ва Манчестер Сити ҳам вазиятни диққат билан кузатиб бормоқда. Хабарларга кўра, Монако ўз юлдузи учун камида 50 миллион евро миқдорида товон пули талаб қилмоқда.
…